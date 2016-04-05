detroytred написав:- якщо Успіх каже про заміну, то це скиглить.
Навіщо ви вкотре роздмухуєте срач на цю тему? Це риторичне! Хіба мало форумчан висловились про те, що це "знижує цінність гілки", "не є достойною поведінкою воїна", "дістало читати одне й те саме" тощо. Чому, наприклад, не скиглить Холява? В нього робота легше? Ні. Безпечніше? Ні. Може цікавіше? Сарказм. Не уявляю, як він витримує таке навантаження, передусім психічне.
В сенсі срач??? В сенсі роздмухую? Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.
Ви самі вигадали-інтерпретували про *скиглить*... Про лише він. Аргументуйте, будь ласка, більш коректно.
А щоб був вище рівень, щоб було достойно -- так підказуйте Успіху більш достойні та фахові формулювання тверджень. Якщо Вам і Ко хочеться вище рівня та достойності.
В мене ж (після формулювань інших) до нього ніяких побажань. Тим паче претензій.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі. Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація. Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
Не рекомендую. Попадетесь на провокацію і не помітите. Хоча, якщо Ви профі в цьому плані, то звичайно потрібно.
Наші секретять тому що секретять. На всякий випадок. Така політика. Це потрібно приняти, як факт.
vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі. Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація. Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари. Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.
Yuri_61 написав:Я вважаю, що не потрібно було трубити про контрнаступ, якщо ж звісно це не була деза. Імхо, ніякого великого контрнаступу не слід очікувати, бо ворог мав час гарно підготуватися, замінувавши всі шляхи.
Потрібно. Бо ворог вимушений був притримувати в себе більше резервів...
vt313 написав:Слухати москалів не потрібно. Взагалі. Наші все засекретили. Інформації нема.
Слухати москалів можна, якщо в тому гімні знаходити ІПСО та відкидати його. москалі змішують крохи прадивої інформації з гімном для того, щоб в іпсо було хоч якась правдива інформація. Наші повідомляють про взяття чогось під повний контроль, зачистку та створення лінії оборони навколо - коли у орків зникає можливість контратаки, або коли контратаки відбито задля того щоб орки не використали раннє повідомлення взяття чогось як іпсо.
Слухати в рашистів можна про їх негаразди і зашквари. Бо при режимі, якщо про це сказали, то це так. І до того ж в рази більше.
Denik написав:Знайшов ще отаку карту https://liveuamap.com/ Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"
Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули. Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ. Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км. Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль. Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині. Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
ДЕНИК, ,,,,, Привет . На счет РОБОТИНЕ , не перемайтесь .... Там прошли ГЕРОИ !!!!