Додано: Вів 04 лип, 2023 02:07

Faceless написав: ЛАД написав: .............

Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук.

Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики.

Немного дополню:

Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis

Можете по ссылке почитать и дальше.

Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично.

Сам факт войны это уже гуманитарный кризис. .............Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук."у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики.Немного дополню:Можете по ссылке почитать и дальше.Может быть, и Вам, и"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично.Сам факт войны это уже гуманитарный кризис. Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом? Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?

А, может, посміховиськом выглядит человек, которому дважды (или уже трижды?) показывают, что означает(или иногда) и как это понимают в мире, а не лично, дополнительно сейчас приводят цитату с примерами(или иногда), до этого приводили примерыпроявлений гуманитарного кризиса в Украине, а он в ответ слегка хамит?При этом называет разрушение каховской дамбы локальным кризисом, не затрагивающим всю Украину; минирование огромных площадей - вообще не кризис (я не ошибаюсь, не перевираю?); миллионы беженцев как внутри страны, так и за границей - это кризис беженцев, а не гуманитарный. Падение ВВП за год на 30% тоже не гуманитарный кризис (и тем более не катастрофа).Ну а война - это вообще не имеет отношение к гуманитарному кризису (или "иногда катастрофе").На этом дискуссию с Вами на эту тему прекращаю.Вы опускаете дискуссию до недопустимого уровня.Вслед за Вами это делают и другие. Например,. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга".Или, например,Вообще, порой создаётся впечатление, что хамство на форуме поощряется. Правда, несколько односторонне.