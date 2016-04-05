ЛАД написав:............. Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики. Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis Можете по ссылке почитать и дальше. Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично. Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?
А, может, посміховиськом выглядит человек, которому дважды (или уже трижды?) показывают, что означает "Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа") и как это понимают в мире, а не лично Faceless, дополнительно сейчас приводят цитату с примерами "гуманитарных кризисов (или иногда гуманитарных катастроф"), до этого приводили примеры нескольких проявлений гуманитарного кризиса в Украине, а он в ответ слегка хамит?
При этом называет разрушение каховской дамбы локальным кризисом, не затрагивающим всю Украину; минирование огромных площадей - вообще не кризис (я не ошибаюсь, не перевираю?); миллионы беженцев как внутри страны, так и за границей - это кризис беженцев, а не гуманитарный. Падение ВВП за год на 30% тоже не гуманитарный кризис (и тем более не катастрофа). Ну а война - это вообще не имеет отношение к гуманитарному кризису (или "иногда катастрофе").
На этом дискуссию с Вами на эту тему прекращаю. Вы опускаете дискуссию до недопустимого уровня. Вслед за Вами это делают и другие. Например, Hotab. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга". Или, например, барабашов. Вообще, порой создаётся впечатление, что хамство на форуме поощряется. Правда, несколько односторонне.
ЛАД написав:Поинтересуйтесь у президентов, как они отдавали свой бизнес в доверительное управление
и вы в это верите, что вложив миллионы, можно вот так отдать бизнес в управление неизвестно кому и забыть? тут авто другу боишься лишний раз дать, каких-то 20-30куе на полдня в управление. А миллионный бизнес - гавно вопрос, забирайте.
Люди у которых есть бизнес глубоко в него вникают, а наёмные менеджеры во что вникают?. Сегодня он директор бани, а завтра директор сто.
ЛАД написав:О том, как решали вопросы с бизнесом, надо поискать.
если найдёте буду безмерно благодарен.
ЛАД написав:Это не бизнес, тем более миллионный.
как это не бизнес? наёмный управитель управляет взносами всех членов осбб и общим имуществом. Как это не миллионный, например 200 квартир по 650 грн в месяц, какой годовой бюджет? Можно на все деньги купить лопаты по 300евро или стырить половину. Над ним же нет ежедневного контроля, куда он ходит и что покупает. Это не то что отсидел в кабинете с 9 до 18 и до свидания.
ЛАД написав:Или, например, барабашов.
соглашусь барабашов грубоват, но пишет он по сути правильно.
Вслед за Вами это делают и другие. Например, Hotab. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга".
ЛАД, не нужно корчить из себе девственницу (с). Повторяю вопрос, когда вы написали «Хотаб, успокойте вашу подругу» вы на какую реакцию рассчитывали? Даже если кто-то из нас официально здесь заявлял «мы друзья» , вы действительно ждали, что я напишу «Флер, а ну-ка успокойся!» ??? Ну то есть вы пишете провокацию, но вдруг обижаетесь, когда вам в ответ счелкают по носу?? Или вы не считаете, что эта фраза провокационная?? Надо объяснять, что 2 взрослых и самостоятельных людей (хоть друзья, хоть нет, хоть в браке, хоть в отношениях ) не могут быть ответственные друг за друга или управлять друг другом?? Надо объяснять, что этой фразой вы намекаете на недееспособность одного из двух людей , и что второй - якобы ответственен за поведение другого?? Я повторю еще раз: вы вроде умудренный жизненным опытом человек, в основном все складно говорите (хоть и ватно) но иногда как упретесь… ну и обиды вот эти на ровном месте… 2 Шаман: вот только избавьте пожалуйста от своего тритейства сейчас. Вам кто-то ошибочно внушил, что вы можете в любую прям ситуацию безнаказаннно прийти и «рассудить». )) Вы неглупый человек (хоть и часто предвзятый ), терпите, пока (если) вас попросят рассудить. А :то безнаказанность может оказаться не вечной))