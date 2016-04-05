vt313 написав:Наші все засекретили. Інформації нема
Маю інформацію про москалів Але ж напевно, і її не можна тут писати)) Бо тут деякі скажуть, що я "хайпанув"
А ще - якщо, наприклад, я дізнався, що умовна колона москальських градів буде проїзджати "там-то", а я тут напишу наперед - то вони можуть вже і не поїхати тудою, вірно?
Тому - мовчу - і тепер... фото "горящого поля" вже і не думаю викладати))) - яке я цього разу вже, навіть, не фоткав і яке вже третій день горить/тліє
Ні, ну горить собі якесь поле - НУ ТО Й ЩО???! Треба по ньому вгатити - подумають москалі?
Тут он в тіктоках КОЛОНИ нашої техніки виставляють, позиції знімають і т.п. Але що? Правильно! Садити на 10років у в'язницю будемо Успіха!)) За що? А просто от щось він ляпає язиком про якісь "горящі поля")) і взагалі, якісь в нього жарти і сни не зрозумілі))
Знайшов ще отаку карту https://liveuamap.com/ Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"
Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули. Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ. Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км. Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль. Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині. Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
detroytred написав:- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.
Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо. Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.
vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі. Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація. Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.