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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4502450345044505>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:25

Щоб зробити "шах" - треба літаки))

  flyman написав:Моногоходовочка:

1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#

f6 - не канає, треба f16 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:27

  detroytred написав:
  flyman написав:Пример — запись детского мата:

1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#

Матриця.
Неважливо, як воно є насправді.
Роль грає лише те, що ти уявляєш.

Увесь прогрес після першої сходинки направлений і базується на розвиток уяви...
Да й навіть елементи першої сходинки легко піддаються обману.
Від штучної ікри, меду до віртуального сексу.
Так це те, що руками можна помацати)) Пожувати, понюхати.

А якогось кандидата?)))
Або його пісні. Або повагу, мораль, творчість.
Он "Чорний квадрат" -- вершина))

Якщо ти знаєш, або хоч уявляєш, як рухаються фігури (навіть не чому), то в тебе вже є можливість трохи бути Вангою і бачити майбутнє як Кличко.

Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.

А шахісти після гри пожмуть одне одному руку.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:28

  Успіх написав:
  flyman написав:Моногоходовочка:

1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#

f6 - не канає, треба f16 :mrgreen:

Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30

  flyman написав:Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова
а кто у Буданова папка?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30

А шахи то грають за нашими спинами...

  flyman написав:Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
Пропонуєш ще Соскіна подивитись?
Він ще щось додав нове, що Чаплига не сказав?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30

  flyman написав:Якщо ти знаєш, або хоч уявляєш, як рухаються фігури (навіть не чому), то в тебе вже є можливість трохи бути Вангою і бачити майбутнє як Кличко.

Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.

А шахісти після гри пожмуть одне одному руку.

Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.

Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.

Або вигадати свою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  flyman написав:Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова
а кто у Буданова папка?
Буданов-старший
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:34

Так Гордон він, чи не так пишеться?)))

  flyman написав:Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова)

Залишилось менше двох місяців перевірити правдивість слів Буданованги?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:35

  Успіх написав:
  flyman написав:Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
Пропонуєш ще Соскіна подивитись?
Він ще щось додав нове, що Чаплига не сказав?

Що замість маку в Афгані, який викосили таліби буде конопля на дні Каховського моря.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:43

Шах, але ще не мат...

  detroytred написав:Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
...а пішаки в цій грі/партії хто? ;)
Правильно!

Згадались слова одної пісні:
"Максим не знал, смеяться или плакать
Максим не знал, шутить или рыдать"
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