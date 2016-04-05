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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 05:28
ЛАД
,
Вслед за Вами это делают и другие. Например, Hotab. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга".
ЛАД, не нужно корчить из себе девственницу (с).
Повторяю вопрос, когда вы написали «Хотаб, успокойте вашу подругу» вы на какую реакцию рассчитывали? Даже если кто-то из нас официально здесь заявлял «мы друзья» , вы действительно ждали, что я напишу «Флер, а ну-ка успокойся!» ??? Ну то есть вы пишете провокацию, но вдруг обижаетесь, когда вам в ответ счелкают по носу?? Или вы не считаете, что эта фраза провокационная?? Надо объяснять, что 2 взрослых и самостоятельных людей (хоть друзья, хоть нет, хоть в браке, хоть в отношениях ) не могут быть ответственные друг за друга или управлять друг другом?? Надо объяснять, что этой фразой вы намекаете на недееспособность одного из двух людей , и что второй - якобы ответственен за поведение другого??
Я повторю еще раз: вы вроде умудренный жизненным опытом человек, в основном все складно говорите (хоть и ватно) но иногда как упретесь… ну и обиды вот эти на ровном месте…
2 Шаман: вот только избавьте пожалуйста от своего тритейства сейчас.
Вам кто-то ошибочно внушил, что вы можете в любую прям ситуацию безнаказаннно прийти и «рассудить». ))
Вы неглупый человек (хоть и часто предвзятый
), терпите, пока (если) вас попросят рассудить. А :то безнаказанность может оказаться не вечной))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:32
Мда… что ковид что война обсуждение одинаковое — только переход на личности
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yama
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:11
vitaliian написав:
надоели обсуждения очка за 300евро
Вибачте, що я трошки підкорегував ваші слова)) - але ж суті воно не змінило
))
vitaliian написав:
Человек защитил страну, уважение, почёт, медаль. А кто компенсиркет его утерянный (по факту) бизнес.
Отож!
Класну тему підняли!
ЛАД написав:
где поставить границу - у Долярчика тоже был какой-то бизнес, пусть не на миллионы, но тем не менее.
Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление. Бизнес Долярчика без него точно загнётся. Ну, если нет хорошего тестя, как у него.
Отож! Я ще не знаю, чим мені це все закінчиться і чи не придумають якісь мені штрафи?
Бо мій магазин не опечатали, так як мої сусіди-торгаші зразу сказали директору, що я на фронті...
А десь через 6-7міс після повномасштабного вторгнення(тобто минулої осені) мій тато пішов сам до директора і ще прихопив документи, що я справді на фронті... І розпитав, як бути? Щоб якісь штрафи не понараховували і т.п.?
А директор каже - нічого не переживайте, нічого ми нараховувати не будемо... Ви, навіть, самі замість нього можете виходити торгувати...
А тато каже - та я не маю часу... хіба десь/колись трошки буду виходити прзпродувати/допродувати товар.
А директор каже - виходьте, торгуйте - нізащо не переймайтесь... Це ми ще Вашому синові маємо дякувати, що пішов захищати всіх нас!
Тож, мій тато виходить торгувати лише по вихідних(субота/неділя) і то лише в теплий період часу. Пізньої осені/взимку/а також ранньою весною - не виходив торгувати по стану здоров'я, бо йому довго на холоді перебувати не можна, а там магазин "відкритого типу"(тобто не опалиш його) Тож десь півроку магазин стояв закритим, а тепер відкривається тільки по вихідних(по суботах і неділях).
Так що добре, що магазин не у власності приватної особи, яка б дала копняка ще в перший же місяць
Тоді б мій тато все попакував би у коробки/мішки і відвіз би собі в підвал(добре, що має великий підвал)
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 04 лип, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:17
vitaliian написав: ЛАД написав:
Поинтересуйтесь у президентов, как они отдавали свой бизнес в доверительное управление
и вы в это верите, что вложив миллионы, можно вот так отдать бизнес в управление неизвестно кому и забыть? тут авто другу боишься лишний раз дать, каких-то 20-30куе на полдня в управление. А миллионный бизнес - гавно вопрос, забирайте.
Люди у которых есть бизнес глубоко в него вникают, а наёмные менеджеры во что вникают?. Сегодня он директор бани, а завтра директор сто.
...
а як по-вашому працює великий бізнес? там у власника немає часу вникати в справи окремого заводу.
й це проблема середнього українського бізнесу, де власник витрачає час на операційне керування, замість того, щоб зосередитися на стратегії. а потім - ой, а чого ми не можемо конкурувати з умовним АТБ? в АТБ думаєте власники вникають як працює окремі магазини - є процедури, є навчені люди...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 04 лип, 2023 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:19
yama написав:
Мда… что ковид что война обсуждение одинаковое — только переход на личности
100%+++
90% повідомлень-гризня кожного з кожним (тобто кожний має на форумі персонального ворога)
краще подивитись відео про виноград/огірки/дині-хоч якась користь буде
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:24
Під час контрнаступу на півдні Збройні сили України зіштовхуються з низкою серйозних проблем, зокрема, російські окупанти дуже сильно замінували територію.
Противники готувалися до атак протягом декількох місяців, були створені дуже щільні мінні поля, розповів CNN старший сержант 47-ї бригади ЗСУ з позивним "Легіон". За його словами, за всі роки служби стільки мін він не бачив.
Боєць додав, що мінні поля настільки щільні, що пересуватися можна тільки "дерево за деревом". Воїн підкреслив, що вороги також активно використовують авіацію і б'ють з артилерії. Офіцер зазначив, що бої на півдні зараз схожі на те, "що було у Бахмуті в найспекотніший період".
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:25
Hotab написав:
2 Шаман: вот только избавьте пожалуйста от своего тритейства сейчас.
Вам кто-то ошибочно внушил, что вы можете в любую прям ситуацию безнаказаннно прийти и «рассудить». ))
Вы неглупый человек (хоть и часто предвзятый
), терпите, пока (если) вас попросят рассудить. А :то безнаказанность может оказаться не вечной))
а може ви нас трохи позбавите своїх особистих конфліктів з форумчанами у публічній площині? моє втручання зазвичай проходить у формі - хлопці, давайте згортайте свій срач, не на часі. хоча такі срачі, де більше обговорюють особистість опонента - вони завжди не на часі.
це публічний форум, тому якщо не бажаєте, щоб хтось втручався - робить це в ПП.
й навіть цікаво, як ви мене почнете "наказувати"?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:34
prodigy написав:
Під час контрнаступу на півдні Збройні сили України зіштовхуються з низкою серйозних проблем, зокрема, російські окупанти дуже сильно замінували територію.
Противники готувалися до атак протягом декількох місяців, були створені дуже щільні мінні поля, розповів CNN старший сержант 47-ї бригади ЗСУ з позивним "Легіон". За його словами, за всі роки служби стільки мін він не бачив.
Боєць додав, що мінні поля настільки щільні, що пересуватися можна тільки "дерево за деревом". Воїн підкреслив, що вороги також активно використовують авіацію і б'ють з артилерії. Офіцер зазначив, що бої на півдні зараз схожі на те, "що було у Бахмуті в найспекотніший період".
Орки (орда) завжди робить ставку на кількість. Що живої сили, що ракет, що арти, що мін і т.д.
Коли в тебе дофігіща сили, то інколи пофіг умілість, майстерність, дотепність, вправність.
З.и.
Яка мета застосування нашими беспілотників по Мацкві?
Невже мацають ППО столиці рейху для чогось? Невже?
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