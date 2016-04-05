Для мене це просто мотиватор дня!.. На СЗЧ.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо важливіші люди, то чому Успіхи по 16міс в окопах і ще не видно кінця і краю, так як закон 18міс. НЕ приймаЮть?
Як ж, то наче, про ворога пишу, що з часом в окопах він згниє/посиніє...
Але і тонеееесенько натякаю, що і Успіхи в окопах за майже 1,5р. - якби здоров'я в лотерею не виграли!
Це лише в Термінаторах зуби не псуються/скришуюються, грибок по ногах не кидається, шлунок/підшлункова/печінка і далі по списку - зовсім не потребують хоч якогось ПЕРІОДИЧНОГО медогляду і лікуванню всюго цього ☝️(бо ж в таких умовах все це "пришвидшено зношується/виходить з ладу".
І от що - отакі речі☝️ тут на форумі будуть називати "скигленням", а не "звичайне буденне/повсякденне життя солдатів"?
Ну прикріпіть тут смайлик, що спльовує від гіркоти нерозуміння!🤮
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:03
Успіх ,
Люди бувають різні. Він про себе. Він собі важливий. Не ти йому.
Далі… «територї» бувають також різні: є бучанський цоколь, а є бердянський цоколь. Так от бердянські території неважливі, а от бучанські - то другоє.
Висновок: люди (особисто сам Флай) важливіше ніж території (Бердянськ з Мелітополем).
Там ще дискусія про економіку була? Що не можна призвати, бо ж економіка.. Так а де Віталій, а де економіка?
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Геніально. От тільки є один момент. Добряче вживаний може здохнути сам по собі - десь контакт в дощ замкнуло, наприклад. І він ліг десь в сірій зоні при першому ж вильоті, не принісши жодної користі. Або акумулятор здох.
Ще чув про турнікети, надруковані на 3D принтерах, магазини, теж друковані на принтерах. Проблема в тому, що потім заміна людей втрачених внаслідок такої економії обходиться на кілька порядків дорожче.
Вчитися літати можна й на дешевих дронах, що адекватні люди успішно роблять. Але
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:22
Бобуа писав про свої приклади.
І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.
Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:31
Нещодавно прочитав спогади вояка 2 світової, радянського. Пише: посадили їх двох на спостереження в окоп; пили з калюжі; він просто дрищав, а сусід кров'ю; він не витримав і каже взводному - замініть, а той - руки, ноги цілі, то не можу. Висохли калюжі, залишилась тільки калюжа у воронці під дохлою кобилою.
Почали пити з під неї... дришня в нього пройшла овсім, а у сусіда залишилися, але вже без крові.
Може й байка ветерана, а може й ні.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:40
Важко в навчанні - легко в бою!©
Так бо самі винні, що створили таке, що людей треба ловити...
Може більшість і сама б добровільно пішла, якщо знала б ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
А саме:
1. Йдете на 6міс.(а далі на вибір - на контракт/чи додому)
2. Якщо ви не на всі 100% здорові, то чітко знаєте, що на сам передок вас не візьмуть!(точно не в піхоту)
3. Після відвідання військомату - місяць до відправлення на фронт(щоб людина мала час завершити свої справи/підготуватись і т.п.)
4. - може ще щось допишу, як згадаю... Або всі підказуйте свої "побажання"))
Потрібно "50/50" новеньких/досвідчених згуртовувати і все буде ок.
Якось же на початках війни, наприклад, в нас - теж було багато таких, що зброю не тримали в руках(як я), або 20-30р тому строкову проходили і вже мало що пам'ятали... - та й тоді вони були молоді - підтянуті, а не як зараз 40-50+ з животами і букетами хронічних різних...(ну, думаю далі пояснювати не треба) - і нічого, навчились по ходу війни)) і ще періодично щось вчимося на ходу... - впринципі, так постійно "все на ходу" вчимось на швидкоруч, коли вже треба певне нове завдання виконувати, а ми тільки дізнаємось "що воно" і як його потрібно робити/і як з тими речами поводитись))
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:49
3 місяці - це апріорі не досвідчений. Півроку чи рік - це вже людина, яка має певний досвід і може щось передати. Але не раніше. Це раз.
Два - навчальні центри зараз працюють по повній. І за кордоном людей вчать. Але наскільки я розумію, цього вистачає хіба на поповнення втрат та формування нових підрозділів. Тому про демобілізацію найближчим часом не може йти й мови апріорі.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:52
Якби ви знали паничі...!©
А яка ефективність зараз? На що вона множиться у тих, хто 16міс. - як вище пишуть - "п'є з калюжі" і слухає, як терміт балки над головою гризе... а миші бавляться в доганялки біля ніг?))
Ага, а ще комарі доповнюють всю цю романтику в бліндажі)))
І так майже всі 16міс! І ще не видно кінця!
Вже мовчу про сни, де бачу, як майже всі спиваються від "невизначеності/невідомості... не бачать світла в кінці цього тунелю"...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 04 лип, 2023 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз мобілізувати нулячих людей і відправляти зразу на фронт - це дорого. В нас нема стільки людей. І нема стільки грошей, щоб виплачувати потім пенсії покаліченим чи сім'ям загиблих. Навпаки, треба максимально готувати людей, треба навести лад в навчальних центрах, нормальних інструкторів. Які б проводили заняття для того, щоб передати знання, а не для того, щоб розписатися з журналі.
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