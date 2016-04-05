Додано: Вів 04 лип, 2023 09:11

vitaliian написав: надоели обсуждения очка за 300евро надоели обсуждения очка за 300евро

vitaliian написав: Человек защитил страну, уважение, почёт, медаль. А кто компенсиркет его утерянный (по факту) бизнес. Человек защитил страну, уважение, почёт, медаль. А кто компенсиркет его утерянный (по факту) бизнес.

ЛАД написав: где поставить границу - у Долярчика тоже был какой-то бизнес, пусть не на миллионы, но тем не менее.

Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление. Бизнес Долярчика без него точно загнётся. Ну, если нет хорошего тестя, как у него. где поставить границу - у Долярчика тоже был какой-то бизнес, пусть не на миллионы, но тем не менее.Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление. Бизнес Долярчика без него точно загнётся. Ну, если нет хорошего тестя, как у него.

Вибачте, що я трошки підкорегував ваші слова)) - але ж суті воно не змінило))Отож!Класну тему підняли!Отож! Я ще не знаю, чим мені це все закінчиться і чи не придумають якісь мені штрафи?Бо мій магазин не опечатали, так як мої сусіди-торгаші зразу сказали директору, що я на фронті...А десь через 6-7міс після повномасштабного вторгнення(тобто минулої осені) мій тато пішов сам до директора і ще прихопив документи, що я справді на фронті... І розпитав, як бути? Щоб якісь штрафи не понараховували і т.п.?А директор каже - нічого не переживайте, нічого ми нараховувати не будемо... Ви, навіть, самі замість нього можете виходити торгувати...А тато каже - та я не маю часу... хіба десь/колись трошки буду виходити прзпродувати/допродувати товар.А директор каже - виходьте, торгуйте - нізащо не переймайтесь... Це ми ще Вашому синові маємо дякувати, що пішов захищати всіх нас!Тож, мій тато виходить торгувати лише по вихідних(субота/неділя) і то лише в теплий період часу. Пізньої осені/взимку/а також ранньою весною - не виходив торгувати по стану здоров'я, бо йому довго на холоді перебувати не можна, а там магазин "відкритого типу"(тобто не опалиш його) Тож десь півроку магазин стояв закритим, а тепер відкривається тільки по вихідних(по суботах і неділях).Так що добре, що магазин не у власності приватної особи, яка б дала копняка ще в перший же місяцьТоді б мій тато все попакував би у коробки/мішки і відвіз би собі в підвал(добре, що має великий підвал)