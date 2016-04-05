Додано: Вів 04 лип, 2023 18:46

sashaqbl написав: Успіх написав: Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО. Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.

А нашо вам ахвіцера? Йому треба платити на 3 тисячі більше, ніж Успіху. Успіх обходиться платникам податків дешевше, а роботу робить ту саму. А нашо вам ахвіцера? Йому треба платити на 3 тисячі більше, ніж Успіху. Успіх обходиться платникам податків дешевше, а роботу робить ту саму.

1. Бо цим займався офіцер, поки не звільнили його за віком (60)2. На моменті, то Успіх робить роботу і за того офіцера, і за напарника, якій у відпустці(а перед тим був у лікарні/контузія/) і за себе! Ще, як не дивно, встигає і тут писати)))Просто, ясна річ, що новачок робив би роботу довше... і, відповідно, менше часу мав би для писанини тутАле ж все одно, по міркам деяких форумчан, то Успіх не так тримає автомат, не так одягає броник, не так виконує роботу, не так падає до землі під час "виходу" ворожого снаряду... - коротше, все робить "не так" і ще й "скиглить", що хоче на дембель, бо бачите, втомився за якихось нещасних 16міс! Всього-навсього якісь 16міс! Карл!!!!Та люди у другу світову шість років рідного дому не бачили, а Успіх вже і дома був, і по Вайберу бачить рідних...Нєєєєє!Такий солдат нам НЕ потрібний!