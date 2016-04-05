Додано: Вів 04 лип, 2023 05:28



Вслед за Вами это делают и другие. Например, Hotab. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга".



ЛАД, не нужно корчить из себе девственницу (с).Повторяю вопрос, когда вы написали «Хотаб, успокойте вашу подругу» вы на какую реакцию рассчитывали? Даже если кто-то из нас официально здесь заявлял «мы друзья» , вы действительно ждали, что я напишу «Флер, а ну-ка успокойся!» ??? Ну то есть вы пишете провокацию, но вдруг обижаетесь, когда вам в ответ счелкают по носу?? Или вы не считаете, что эта фраза провокационная?? Надо объяснять, что 2 взрослых и самостоятельных людей (хоть друзья, хоть нет, хоть в браке, хоть в отношениях ) не могут быть ответственные друг за друга или управлять друг другом?? Надо объяснять, что этой фразой вы намекаете на недееспособность одного из двух людей , и что второй - якобы ответственен за поведение другого??Я повторю еще раз: вы вроде умудренный жизненным опытом человек, в основном все складно говорите (хоть и ватно) но иногда как упретесь… ну и обиды вот эти на ровном месте…2 Шаман: вот только избавьте пожалуйста от своего тритейства сейчас.Вам кто-то ошибочно внушил, что вы можете в любую прям ситуацию безнаказаннно прийти и «рассудить». ))Вы неглупый человек (хоть и часто предвзятый), терпите, пока (если) вас попросят рассудить. А :то безнаказанность может оказаться не вечной))