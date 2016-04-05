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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4500450145024503>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:2. Том Купер:
*За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?

Зауваження розраховане на лохів.
РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію? :D :D :D

Так СБУ і знало.
Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?

На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.

Наприклад, про напад 2014:
*За словами Буданова, якби не відбулися події 2014 року, це ні на що не вплинуло б.
«Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно», – додав він.
https://www.slovoidilo.ua/2023/05/19/no ... ku-budanov
Знання - це одне, а можливості - інше.
Коли можливості є, але їх не використовують, то треба шукати причини чому.
Щоб в рашкованів не виникали такі пошуки, їм подали --- неочікувано пригожин зробив заколот, похід.


На нас неочікувано)) напали 22.02.
Правда, потім пояснили -- не неочікувано. А про шашлики - то щоб паніки та перешкод на дорогах не було.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:58

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:2. Том Купер:
*За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?

Зауваження розраховане на лохів.
РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію? :D :D :D

Так СБУ і знало.

На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.

На нас неочікувано)) напали 22.02.

Так само і ФСБ знало.

При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?

Пригожин також "напав" неочікувано. :D :D

Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:09

  andrijk777 написав:Так само і ФСБ знало.

При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?

Пригожин також "напав" неочікувано. :D :D

Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.

Та ні. Не згоден))
В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?

І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).

Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять.
До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють.
А про пригожина чому б ні?

Це я до того, що версія про виставу має право на існування.

Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина.
Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?
Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:19

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Зауваження розраховане на лохів.
РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію? :D :D :D

Так СБУ і знало.

На відміну від можливостей впливу фсб, гру, пуйла на пригожина.

На нас неочікувано)) напали 22.02.

Так само і ФСБ знало.

При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?

Пригожин також "напав" неочікувано. :D :D

Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.

Це вже вкотре по колу обговорення? Можна знати про 100% готовність до агресії, але не бути на 100% впевненим, що пуйло віддасть наказ. Саме зараз. А не через місяць чи рік. Про точний день і час знали десь за добу, трохи менше. Але і тут в останню секунду пуйло міг сказати «стоп». В режимі «зірвані мости» без самої війни можна було і рік жити.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:2. Том Купер:
*За ним багато людей і припускаю, цю операцію завчасно спланували. Це не спонтанна реакція на якийсь напад російської армії, як стверджував Пригожин (увечері 23 червня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" — ред). Отже, як ФСБ і особливо ГРУ могли не знати про цю операцію?

Зауваження розраховане на лохів.
РФ РІК готувала операцію захоплення України! Отже, як СБУ могла не знати про цю операцію? :D :D :D

Так СБУ і знало.
Тільки як вплинути-то могло СБУ на рфію?

Ну як, розмінувати Чонгар наприклад, а також...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:57

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Так само і ФСБ знало.

При чому тут "можливості впливу"? Якщо ти щось знаєш - то ти щось робиш. Якщо СБУ знало то чому не були зірвані мости через Дніпро і т.д.?

Пригожин також "напав" неочікувано. :D :D

Коротше, той аргумент для лохів. Звичайно ФСБ "знало", так само "знало" як СБУ "знало" про напад РФ на Україну.

Та ні. Не згоден))
В тому-то і питання: чому, коли знаєш, робиш інакше, ніж наче, як треба??? Чому?

І треба шукати причини. Наприклад: Не поверхні накшалт зрада -- у випадку з вагнерівцями в Мінську або зупинкою ракетної програми (коли знають, що треба її продовжувати).

Так і тут з рашистами. Знають-знали про пригожина, але не роблять.
До речі: про гіркіна пояснення -- да він під контролем, тому йому таке дозволяють.
А про пригожина чому б ні?

Це я до того, що версія про виставу має право на існування.

Звісно можна припустити, що у пуйла (фсб, гру) нема можливостей впливу, наприклад, на пригожина.
Але тоді виникає питання -- на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?
Диктатура в орді є або її нема. Якщо нема, то орда сипеться і доживає. А не планує і здійснює напад на 40 млн. сусіда та й увесь Захід.

Ваша проблема в тому що ви думаєте що все можна проконтролювати, на все можна вплинути, можна віддати наказ і він 100% буде виконаний правильно і т.д.
Що на все має бути причина, люди(особливо нагорі) поступають 100% логічно і послідовно і т.д.

Ось наприклад "Гіркіну таке дозволяють". Як ви собі це уявляєте? Путіну говорять що Гіркін говорить "не те" і путін говорить "ну Гіркіна не чіпайте"? Чи Бортніков так повинен говорити, чи хто?
І з чого ви взяли що Гіркіна "не чіпають"? А чіпають це що? - Його мають вбити чи як?
Тепер з'являється міф що Гіркін працює під ФСБ, хоч доказів цього міфу - нуль.
Ось точно такий міф про Навального! Тут(на цьому форумі) люди зуб давали що Навальний працює на ФСБ(чи когось іншого). Сьогодні Навальний гниє в тюрмі, над ним там знущаються і що? Де ті люди? Мовчать.

"на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?" - 18 березня 2018 року відбулись вибори в РФ і Путін переміг на них. Саме на цьому тримається і трималась його влада. В РФ взагалі-то демократія, і президента обирає народ. Ось хто зуміє організувати вибори так, щоб на них перемогти, той і президент. Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:24

  andrijk777 написав:...
"на чому тоді ще досі тримається його влада, влада в рашці?" - 18 березня 2018 року відбулись вибори в РФ і Путін переміг на них. Саме на цьому тримається і трималась його влада. В РФ взагалі-то демократія, і президента обирає народ. Ось хто зуміє організувати вибори так, щоб на них перемогти, той і президент. Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах. :D

це такий тонкий жарт? :D

в РФ імітація демократії. але оскільки її визнали, то він лідер країни. от в Білорусі не визнали інші країни - й вже не такий вже лідер, так ватажок

тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме. а реальна демократія від імітації відрізняється тим, чи відомо хто переможе. в Раші цього питання немає.

й навпаки, коли в результаті виборів змінюється влада - будь які обвинуваченні в диктатурі сміховинні. як Раша свого часу обвинувачувала Порошенко в диктатурі :D а самі диктатури в результаті виборів неможливо скинути, на жаль, що ніяк не можуть зрозуміти наші сусіди білоруси.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:35

  Shaman написав:тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме.

І так і не так.
Ось припустимо Пригожин захопив владу. Реально? Цілком реально.
Організує він вибори так щоб на них перемогти? Ні. Це нереально.
Саме тому Пригожин і злився. - якщо міркувати глибоко. По факту було багато інших причин.
Аналогічно Кадиров ніколи не буде президентом РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:46

Напад росії і білорусі на Україну

Госдума рассмотрит проект закона который поддерживает около 80 % депутатов о запрете операций по смене пола и как следствие строжайший запрет на изменения паспортных данных в соответствующих документах по статистике таких операций проводилось до 2022 года примерно 500 в год сейчас востребованность в таких операциях возрасла до 4000 тысяч в год,с чем бы это связано уважаемые форумчане ?
tzeery608
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:48

  andrijk777 написав:Ваша проблема в тому що ви думаєте що все можна проконтролювати, на все можна вплинути, можна віддати наказ і він 100% буде виконаний правильно і т.д.
Що на все має бути причина, люди(особливо нагорі) поступають 100% логічно і послідовно і т.д.

З першої частиною погоджуюсь, є в мене такий недолік.
А з другою - я відштовхуюсь більше від того, що інформації в нас, в мене про інших людей (особливо тих, хто нагорі) вкрай мало для висновків.
Тому й залишається передбачати хоча б на підставі загальної логіки та раціо цих людей.

З тим, що мотиви, причини їх вчинків можуть бути абсолютно іншими, я згоден. Навіть неймовірними на перший погляд.
Чого тільки в житті не буває.

По гіркіну -- не тільки зачморити, а притягти до відповідальності, кинути за грати рашовлада спокійно могла. Наприклад, за якісь його дії на Донбасі. Не зашкваритися там він не міг.

За спиною Навального маячили хоча б західні посадовці з підтримкою.
А хто за гіркіним?
Якщо б його упекли за грати.

Тому розмірковую з того, що такий, як гіркін виконує функцію притягнення до себе і головне виявлення усіх прихильних до осуддення і в подальшому спротиву владі.
Точніше -- не відкидаю цього варіанту.
detroytred
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