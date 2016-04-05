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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4506450745084509
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:32

  fler написав:
  detroytred написав:- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.

Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо.
Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.

В сенсі срач??? В сенсі роздмухую?
Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.

Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.

Ви самі вигадали-інтерпретували про *скиглить*... Про лише він.
Аргументуйте, будь ласка, більш коректно.

А щоб був вище рівень, щоб було достойно -- так підказуйте Успіху більш достойні та фахові формулювання тверджень. Якщо Вам і Ко хочеться вище рівня та достойності.

В мене ж (після формулювань інших) до нього ніяких побажань. Тим паче претензій.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:49

  Denik написав:
  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.


Не рекомендую. Попадетесь на провокацію і не помітите. Хоча, якщо Ви профі в цьому плані, то звичайно потрібно.

Наші секретять тому що секретять. На всякий випадок. Така політика. Це потрібно приняти, як факт.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:51

  Denik написав:
  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.

Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари.
Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:56

  Yuri_61 написав:Я вважаю, що не потрібно було трубити про контрнаступ, якщо ж звісно це не була деза.
Імхо, ніякого великого контрнаступу не слід очікувати, бо ворог мав час гарно підготуватися, замінувавши всі шляхи.

Потрібно.
Бо ворог вимушений був притримувати в себе більше резервів...

А не кидати їх під час свого зимового наступу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:59

  Успіх написав:
  Faceless написав:Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву
Не повірите, але тут хлопці хочуть штовхати всі свої ідеї зразу в Києві ;)
Тільки є 2 моменти:
1. Не на часі©(бо війна і ворогові буде це на руку)
2. Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)

А ти не годишся на їх вожака? :lol:

Дивно склалось: у кого найменше ризиків і найбільше вільного часу, той на форумі найбільше втомлений і найчастіше розказує про необхідність повернути йому 100к.
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  #<1 ... 4506450745084509
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