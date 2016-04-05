Додано: Вів 04 лип, 2023 16:40

flyman написав: Соскін вчора предавав слова Львівського ТЦК: "20% мобілізованих приходять самі, 80% лапаєм" Соскін вчора предавав слова Львівського ТЦК: "20% мобілізованих приходять самі, 80% лапаєм"

sashaqbl написав: Я не знаю, що я скажу ще через 12 місяців, але поки що звучить як маячня.

З 3.5 місяців в мене було 2 місяці чисто навчання(навчальний центр, потім ППД). Та й досі дофіга вчуся, багато не знаю по матчастині, багато не вмію, багато не розумію.

І якщо зараз забрати всіх, хто був у взводі до мене, і накидати мобілізованих, то наша ефективність просто помножиться на нуль Я не знаю, що я скажу ще через 12 місяців, але поки що звучить як маячня.З 3.5 місяців в мене було 2 місяці чисто навчання(навчальний центр, потім ППД). Та й досі дофіга вчуся, багато не знаю по матчастині, багато не вмію, багато не розумію.І якщо зараз забрати всіх, хто був у взводі до мене, і накидати мобілізованих, то наша ефективність просто помножиться на нуль

Так бо самі винні, що створили таке, що людей треба ловити...Може більшість і сама б добровільно пішла, якщо знала б ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!А саме:1. Йдете на 6міс.(а далі на вибір - на контракт/чи додому)2. Якщо ви не на всі 100% здорові, то чітко знаєте, що на сам передок вас не візьмуть!(точно не в піхоту)3. Після відвідання військомату - місяць до відправлення на фронт(щоб людина мала час завершити свої справи/підготуватись і т.п.)4. - може ще щось допишу, як згадаю... Або всі підказуйте свої "побажання"))Потрібно "50/50" новеньких/досвідчених згуртовувати і все буде ок.Якось же на початках війни, наприклад, в нас - теж було багато таких, що зброю не тримали в руках(як я), або 20-30р тому строкову проходили і вже мало що пам'ятали... - та й тоді вони були молоді - підтянуті, а не як зараз 40-50+ з животами і букетами хронічних різних...(ну, думаю далі пояснювати не треба) - і нічого, навчились по ходу війни)) і ще періодично щось вчимося на ходу... - впринципі, так постійно "все на ходу" вчимось на швидкоруч, коли вже треба певне нове завдання виконувати, а ми тільки дізнаємось "що воно" і як його потрібно робити/і як з тими речами поводитись))