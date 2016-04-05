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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:04
Успіх написав:
ще не видно кінця
Вам багато відповідають і Ви пишете по суті питання про монако наприклад і тд. Але, не перегинайте палицю зі своїми місяцями, а прочитайте те що Вам пишуть і розкажіть побратимам. Я наприклад, чую що призивають то там то сям когось постійно!, а от те що хтось вже демобілізувався то не чую взагалі.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:04
detroytred написав:
Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.
Або вигадати свою.
Правди не існує, так що вигадуйте свою.
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vt313
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:05
Успіх написав:
А яка ефективність зараз? На що вона множиться у тих, хто 16міс. - як вище пишуть - "п'є з калюжі" і слухає, як терміт балки над головою гризе... а миші бавляться в доганялки біля ніг?))
Успіх не так давно став діловодом. Тобто його ефективність зросла. І поки його ефективність росте, є сенс тримати його в армії.
В мене у взводі є люди, які воюють з березня 22. І та, їх ефективність на порядок вища за мою. І мені ще багато місяців є чому в них вчитися...
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sashaqbl
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:07
sashaqbl написав:
Але наскільки я розумію, цього вистачає хіба на поповнення втрат та формування нових підрозділів. Тому про демобілізацію
найближчим часом не може йти й мови апріорі.
Тому - з цим всім потрібно щось робити, але ніхто не знає "що робити і як?"
Тому я, наче, намагаюсь легеееееесенько натякати, що треба витягувати хлопців з окопів, які ще з початку...
Бо ще трохи і не буде кого витягувати
І чим більше затягують цей процес, тим більше і більше психологів/наркологів потрібно буде залучати...
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Успіх
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:17
Успіх написав:
Тому - з цим всім потрібно щось робити, але ніхто не знає "що робити і як?"
Тому я, наче, намагаюсь легеееееесенько натякати, що треба витягувати хлопців з окопів, які ще з початку...
Проблема в тому, що нічого з цим не зробите. Коли ви минулої весни розказували, що до червня все скінчиться, я вам писав, що це гра в довгу. Можливо, ми пройшли екватор, а може й ні. Час покаже.
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sashaqbl
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:22
sashaqbl написав:
Успіх не так давно став діловодом. Тобто його ефективність зросла. І поки його ефективність росте, є сенс тримати його в армії.
Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.
Але це по сумісництву з іншими завданнями, які мені періодично нарізають.
Я ж кажу - тут дуууууже полюбляють з усіх (які даються "дрисеруванню")) ) робити універсальних солдатів!!!
Тож я з нетерпінням чекають на нових людей, яких обіцяють нам скоро дати...
Бо і так є чим зайнятись, коли не пишу на форумі)))
Але тут бачу дивуються, як я ще тут стільки часу строчу?
А це досвід за 16міс
Звичайно, якщо б не було Старлінку і перебої з моб.мережею, як було на початках - то ясна річ, що писав би рідко. А так - телефон завжди під рукою.... От наприклад, інші втикають в тіктоки, дивляться новини... А я - підглянув на форум, відписав... і теж вмикаю умовного Соскіна)))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:22
detroytred написав:
Та акцент у нього був не на ненавченності і втратах від цього.
А мова про те, що є достатньо місць де висока навченність не обов'язкова.
Розкажіть мені про ці місця. А то я щось не помічав таких. Хіба наряди в ППД.
Звісно, я читав історії Бобюей про копання і лежання.
Але, по-перше, копати теж треба вміти. По-друге, чув і інші історії. Коли таке копання різко переходило в контактні бої з величезними втратами.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:29
vt313 написав: detroytred написав:
Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.
Або вигадати свою.
Правди не існує, так що вигадуйте свою.
Ключове -- навіщо?
Оці всі розказчики головне бачать у донесенні цієї своєї правди іншим. Кожен з різних причин. Від лайків і до пропаганди.
Мені більш цікаво, що думають інші.
Стосовно думок різних розказчиків.
Мого сприймання. Ну і деяких моїх думок.
І головне:
Вигадати щось виключно своє - важко. Все вже є. Треба лише пошукати. Легше знайти в когось.
Звісно окрім дурні. Вона не має меж. Тут власну вигадати, що два пальці...
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:35
somilitark написав:
коли вони сильно втомлюються морально і фізично
Отож - МОРАЛЬНО!
Тому може я у такий спосіб тут шукаю "розрядки" для свого "сильно втомленого морального стану!"
Щось ти мене, як Холява починаєш підтошнювати...
detroytred написав:
Це ж очевидно, що Успіх за характером такий, що навіть не доспить, не доїсть, але поспілкується))
Але це обізвали скигленням да ще й пропонують відучити забиранням премії.
Яку він отримує за виконані свої обов'язки
Дивно, але чомусь очевидні речі багатьом - НЕ очевидні))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:40
sashaqbl написав: detroytred написав:
Та акцент у нього був не на ненавченності і втратах від цього.
А мова про те, що є достатньо місць де висока навченність не обов'язкова.
Розкажіть мені про ці місця. А то я щось не помічав таких. Хіба наряди в ППД.
Звісно, я читав історії Бобюей про копання і лежання.
Але, по-перше, копати теж треба вміти. По-друге, чув і інші історії. Коли таке копання різко переходило в контактні бої з величезними втратами.
Я вам???
На те вже й не раз натякав: показуйте, розбирайтеся, аргументуйте між собою.
А в мене лише вибір -- чию правду сприйняти.
Бо вона мені здалася більш аргументованою.
Тому й підкреслюю, що цікаві саме аргументи. А не висновки. Наприклад, треба чи ні отакі ротації всіх і вся; можливі вони чи ні; які терміни.
Я можу лише, побачивши в якомусь аргументі наявну для мене помилку, виказати свою думку. Саме по ній.
Бобуа писав про своє місце. Й не вказував, що воно якесь нетипове.
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