Під час контрнаступу на півдні Збройні сили України зіштовхуються з низкою серйозних проблем, зокрема, російські окупанти дуже сильно замінували територію.
Противники готувалися до атак протягом декількох місяців, були створені дуже щільні мінні поля, розповів CNN старший сержант 47-ї бригади ЗСУ з позивним "Легіон". За його словами, за всі роки служби стільки мін він не бачив.
Боєць додав, що мінні поля настільки щільні, що пересуватися можна тільки "дерево за деревом". Воїн підкреслив, що вороги також активно використовують авіацію і б'ють з артилерії. Офіцер зазначив, що бої на півдні зараз схожі на те, "що було у Бахмуті в найспекотніший період".
Орки (орда) завжди робить ставку на кількість. Що живої сили, що ракет, що арти, що мін і т.д.
Коли в тебе дофігіща сили, то інколи пофіг умілість, майстерність, дотепність, вправність.
З.и. Яка мета застосування нашими беспілотників по Мацкві? Невже мацають ППО столиці рейху для чогось? Невже?
Маю свіжі новини про посольство в Болгарії і його очільницю.
Сорі, що про наболіле, але мене тут на днях допитував Андрій Мохник, що не так з Олесею Ілащук.
Доповідаю: Сьогодні у Софії Чеський центр відкривав вуличну виставку робіт української художниці на тему російського екоциду після підірваної Каховської ГЕС.
Я вже мовчу про те, чому ініціатором виставки не було Посольство України в Болгарії. Але все ще більш запущено. Бо на відкриття виставки приїхав посол Чехії, а от українська амбасадорка, попри обіцянку організаторам, просто не зʼявилася.
Підозрюю, що зараз знайдуть виправдання, чому її не було. Наприклад, що вона особисто переносила ящики зі снарядами і відправляла їх на фронт. Ну, або її терміново позвали на нараду в ОП. Або ще щось…
Але усі ці аргументи розбиваються об одне - посольство навіть телефоном не попередили організаторів, що Ілащук не доїде.
Отака нині дипломатична традиція. І представництво кожного з нас.
Про ситуацію з "швейцарською" зброєю відомо усім. Маркаровій у США не потрібен ленд-ліз ..... Отак вони і працюють - наближають "перемогу".
Faceless написав:війна охопила всю країну, надзвичайний стан, що триває 48 років і фактично нівелює конституційний лад, реальні проблеми з питною водою і водою для с/г, фактично зруйновано найбільше місто (мільйонник), кількість біженців і переміщених осіб співставна з війною в Україні при тому, що Сирія набагато менша країна з десь вдвічі меншим населенням. Знищено нафтову й туристичну галузі, залишилося менше половини медпрацівників (в деяких регіонах виїхало 75%). Ви чомусь ставите це в один ряд з гуманітарною ситуацією в Україні.
Саме тому, що в Сирії кількість біженців за 48 років дорівнює кількості біженців з України за рік - то в нас ситуація набагато гірша.
Але, на жаль, нас таке майбутнє і чекає. На превеликий жаль.
Про заколот пригожина дві протилежні думки відносно чи могло це бути постановою: 1. Майк Накі -- навіть припускати таке нерозумно. 2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
З іншого боку, це зайшло настільки далеко, що я б сказав, цілком можливо, що насправді це був свого роду сюжет, який вийшов з-під контролю. А сенс сюжету в тому, щоб з’ясувати, хто насправді пропутінський, а хто проти президента РФ.* https://suspilne.media/516729-a-sprijma ... prigozina/
І про контрнаступ: 1. "Гаразд, це тримає українців під тиском, ускладнює просування. Але це витрачає російські резерви. Якщо вони думають, у них їх достатньо, гаразд. Ми це ще побачимо." 2. "Трохи проблематичнішим є те, що наступ розпочали без жодного виду резерву. НАТО поставило конкретну кількість танків, БМП і так далі. Їх оперативно розподіляли по нових частинах і відправляли в бій. А резерву техніки немає."
Prodigy Ведуча попросила Кулебу прокоментувати "навчання Шредінгера", адже в деяких європейських країнах час від часу кажуть, що тренування нібито вже стартували, але виявляється, що це не так. Зокрема, за словами президента Володимира Зеленського, ще навіть немає графіків навчань, і деякі країни з цим затягують.
Глава МЗС зазначив, що раніше він був впевнений, що в перші місяці 2024 року Україна вже отримає літаки. Він виходив з того, що в червні мали розпочатись тренування, як це первинно обіцяли партнери. Але тепер графік починає зсуватися. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... s-na-relsy
На запитання про те, чи зможе Україна виграти війну без західних винищувачів, адмірал сказав, що ЗСУ мають перевагу через західні озброєння, кращу підготовку та вищу мотивацію.
"Подолати ці бар'єри непросто, це непроста робота. Я думаю, що вони можуть бути успішними, абсолютно, але це займе час. А коли вони просунуться вперед і заберуть більше території, їм доведеться брати системи ППО та захищати те, що вони щойно завоювали", — резюмував він. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... iteta-nato
По польотам на F16… Ніхто мені в телефонному режимі такого не скаже (а я запитувати не стану), але на мою думку зараз може бути активна тренажна підготовка. Сучасні FFS (full flight simulator, рухомий )) вміють дуже реалістично навчити багато чому. Майже всьому . А робота з органами в кабіні на бойовому застосуванні (величезний і обʼємний шмат підготовки) може взагалі проводитись лише в тренажері, без підняття в повітря. Впевнено злітати і сідати для влітаного льотчика справа 3-5 льотних змін, або пари десятків посадок. А от БЗ, польоти по приладам в хмарах і вночі - це все тренажер, на якому можна відпрацювати до автоматизму.
detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?