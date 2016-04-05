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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4507450845094510>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:32

  fler написав:
  detroytred написав:- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.

Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо.
Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.

В сенсі срач??? В сенсі роздмухую?
Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.

Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.

Ви самі вигадали-інтерпретували про *скиглить*... Про лише він.
Аргументуйте, будь ласка, більш коректно.

А щоб був вище рівень, щоб було достойно -- так підказуйте Успіху більш достойні та фахові формулювання тверджень. Якщо Вам і Ко хочеться вище рівня та достойності.

В мене ж (після формулювань інших) до нього ніяких побажань. Тим паче претензій.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:49

  Denik написав:
  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.


Не рекомендую. Попадетесь на провокацію і не помітите. Хоча, якщо Ви профі в цьому плані, то звичайно потрібно.

Наші секретять тому що секретять. На всякий випадок. Така політика. Це потрібно приняти, як факт.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:51

  Denik написав:
  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.

Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари.
Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:56

  Yuri_61 написав:Я вважаю, що не потрібно було трубити про контрнаступ, якщо ж звісно це не була деза.
Імхо, ніякого великого контрнаступу не слід очікувати, бо ворог мав час гарно підготуватися, замінувавши всі шляхи.

Потрібно.
Бо ворог вимушений був притримувати в себе більше резервів...

А не кидати їх під час свого зимового наступу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:59

  Успіх написав:
  Faceless написав:Штовхайте свої безцінні ідеї керівництву
Не повірите, але тут хлопці хочуть штовхати всі свої ідеї зразу в Києві ;)
Тільки є 2 моменти:
1. Не на часі©(бо війна і ворогові буде це на руку)
2. Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)

А ти не годишся на їх вожака? :lol:

Дивно склалось: у кого найменше ризиків і найбільше вільного часу, той на форумі найбільше втомлений і найчастіше розказує про необхідність повернути йому 100к.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:45

  detroytred написав:
  Denik написав:
  vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі.
Наші все засекретили. Інформації нема.

Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація.
Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.

Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари.
Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.


Повірьте на слово, не потрібно. :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В сенсі срач??? В сенсі роздмухую?
В прямому
Якщо тему для Кабміну чи ВР чи Генштабу - піднімати на цих сторінках - це срач
Якщо форумну тему піднімати на КабМіні, ВР чи Генштабі - це також срач...

І при тому теми для форуму підняті на форумі , а теми для ВР/КабМін/ГенШтаб - в ВР/Каб Міні/Генштабі - можуть бути корисними і потрібними

Ви ж свідомо чи спеціально -плутаєте місце і тему - виходить срач...вам приємно...але ж не всі звикли жити в лайні так як живете ви.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:12

  Denik написав:Знайшов ще отаку карту
https://liveuamap.com/
Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"

Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.


ДЕНИК, ,,,,, Привет .
На счет РОБОТИНЕ , не перемайтесь ....
Там прошли ГЕРОИ !!!!

Была работа .
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

{sarcasm on}
Немного оффтопа
{sarcasm off}

Запорізька АЕС. Росія може готувати провокацію, щоб звинуватити Україну – Генштаб
За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої".

Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, йдеться у повідомленні.

Рашисты пишут, что Украина "собирается" "обстрелять" ЗАЭС Точкой-У с радиактивными зарядами
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що там на ЗАЕС?
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