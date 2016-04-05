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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4506450745084509>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Може більшість і сама б добровільно пішла, якщо знала б ЧІТКІ ПРАВИЛА ГРИ!

Не певен, що історія знає випадки "чітких правил гри" під час широкомасштабного нападу

Я дуууууже вибачаюсь, а хто 16міс. заважав скласти і прийняти "чіткі правила гри"?

Тут от, навіть, закон про "відпустку 30днів" НЕ змогли чітко придумати))

Мабуть, треба шість років, щоб щось толкове попридумувати, так?))

Чомусь прості солдати Успіх і Бобюа дали/підкинули РОЗЖОВАНУ ідею!
Так просто візьміть і відшліфуйте її/підкорегуйте і все!

Але ж ні, треба одних тримати тривалий час "на прив'язі" - згноїти в окопах, а з інших в глибокому тилу - позбирати хабарі за папірець "непридатності" - і... все буде Україна?

Ще раз кажу - де смайлик що гірко спльовує? :mrgreen:
Це не до мене, і не до форуму. Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву, можливо, вам якісь офіцери або пояснять, чого "не можна", або отримаєте схвалення за геніальність.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:04

Парадокс.
Одночасно уживаються два моменти:
- один з головних аргументів у всл ТЦК - хлопці на фронті скільки місяців, втомились, їм потрібна заміна;
- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:15

Смертну кару ще не ввели?)))))

  vt313 написав:Наші все засекретили. Інформації нема

Маю інформацію про москалів ;)
Але ж напевно, і її не можна тут писати))
Бо тут деякі скажуть, що я "хайпанув"

А ще - якщо, наприклад, я дізнався, що умовна колона москальських градів буде проїзджати "там-то", а я тут напишу наперед - то вони можуть вже і не поїхати тудою, вірно?

Тому - мовчу ;)
- і тепер... фото "горящого поля" вже і не думаю викладати))) - яке я цього разу вже, навіть, не фоткав і яке вже третій день горить/тліє ;)


Ні, ну горить собі якесь поле - НУ ТО Й ЩО???! Треба по ньому вгатити - подумають москалі?

Тут он в тіктоках КОЛОНИ нашої техніки виставляють, позиції знімають і т.п.
Але що?
Правильно!
Садити на 10років у в'язницю будемо Успіха!))
За що?
А просто от щось він ляпає язиком про якісь "горящі поля")) і взагалі, якісь в нього жарти і сни не зрозумілі))

:mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:16

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Не певен, що історія знає випадки "чітких правил гри" під час широкомасштабного нападу

Я дуууууже вибачаюсь, а хто 16міс. заважав скласти і прийняти "чіткі правила гри"?

Тут от, навіть, закон про "відпустку 30днів" НЕ змогли чітко придумати))

Мабуть, треба шість років, щоб щось толкове попридумувати, так?))

Чомусь прості солдати Успіх і Бобюа дали/підкинули РОЗЖОВАНУ ідею!
Так просто візьміть і відшліфуйте її/підкорегуйте і все!

Але ж ні, треба одних тримати тривалий час "на прив'язі" - згноїти в окопах, а з інших в глибокому тилу - позбирати хабарі за папірець "непридатності" - і... все буде Україна?

Ще раз кажу - де смайлик що гірко спльовує? :mrgreen:
Це не до мене, і не до форуму. Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву, можливо, вам якісь офіцери або пояснять, чого "не можна", або отримаєте схвалення за геніальність.

Ви праві, але якщо отака правда:

Кгм...))
Так Успіх добрий солдат.
Він знає, що на службі ідеї штовхати не треба.
Йому керівництво так і відповість: для штовхання та обговорення ідей є спеціальне місце - форум тощо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Я дуууууже вибачаюсь, а хто 16міс. заважав скласти і прийняти "чіткі правила гри"?

Тут от, навіть, закон про "відпустку 30днів" НЕ змогли чітко придумати))

Мабуть, треба шість років, щоб щось толкове попридумувати, так?))

Чомусь прості солдати Успіх і Бобюа дали/підкинули РОЗЖОВАНУ ідею!
Так просто візьміть і відшліфуйте її/підкорегуйте і все!

Але ж ні, треба одних тримати тривалий час "на прив'язі" - згноїти в окопах, а з інших в глибокому тилу - позбирати хабарі за папірець "непридатності" - і... все буде Україна?

Ще раз кажу - де смайлик що гірко спльовує? :mrgreen:
Це не до мене, і не до форуму. Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву, можливо, вам якісь офіцери або пояснять, чого "не можна", або отримаєте схвалення за геніальність.

Кгм...
Так Успіх добрий солдат.
Він знає, що на службі ідеї штовхати не треба.
Йому керівництво так і відповість: для штовхання та обговорення ідей є спеціальне місце - форум тощо.

Форум МО, чи що?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:20

Знайшов ще отаку карту
https://liveuamap.com/
Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"

Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:21

  Faceless написав:Форум МО, чи що?

Будь-який.
В тому числі і наш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:22

Гра з вогнем ;)

  Faceless написав:Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву
Не повірите, але тут хлопці хочуть штовхати всі свої ідеї зразу в Києві ;)
Тільки є 2 моменти:
1. Не на часі©(бо війна і ворогові буде це на руку)
2. Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:26

  detroytred написав:- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.

Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо.
Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
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