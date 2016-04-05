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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4504450545064507>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:02

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Бобуа писав про свої приклади.
І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.
Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо.

Зараз мобілізувати нулячих людей і відправляти зразу на фронт - це дорого. В нас нема стільки людей. І нема стільки грошей, щоб виплачувати потім пенсії покаліченим чи сім'ям загиблих. Навпаки, треба максимально готувати людей, треба навести лад в навчальних центрах, нормальних інструкторів. Які б проводили заняття для того, щоб передати знання, а не для того, щоб розписатися з журналі.

Не витрачайте часу, там глухий номер, нічого і нікого не розуміє крім власних не зрозумілих бажань.
В мене куча людей друзів і знайомих на фронті, їм немає часу, сил і бажання просто плюсик в вайбері поставити, а тут персонаж цілодобово щось строчить, таке відчуття що він на курорті і не знає як вбити час.
Тому просто не реагуйте на маячню, не засирайте форум цим пустопорожнім однотіпним лайном :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:02

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Бобуа писав про свої приклади.
І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.
Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо.

Зараз мобілізувати нулячих людей і відправляти зразу на фронт - це дорого. В нас нема стільки людей. І нема стільки грошей, щоб виплачувати потім пенсії покаліченим чи сім'ям загиблих. Навпаки, треба максимально готувати людей, треба навести лад в навчальних центрах, нормальних інструкторів. Які б проводили заняття для того, щоб передати знання, а не для того, щоб розписатися з журналі.

Та акцент у нього був не на ненавченності і втратах від цього.
А мова про те, що є достатньо місць де висока навченність не обов'язкова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ще не видно кінця


Вам багато відповідають і Ви пишете по суті питання про монако наприклад і тд. Але, не перегинайте палицю зі своїми місяцями, а прочитайте те що Вам пишуть і розкажіть побратимам. Я наприклад, чую що призивають то там то сям когось постійно!, а от те що хтось вже демобілізувався то не чую взагалі.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:04

  detroytred написав:Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.

Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.

Або вигадати свою.

Правди не існує, так що вигадуйте свою.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А яка ефективність зараз? На що вона множиться у тих, хто 16міс. - як вище пишуть - "п'є з калюжі" і слухає, як терміт балки над головою гризе... а миші бавляться в доганялки біля ніг?))

Успіх не так давно став діловодом. Тобто його ефективність зросла. І поки його ефективність росте, є сенс тримати його в армії.
В мене у взводі є люди, які воюють з березня 22. І та, їх ефективність на порядок вища за мою. І мені ще багато місяців є чому в них вчитися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:07

Закон про "18міс" - багато чого б вирішив ;) ))

  sashaqbl написав:Але наскільки я розумію, цього вистачає хіба на поповнення втрат та формування нових підрозділів. Тому про демобілізацію найближчим часом не може йти й мови апріорі.
Тому - з цим всім потрібно щось робити, але ніхто не знає "що робити і як?"

Тому я, наче, намагаюсь легеееееесенько натякати, що треба витягувати хлопців з окопів, які ще з початку...
Бо ще трохи і не буде кого витягувати :roll: І чим більше затягують цей процес, тим більше і більше психологів/наркологів потрібно буде залучати...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:08

  somilitark написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Бобуа писав про свої приклади.
І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.
Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо.

Зараз мобілізувати нулячих людей і відправляти зразу на фронт - це дорого. В нас нема стільки людей. І нема стільки грошей, щоб виплачувати потім пенсії покаліченим чи сім'ям загиблих. Навпаки, треба максимально готувати людей, треба навести лад в навчальних центрах, нормальних інструкторів. Які б проводили заняття для того, щоб передати знання, а не для того, щоб розписатися з журналі.

Не витрачайте часу, там глухий номер, нічого і нікого не розуміє крім власних не зрозумілих бажань.
В мене куча людей друзів і знайомих на фронті, їм немає часу, сил і бажання просто плюсик в вайбері поставити, а тут персонаж цілодобово щось строчить, таке відчуття що він на курорті і не знає як вбити час.
Тому просто не реагуйте на маячню, не засирайте форум цим пустопорожнім однотіпним лайном :evil:

Анекдот в тему:
Из последних сил ползут по пустыне панк и металлист.
— Дай воды, у тебя еще осталось. — Скажешь "металл", тогда дам. — Ну, металлл. Металлист выливает в руки панку последнюю воду. И панк с радостным лицом приглаживает гребень на голове.
___________________________________
Це ж очевидно, що Успіх за характером такий, що навіть не доспить, не доїсть, але поспілкується))
Але це обізвали скигленням да ще й пропонують відучити забиранням премії.
Яку він отримує за виконані свої обов'язки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:15

  detroytred написав: але поспілкується))

Коли людям загрожує калітство, смерть, вони виконують постійно бойові завдання або важко вчаться тренуються, коли вони сильно втомлюються морально і фізично, то їм головне вижити і принести користь побратимам і державі, а коли людина на раслабоні, то його "мозок" забитий лайном, воно ніяк не може зупинитися в цьому пустопорожньому срачі, погано, що ви йому підіграєте, не реагували би на нього, то він може був би корисний на службі, а не робив ці гастролі на форумі((((
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому - з цим всім потрібно щось робити, але ніхто не знає "що робити і як?"
Тому я, наче, намагаюсь легеееееесенько натякати, що треба витягувати хлопців з окопів, які ще з початку...

Проблема в тому, що нічого з цим не зробите. Коли ви минулої весни розказували, що до червня все скінчиться, я вам писав, що це гра в довгу. Можливо, ми пройшли екватор, а може й ні. Час покаже.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:18

  detroytred написав:Яку він отримує за виконані свої обов'язки.

Виходить його головний обов'язок вбивати форум, опускаючи його ніжче підлоги своїм мінусовим рівнем?
Не смішіть((((
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