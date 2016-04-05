detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало. Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
Наприклад, про напад 2014: *За словами Буданова, якби не відбулися події 2014 року, це ні на що не вплинуло б. «Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно», – додав він. https://www.slovoidilo.ua/2023/05/19/no ... ku-budanov Знання - це одне, а можливості - інше. Коли можливості є, але їх не використовують, то треба шукати причини чому. Щоб в рашкованів не виникали такі пошуки, їм подали --- неочікувано пригожин зробив заколот, похід.
На нас неочікувано)) напали 22.02. Правда, потім пояснили -- не неочікувано. А про шашлики - то щоб паніки та перешкод на дорогах не було.
detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало.
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
На нас неочікувано)) напали 22.02.
Так само і ФСБ знало.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
Та ні. Не згоден)) В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?
І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).
Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять. До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють. А про пригожина чому б ні?
Це я до того, що версія про виставу має право на існування.
Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина. Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці? Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало.
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
На нас неочікувано)) напали 22.02.
Так само і ФСБ знало.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
Це вже вкотре по колу обговорення? Можна знати про 100% готовність до агресії, але не бути на 100% впевненим, що пуйло віддасть наказ. Саме зараз. А не через місяць чи рік. Про точний день і час знали десь за добу, трохи менше. Але і тут в останню секунду пуйло міг сказати «стоп». В режимі «зірвані мости» без самої війни можна було і рік жити.
detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало. Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?