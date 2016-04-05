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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4502450345044505
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:49

  vitaliian написав: Давайте закроем ещё половину оставшейся экономики под крики "все на фронт". Где баланс, как определить какой человек нужнее на фронте или на гражданке. И кто это определяет.


ИМХО проблема не в самих бутиках и ресторанах.
проблема в самих ходоках по этим бутикам и ресторанам.
сколько из них помогает армии сейчас?
сколько из них будут помогать инвалидам после войны?
эти ходоки по бутикам занимаются только собой и своими проблемами. вот это и раздражает.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:53

  mephala написав:эти ходоки по бутикам занимаются только собой и своими проблемами. вот это и раздражает.
я об этом и говорю. в рыночной экономике каждый сам за себя. А когда нападает враг все должны принимать посильное участие в обороне, но тогда это конец рыночной экономике, или кто этих "всех" будет кормить? и далее ваши вопросы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:08

  vitaliian написав:
  mephala написав:эти ходоки по бутикам занимаются только собой и своими проблемами. вот это и раздражает.
я об этом и говорю. в рыночной экономике каждый сам за себя. А когда нападает враг все должны принимать посильное участие в обороне, но тогда это конец рыночной экономике, или кто этих "всех" будет кормить? и далее ваши вопросы.


не совсем так.
даже в рыночной экономике кто то тратит и на себя и на армию. а кто то только на себя.
так вот ходоки по ресторанам и бутикам вызывают у людей стойкую ассоциацию с вторыми.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:12

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:эти ходоки по бутикам занимаются только собой и своими проблемами. вот это и раздражает.
я об этом и говорю. в рыночной экономике каждый сам за себя. А когда нападает враг все должны принимать посильное участие в обороне, но тогда это конец рыночной экономике, или кто этих "всех" будет кормить? и далее ваши вопросы.


не совсем так.
даже в рыночной экономике кто то тратит и на себя и на армию. а кто то только на себя.
так вот ходоки по ресторанам и бутикам вызывают у людей стойкую ассоциацию с вторыми.

Проблема не в рестіках і бутіках,
а в тому, що "всі рівні, але дехто рівніше",
що "друзям все, а всім іншим закон", і то вибірково,
якщо з тобою що станеться, то твоїй родині держава якщо і допоможе, то на порядки гірше, чим ти би міг, а до тебе державі буде діло як до використаного туалетного паперу.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:31

  vitaliian написав:
  mephala написав:эти ходоки по бутикам занимаются только собой и своими проблемами. вот это и раздражает.
я об этом и говорю. в рыночной экономике каждый сам за себя. А когда нападает враг все должны принимать посильное участие в обороне, но тогда это конец рыночной экономике, или кто этих "всех" будет кормить? и далее ваши вопросы.

як хто, партнери
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:32

3міс - фронт, 3міс - тил©

Тому треба було з самого початку робити щось на кшталт того, як пише Бобюа!
Всіх по конвеєру - 3міс на фронт, а тоді додому на 12р(та нехай, навіть, на 6р.), а тоді знову на 3міс. на фронт, якщо до цього часу він ще буде.
І поки ти на фронті - за тобою зберігається робоче місце 👍
Тож, повернувшись через 3міс - далі собі випікаєш хліб у пекарні, чи стрижеш бороди у барбершопі))
Ну, а хто вже так боїться йти на фронт, що аж труситься - то прошу оплатити тих три місяці/найняти "хлопа з села" замість себе :mrgreen:
І економіка не "на паузі", і фронт - "не оголений" :idea:

І в такий спосіб стояти в глухій/твердій обороні, поки ворог не згниє/посиніє в окопах! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:38

  Успіх написав:Тому треба було з самого початку робити щось на кшталт того, як пише Бобюа!
Всіх по конвеєру - 3міс на фронт, а тоді додому на 12р(та нехай, навіть, на 6р.), а тоді знову на 3міс. на фронт, якщо до цього часу він ще буде.
І поки ти на фронті - за тобою зберігається робоче місце 👍
Тож, повернувшись через 3міс - далі собі випікаєш хліб у пекарні, чи стрижеш бороди у барбершопі))
Ну, а хто вже так боїться йти на фронт, що аж труситься - то прошу оплатити тих три місяці/найняти "хлопа з села" замість себе :mrgreen:
І економіка не "на паузі", і фронт - "не оголений" :idea:

Тобі ж написали, якщо в державі воєнний комунізм, то так.
Якщо в нас приватна власність і демократія, то не так.
Проміжний варіант, крутити так бюджетників туда-сюда.
Барабашов тобі чітку дав відповідь.

Треба визначатися, ми вертаємся в СРСР пори воєнного комунізму, чи ідем в світле капіталістичне майбутнє.

Що важливіше, територія, чи люди?

Соскін вчора предавав слова Львівського ТЦК: "20% мобілізованих приходять самі, 80% лапаєм"
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:44

  detroytred написав:А в рашці тим паче. Нікому невідома моль перемогла після Єльціна.

Моль не перемогла, моль призначили(назначили). Так склались обставини що в величезній расеї не знайшлось нікого кращого призначити(послухайте Пугачова).
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому треба було з самого початку робити щось на кшталт того, як пише Бобюа!
Всіх по конвеєру - 3міс на фронт, а тоді додому на 12р(та нехай, навіть, на 6р.), а тоді знову на 3міс. на фронт, якщо до цього часу він ще буде.
І поки ти на фронті - за тобою зберігається робоче місце 👍

Я не знаю, що я скажу ще через 12 місяців, але поки що звучить як маячня.
З 3.5 місяців в мене було 2 місяці чисто навчання(навчальний центр, потім ППД). Та й досі дофіга вчуся, багато не знаю по матчастині, багато не вмію, багато не розумію.
І якщо зараз забрати всіх, хто був у взводі до мене, і накидати мобілізованих, то наша ефективність просто помножиться на нуль.
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