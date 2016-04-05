Додано: Вів 04 лип, 2023 12:57

detroytred написав: andrijk777 написав: Так само і ФСБ знало.



При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?



Пригожин також "напав" неочікувано.



Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну. Так само і ФСБ знало.При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?Пригожин також "напав" неочікувано.Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.

Та ні. Не згоден))

В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?



І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).



Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять.

До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють.

А про пригожина чому б ні?



Це я до того, що версія про виставу має право на існування.



Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина.

Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?

Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід. Та ні. Не згоден))В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять.До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють.А про пригожина чому б ні?Це я до того, що версія про виставу має право на існування.Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина.Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.

Ваша проблема в тому що ви думаєте що все можна проконтролювати, на все можна вплинути, можна віддати наказ і він 100% буде виконаний правильно і т.д.Що на все має бути причина, люди(особливо нагорі) поступають 100% логічно і послідовно і т.д.Ось наприклад "Гіркіну таке дозволяють". Як ви собі це уявляєте? Путіну говорять що Гіркін говорить "не те" і путін говорить "ну Гіркіна не чіпайте"? Чи Бортніков так повинен говорити, чи хто?І з чого ви взяли що Гіркіна "не чіпають"? А чіпають це що? - Його мають вбити чи як?Тепер з'являється міф що Гіркін працює під ФСБ, хоч доказів цього міфу - нуль.Ось точно такий міф про Навального! Тут(на цьому форумі) люди зуб давали що Навальний працює на ФСБ(чи когось іншого). Сьогодні Навальний гниє в тюрмі, над ним там знущаються і що? Де ті люди? Мовчать."на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?" - 18 березня 2018 року відбулись вибори в РФ і Путін переміг на них. Саме на цьому тримається і трималась його влада. В РФ взагалі-то демократія, і президента обирає народ.Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах.