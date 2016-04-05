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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:46
Успіх
Мені учора про такого психолога розповідали. Точніше психологиню.
- Майор? (запитує для анкети психологиня).
- Підполковник.
Пише - полковник.
І сидить ця психологіня в званні цілого капітана напроти п\п-ка, в якого погон на формі. В двох метрах перед її очима.
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detroytred
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48
detroytred написав:
Я можу лише, побачивши в якомусь аргументі наявну для мене помилку, виказати свою думку. Саме по ній.
Бобуа писав про своє місце. Й не вказував, що воно якесь нетипове.
Я пояснив, місце й ситуація плюс мінус типова. Так, закопався, і сидиш собі. Але ніхто, ніяка розвідка, не дасть гарантії, що завтра раптом не почнуться контактні бої. Це вже, певно, нетипово, але буває. Тому люди мають бути підготовлені скрізь.
Наразі я бачу величезні проблеми з підготовкою мобілізованих. Як кількісні, так і якісні. І поки їх не вирішать, ніякої демобілізації не буде.
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sashaqbl
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:53
sashaqbl написав: detroytred написав:
Я можу лише, побачивши в якомусь аргументі наявну для мене помилку, виказати свою думку. Саме по ній.
Бобуа писав про своє місце. Й не вказував, що воно якесь нетипове.
Я пояснив, місце й ситуація плюс мінус типова. Так, закопався, і сидиш собі. Але ніхто, ніяка розвідка, не дасть гарантії, що завтра раптом не почнуться контактні бої. Це вже, певно, нетипово, але буває. Тому люди мають бути підготовлені скрізь.
Наразі я бачу величезні проблеми з підготовкою мобілізованих. Як кількісні, так і якісні. І поки їх не вирішать, ніякої демобілізації не буде.
Прийнято.
Тепер залишається почекати контраргументацію Бобуа.
Бо його думка базується саме на необов'язковості (тривалої) підготовки та досвіді.
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detroytred
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:54
Успіх написав:
Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.
А нашо вам ахвіцера? Йому треба платити на 3 тисячі більше, ніж Успіху. Успіх обходиться платникам податків дешевше, а роботу робить ту саму.
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sashaqbl
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:13
Успіх написав: somilitark написав:
коли вони сильно втомлюються морально і фізично
Отож - МОРАЛЬНО!
Тому може я у такий спосіб тут шукаю "розрядки" для свого "сильно втомленого морального стану!"
Щось ти мене, як Холява починаєш підтошнювати...
detroytred написав:
Це ж очевидно, що Успіх за характером такий, що навіть не доспить, не доїсть, але поспілкується))
Але це обізвали скигленням да ще й пропонують відучити забиранням премії.
Яку він отримує за виконані свої обов'язки
Дивно, але чомусь очевидні речі багатьом - НЕ очевидні))
Знаешь , почему я тебе подташниваю ?
Потому что тебе правду говорю .
Какой ты на хрен воин .
Я сегодня еле выполз с операционной после шести суток работы, а ты тут даешь советы космических масштабов и космической глупости .(помнишь шарикова )
Если ты и попал служить , ГОРДИСЬ !
Когда ты начинаешь СКУЛИТЬ , думают что у всех так .
Я очень давно писал что ты П...И...З......Д .... .....О .(умышленная ошибка )
ТРЕПЛО .....
... даже обиделся на модератора за то что он не удалял твои лживые сообщения .
...я теперь буду очень осторожен , так как в бане не слишком уютно .
еще раз тебе пишу , ЗАТКНИСЬ и не бери на себя роль знатока .
....интернетный воин .
Служил бы , времени не было на постоянные посты .
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:15
Успіх написав:
Може більшість і сама б добровільно пішла, якщо знала б ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
Не певен, що історія знає випадки "чітких правил гри" під час широкомасштабного нападу
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:45
detroytred написав: vt313 написав: detroytred написав:
Так проблема-то в тому, що розказщиків та малювальників багато.
І кожен своє.
Залишається тільки обрати кому повірити.
Що уявити правдою.
Або вигадати свою.
Правди не існує, так що вигадуйте свою.
Ключове -- навіщо?
Оці всі розказчики головне бачать у донесенні цієї своєї правди іншим. Кожен з різних причин. Від лайків і до пропаганди.
Мені більш цікаво, що думають інші.
Стосовно думок різних розказчиків.
Мого сприймання. Ну і деяких моїх думок.
І головне:
Вигадати щось виключно своє - важко. Все вже є. Треба лише пошукати. Легше знайти в когось.
Звісно окрім дурні. Вона не має меж. Тут власну вигадати, що два пальці...
Ви ж самі запропонували.
Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.
Можете взяти декілька особистих телеграм-каналів. Ну більш-менш, самоцензура присутня, але не така сильна як в популярних балаболів.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:46
sashaqbl написав: Успіх написав:
Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.
А нашо вам ахвіцера? Йому треба платити на 3 тисячі більше, ніж Успіху. Успіх обходиться платникам податків дешевше, а роботу робить ту саму.
1. Бо цим займався офіцер, поки не звільнили його за віком (60)
2. На моменті, то Успіх робить роботу і за того офіцера, і за напарника, якій у відпустці(а перед тим був у лікарні/контузія/) і за себе! Ще, як не дивно, встигає і тут писати)))
Просто, ясна річ, що новачок робив би роботу довше... і, відповідно, менше часу мав би для писанини тут
Але ж все одно, по міркам деяких форумчан, то Успіх не так тримає автомат, не так одягає броник, не так виконує роботу, не так падає до землі під час "виходу" ворожого снаряду... - коротше, все робить "не так" і ще й "скиглить", що хоче на дембель, бо бачите, втомився за якихось нещасних 16міс! Всього-навсього якісь 16міс! Карл!!!!
Та люди у другу світову шість років рідного дому не бачили, а Успіх вже і дома був, і по Вайберу бачить рідних...
Нєєєєє!
Такий солдат нам НЕ потрібний!
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:54
vt313 написав:
Ви ж самі запропонували.
Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.
Можете взяти декілька особистих телеграм-каналів. Ну більш-менш, самоцензура присутня, але не така сильна як в популярних балаболів.
Ви про що??))
І я не пропонував, а визначив яка можлива альтернатива наявності різних думок на будь-який смак (вигадати свою правду).
Запропонували ви. Мені. Вигадати свою правду. ("Правди не існує, так що вигадуйте свою."). Я спитав навіщо? Пояснив, що мені це ні до чого.
Ви ж далі почали пропонувати, що мені робити.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:56
Faceless написав: Успіх написав:
Може більшість і сама б добровільно пішла, якщо знала б ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!
Не певен, що історія знає випадки "чітких правил гри" під час широкомасштабного нападу
Я дуууууже вибачаюсь, а хто 16міс. заважав скласти і прийняти "чіткі правила гри"?
Тут от, навіть, закон про "відпустку 30днів" НЕ змогли чітко придумати))
Мабуть, треба шість років, щоб щось толкове попридумувати, так?))
Чомусь прості солдати Успіх і Бобюа дали/підкинули РОЗЖОВАНУ ідею!
Так просто візьміть і відшліфуйте її/підкорегуйте і все!
Але ж ні, треба одних тримати тривалий час "на прив'язі" - згноїти в окопах, а з інших в глибокому тилу - позбирати хабарі за папірець "непридатності" - і... все буде Україна?
Ще раз кажу - де смайлик що гірко спльовує?🤮
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