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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:32
fler написав: detroytred написав:
- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.
Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо.
Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.
В сенсі срач??? В сенсі роздмухую?
Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.
Ви самі вигадали-інтерпретували про *скиглить*... Про лише він.
Аргументуйте, будь ласка, більш коректно.
А щоб був вище рівень, щоб було достойно -- так підказуйте Успіху більш достойні та фахові формулювання тверджень. Якщо Вам і Ко хочеться вище рівня та достойності.
В мене ж (після формулювань інших) до нього ніяких побажань. Тим паче претензій.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 04 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:49
Denik написав: vt313 написав:
Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
Не рекомендую. Попадетесь на провокацію і не помітите. Хоча, якщо Ви профі в цьому плані, то звичайно потрібно.
Наші секретять тому що секретять. На всякий випадок. Така політика. Це потрібно приняти, як факт.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:51
Denik написав: vt313 написав:
Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари.
Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:56
Yuri_61 написав:
Я вважаю, що не потрібно було трубити про контрнаступ, якщо ж звісно це не була деза.
Імхо, ніякого великого контрнаступу не слід очікувати, бо ворог мав час гарно підготуватися, замінувавши всі шляхи.
Потрібно.
Бо ворог вимушений був притримувати в себе більше резервів...
А не кидати їх під час свого зимового наступу.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:59
Успіх написав: Faceless написав:
Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву
Не повірите, але тут хлопці хочуть штовхати всі свої ідеї зразу в Києві
Тільки є 2 моменти:
1. Не на часі©(бо війна і ворогові буде це на руку)
2. Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців
щоб пішов колонами на...)
А ти не годишся на їх вожака?
Дивно склалось: у кого найменше ризиків і найбільше вільного часу, той на форумі найбільше втомлений і найчастіше розказує про необхідність повернути йому 100к.
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