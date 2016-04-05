detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало. Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
Наприклад, про напад 2014: *За словами Буданова, якби не відбулися події 2014 року, це ні на що не вплинуло б. «Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно», – додав він. https://www.slovoidilo.ua/2023/05/19/no ... ku-budanov Знання - це одне, а можливості - інше. Коли можливості є, але їх не використовують, то треба шукати причини чому. Щоб в рашкованів не виникали такі пошуки, їм подали --- неочікувано пригожин зробив заколот, похід.
На нас неочікувано)) напали 22.02. Правда, потім пояснили -- не неочікувано. А про шашлики - то щоб паніки та перешкод на дорогах не було.
detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало.
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
На нас неочікувано)) напали 22.02.
Так само і ФСБ знало.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
Та ні. Не згоден)) В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?
І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).
Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять. До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють. А про пригожина чому б ні?
Це я до того, що версія про виставу має право на існування.
Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина. Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці? Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало.
На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.
На нас неочікувано)) напали 22.02.
Так само і ФСБ знало.
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
Це вже вкотре по колу обговорення? Можна знати про 100% готовність до агресії, але не бути на 100% впевненим, що пуйло віддасть наказ. Саме зараз. А не через місяць чи рік. Про точний день і час знали десь за добу, трохи менше. Але і тут в останню секунду пуйло міг сказати «стоп». В режимі «зірвані мости» без самої війни можна було і рік жити.
detroytred написав:2. Том Купер: *За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?
Зауваження розраховане на лохів. РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію?
Так СБУ і знало. Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?
При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?
Пригожин також "напав" неочікувано.
Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
Та ні. Не згоден)) В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?
І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).
Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять. До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють. А про пригожина чому б ні?
Це я до того, що версія про виставу має право на існування.
Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина. Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці? Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.
Ваша проблема в тому що ви думаєте що все можна проконтролювати, на все можна вплинути, можна віддати наказ і він 100% буде виконаний правильно і т.д. Що на все має бути причина, люди(особливо нагорі) поступають 100% логічно і послідовно і т.д.
Ось наприклад "Гіркіну таке дозволяють". Як ви собі це уявляєте? Путіну говорять що Гіркін говорить "не те" і путін говорить "ну Гіркіна не чіпайте"? Чи Бортніков так повинен говорити, чи хто? І з чого ви взяли що Гіркіна "не чіпають"? А чіпають це що? - Його мають вбити чи як? Тепер з'являється міф що Гіркін працює під ФСБ, хоч доказів цього міфу - нуль. Ось точно такий міф про Навального! Тут(на цьому форумі) люди зуб давали що Навальний працює на ФСБ(чи когось іншого). Сьогодні Навальний гниє в тюрмі, над ним там знущаються і що? Де ті люди? Мовчать.
"на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?" - 18 березня 2018 року відбулись вибори в РФ і Путін переміг на них. Саме на цьому тримається і трималась його влада. В РФ взагалі-то демократія, і президента обирає народ. Ось хто зуміє організувати вибори так, щоб на них перемогти, той і президент. Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах.
andrijk777 написав:... "на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?" - 18 березня 2018 року відбулись вибори в РФ і Путін переміг на них. Саме на цьому тримається і трималась його влада. В РФ взагалі-то демократія, і президента обирає народ. Ось хто зуміє організувати вибори так, щоб на них перемогти, той і президент. Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах.
це такий тонкий жарт?
в РФ імітація демократії. але оскільки її визнали, то він лідер країни. от в Білорусі не визнали інші країни - й вже не такий вже лідер, так ватажок
тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме. а реальна демократія від імітації відрізняється тим, чи відомо хто переможе. в Раші цього питання немає.
й навпаки, коли в результаті виборів змінюється влада - будь які обвинуваченні в диктатурі сміховинні. як Раша свого часу обвинувачувала Порошенко в диктатурі а самі диктатури в результаті виборів неможливо скинути, на жаль, що ніяк не можуть зрозуміти наші сусіди білоруси.
Shaman написав:тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме.
І так і не так. Ось припустимо Пригожин захопив владу. Реально? Цілком реально. Організує він вибори так щоб на них перемогти? Ні. Це нереально. Саме тому Пригожин і злився. - якщо міркувати глибоко. По факту було багато інших причин. Аналогічно Кадиров ніколи не буде президентом РФ.
Госдума рассмотрит проект закона который поддерживает около 80 % депутатов о запрете операций по смене пола и как следствие строжайший запрет на изменения паспортных данных в соответствующих документах по статистике таких операций проводилось до 2022 года примерно 500 в год сейчас востребованность в таких операциях возрасла до 4000 тысяч в год,с чем бы это связано уважаемые форумчане ?
andrijk777 написав:Ваша проблема в тому що ви думаєте що все можна проконтролювати, на все можна вплинути, можна віддати наказ і він 100% буде виконаний правильно і т.д. Що на все має бути причина, люди(особливо нагорі) поступають 100% логічно і послідовно і т.д.
З першої частиною погоджуюсь, є в мене такий недолік. А з другою - я відштовхуюсь більше від того, що інформації в нас, в мене про інших людей (особливо тих, хто нагорі) вкрай мало для висновків. Тому й залишається передбачати хоча б на підставі загальної логіки та раціо цих людей.
З тим, що мотиви, причини їх вчинків можуть бути абсолютно іншими, я згоден. Навіть неймовірними на перший погляд. Чого тільки в житті не буває.
По гіркіну -- не тільки зачморити, а притягти до відповідальності, кинути за грати рашовлада спокійно могла. Наприклад, за якісь його дії на Донбасі. Не зашкваритися там він не міг.
За спиною Навального маячили хоча б західні посадовці з підтримкою. А хто за гіркіним? Якщо б його упекли за грати.
Тому розмірковую з того, що такий, як гіркін виконує функцію притягнення до себе і головне виявлення усіх прихильних до осуддення і в подальшому спротиву владі. Точніше -- не відкидаю цього варіанту.