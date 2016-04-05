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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:25
flyman написав:
Моногоходовочка:
1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#
f6 - не канає, треба f16
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:27
detroytred написав: flyman написав:
Пример — запись детского мата:
1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#
Матриця.
Неважливо, як воно є насправді.
Роль грає лише те, що ти уявляєш.
Увесь прогрес після першої сходинки направлений і базується на розвиток уяви...
Да й навіть елементи першої сходинки легко піддаються обману.
Від штучної ікри, меду до віртуального сексу.
Так це те, що руками можна помацати)) Пожувати, понюхати.
А якогось кандидата?)))
Або його пісні. Або повагу, мораль, творчість.
Он "Чорний квадрат" -- вершина))
Якщо ти знаєш, або хоч уявляєш, як рухаються фігури (навіть не чому), то в тебе вже є можливість трохи бути Вангою і бачити майбутнє як Кличко.
Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
А шахісти після гри пожмуть одне одному руку.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:28
Успіх написав: flyman написав:
Моногоходовочка:
1. e2—e4 e7—e5
2. Сf1—c4 Кb8—c6
3. Фd1—h5 Кg8—f6
4. Фh5xf7#
f6 - не канає, треба f16
Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова)
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30
flyman написав:
Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова
а кто у Буданова папка?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30
flyman написав:
Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
Пропонуєш ще Соскіна подивитись?
Він ще щось додав нове, що Чаплига не сказав?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30
flyman написав:
Якщо ти знаєш, або хоч уявляєш, як рухаються фігури (навіть не чому), то в тебе вже є можливість трохи бути Вангою і бачити майбутнє як Кличко.
Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
А шахісти після гри пожмуть одне одному руку.
Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.
Або вигадати свою.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:33
vitaliian написав: flyman написав:
Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова
а кто у Буданова папка?
Буданов-старший
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:34
flyman написав:
Крим без Ф-16 береться.
Щахімат.
(з папки Буданова)
Залишилось менше двох місяців перевірити правдивість слів Буданованги?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:35
Успіх написав: flyman написав:
Чаплига розказує хто як ходить, Соскін малює сценарії/комбінації.
Пропонуєш ще Соскіна подивитись?
Він ще щось додав нове, що Чаплига не сказав?
Що замість маку в Афгані, який викосили таліби буде конопля на дні Каховського моря.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:43
detroytred написав:
Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
...а пішаки в цій грі/партії хто?
Правильно!
Згадались слова одної пісні:
"Максим не знал, смеяться или плакать
Максим не знал, шутить или рыдать"
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