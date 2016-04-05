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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 13:48
andrijk777 написав: Shaman написав:
тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме.
Не правда.
Ось припустимо Пригожин захопив владу. Реально? Цілком реально.
Організує він вибори так щоб на них перемогти? Ні. Це нереально.
Саме тому Пригожин і злився. - якщо міркувати глибоко. По факту було багато інших причин.
Аналогічно Кадиров ніколи не буде президентом РФ.
ні, Пригожин не захопив би владу, це нереально. тому й злився. й він був лише обличчям заколоту, а хто нам насправді стояв за заколотом ми поки що не знаємо.
фактор легалізації влади через вибори - це важливий, але ТЕХНІЧНИЙ момент. якщо влада реально захоплена, то вибори організують.
Раша наразі не приклад. от ви
andrijk777 написав:
Я на 100% впевнений що наступний президент РФ також буде вибраний на всенародних виборах.
.
але по-перше, можуть перейти на вибори парламентом, бо народні - це складніші. я більше схиляюсь, що наступного разу будуть обирати багато президентів.
а Кадирова ви раніше часу не скидайте. якщо він хворий то звісно ні, а якщо здоровий - то є в нього шанси. тримали ж чечени Москву в 90х роках. "могут повторить"
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Shaman
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Додано: Вів 04 лип, 2023 13:49
tzeery608 написав:Госдума рассмотрит проект закона который поддерживает около 80 % депутатов о запрете операций по смене пола и как следствие строжайший запрет на изменения паспортных данных в соответствующих документах по статистике таких операций проводилось до 2022 года примерно 500 в год сейчас востребованность в таких операциях возрасла до 4000 тысяч в год,с чем бы это связано уважаемые форумчане ?
Яка нам різниця, що значить якась заборона в кацапів?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:01
flyman
Бачу - вже Чаплигу потерли, що ти викладав.
А я хотів сказати, що увімкнув його(поставив швидкість х1,5) - я просто не міг відірватись!
Він все так гарно розклав по полицях!
А в кінці - то взагалі, озвучив те, що ВЖЕ тут, навіть, на форумі "дозріває"(або вже й назріло!
Озвучив те, що буде ПІСЛЯ ВІЙНИ, коли Успіхи прийдуть додому
п.с.
Я настільки не хотів відриватись від того відео, що навіть, коли до мене підійшов комбат і сказав запиши "такі-то" зміни по прийому дизпалива... - я сказав "ок, потім запишу"
Тож йду зараз запишу, щоб потім не забути
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:02
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 04 лип, 2023 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:03
andrijk777 написав: Shaman написав:
тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме.
І так і не так.
Ось припустимо Пригожин захопив владу. Реально? Цілком реально.
Організує він вибори так щоб на них перемогти? Ні. Це нереально.
Саме тому Пригожин і злився. - якщо міркувати глибоко. По факту було багато інших причин.
Аналогічно Кадиров ніколи не буде президентом РФ.
Після перемоги Зе або Трампа я вважаю, що в сучасному світі технічно можливо умовно будь-що)))
А в рашці тим паче. Нікому невідома моль перемогла після Єльціна.
Ключеве -- кого підтримають Круппи, Бені... Можновладці.
Суть усіх виборів --- що крупи, бені, губернатори та ін. можновладці вже!!! готові, бажають посунути Існуючу владу й замінити на зручну собі.
До пригожина ж ніхто з можновладців масово не побіг.
Тобто демократія поки не стільки влада народу, а лише -- конкуренція у владі. Конкуренція серед можновладців.
При диктатурі ж навіть її нема.
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detroytred
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:09
detroytred написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
тому спочатку хтось має захопити владу, а вже потім організує вибори так, що начебто переміг. тому вибори технічна процедура, ніхто в Раші на них не перемагатиме.
І так і не так.
Ось припустимо Пригожин захопив владу. Реально? Цілком реально.
Організує він вибори так щоб на них перемогти? Ні. Це нереально.
Саме тому Пригожин і злився. - якщо міркувати глибоко. По факту було багато інших причин.
Аналогічно Кадиров ніколи не буде президентом РФ.
Після перемоги Зе або Трампа я вважаю, що в сучасному світі технічно можливо умовно будь-що)))
А в рашці тим паче. Нікому невідома моль перемогла після Єльціна.
Ключеве -- кого підтримають Круппи, Бені... Можновладці.
Суть усіх виборів --- що крупи, бені, губернатори та ін. можновладці вже!!! готові, бажають посунути Існуючу владу й замінити на зручну собі.
До пригожина ж ніхто з можновладців масово не побіг.
Тобто демократія поки не стільки влада народу, а лише -- конкуренція у владі. Конкуренція серед можновладців.
При диктатурі ж навіть її нема.
Моногоходовочка:
1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#
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flyman
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:12
flyman Код да Винчи?
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vitaliian
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:13
vitaliian написав:
благодаря Чаплыге у flymanа новый фолловер
Там ще можна неевклідову геометрію Лобачевського вивчити з Міхою анархістом.
Що вийшовши із Мінська-1 через деякий час можна прийти в Мінськ-2, а потім в Мінськ-3, і так ходити, поки не підзаходишся.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:16
vitaliian написав:flyman
Код да Винчи?
Ахфіцер із Растова пєрємєщаєццо в РБ, ілі як писав опонент Остапа Баендери у Васюках:
Сf1—c4
потом подїзжає ТЯО...
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 04 лип, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:19
flyman написав:
Пример — запись детского мата:
1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#
Матриця.
Неважливо, як воно є насправді.
Роль грає лише те, що ти уявляєш.
Увесь прогрес після першої сходинки направлений і базується на розвиток уяви...
Да й навіть елементи першої сходинки легко піддаються обману.
Від штучної ікри, меду до віртуального сексу.
Так це те, що руками можна помацати)) Пожувати, понюхати.
А якогось кандидата?)))
Або його пісні. Або повагу, мораль, творчість.
Он "Чорний квадрат" -- вершина))
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detroytred
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