Додано: Вів 04 лип, 2023 17:22

sashaqbl написав: Успіх не так давно став діловодом. Тобто його ефективність зросла. І поки його ефективність росте, є сенс тримати його в армії. Успіх не так давно став діловодом. Тобто його ефективність зросла. І поки його ефективність росте, є сенс тримати його в армії.

Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.Але це по сумісництву з іншими завданнями, які мені періодично нарізають.Я ж кажу - тут дуууууже полюбляють з усіх (які даються "дрисеруванню")) ) робити універсальних солдатів!!!Тож я з нетерпінням чекають на нових людей, яких обіцяють нам скоро дати...Бо і так є чим зайнятись, коли не пишу на форумі)))Але тут бачу дивуються, як я ще тут стільки часу строчу?А це досвід за 16місЗвичайно, якщо б не було Старлінку і перебої з моб.мережею, як було на початках - то ясна річ, що писав би рідко. А так - телефон завжди під рукою.... От наприклад, інші втикають в тіктоки, дивляться новини... А я - підглянув на форум, відписав... і теж вмикаю умовного Соскіна)))