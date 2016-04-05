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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4507450845094510
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ще, як не дивно, встигає і тут писати)))

Ничего против вас не имею, всего лишь забочусь о вашей (и хлопцах, что рядом с вами) безопасности:

Наши военные в 15 км от линии фронта думают, что они относительно находятся в безопасности или на 20 км, комплекс их может запеленговать...
И он переписывает серийные номера телефонов и номера сим-карт...
Дальше он возвращается на базу и там это выкладывается на карту, росийское командование смотрит в масштабе и может определить где и в каких позициях есть концентрация личного состава. Поэтому на фронтах даже в 10-15 км желательно не держать телефон постоянно включенным и не забывать, что такая угроза есть.

https://youtu.be/AN-6hkeCoCY?t=596
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:48

  Investor_K написав:Ну що там на ЗАЕС?

Есть ответ, но безлицый удаляет все мои сообщения здесь. Не держались даже пару минут. :)

В соседней ветке идентифицировал условия окончания военной агрессии. Жду комментариев.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Investor_K написав:Ну що там на ЗАЕС?
Тревожно.
У меня, например, даже проявляется обеспокоенность
beee
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:53

  detroytred написав:На запитання про те, чи зможе Україна виграти війну без західних винищувачів, адмірал сказав, що ЗСУ мають перевагу через західні озброєння, кращу підготовку та вищу мотивацію.

"Подолати ці бар'єри непросто, це непроста робота. Я думаю, що вони можуть бути успішними, абсолютно, але це займе час. А коли вони просунуться вперед і заберуть більше території, їм доведеться брати системи ППО та захищати те, що вони щойно завоювали", — резюмував він.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... iteta-nato

Почитал оригинал. Там немного подробней.

Насколько я понял, смысл в том, о чем писал Том Купер по поводу Ф16:
Этому самолету нужна огромная поддержка: дальнобойное ПВО, самолеты-заправщики, самолеты-разведчики, чистенькие аэродромчики и масса другого (6 или 8 пунктов, ссылку потерял). Против Ирака годится, против страны с серьезным ПВО типа С400 и серьезными ракетами В-В не так чтобы очень.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:56

  buratinyo написав:
  Investor_K написав:Ну що там на ЗАЕС?

Есть ответ, но безлицый удаляет все мои сообщения здесь. Не держались даже пару минут. :)

В соседней ветке идентифицировал условия окончания военной агрессии. Жду комментариев.

Ну я сходил, почитал.
Бредни человека, который живёт в выдуманном мире - это про тебя
Который хочет врать, врать и врать и чтобы его враньё комментировали, а ты бы радовался

Лучше ты там, в своей ветке и тусуйся
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В сенсі срач??? В сенсі роздмухую?
В прямому
Якщо тему для Кабміну чи ВР чи Генштабу - піднімати на цих сторінках - це срач
Якщо форумну тему піднімати на КабМіні, ВР чи Генштабі - це також срач...

І при тому теми для форуму підняті на форумі , а теми для ВР/КабМін/ГенШтаб - в ВР/Каб Міні/Генштабі - можуть бути корисними і потрібними

Ви ж свідомо чи спеціально -плутаєте місце і тему - виходить срач...вам приємно...але ж не всі звикли жити в лайні так як живете ви.

Головне було прокукарікати останнє речення.

Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.

Я хоча б не пропоную дурню від себе, а слухаю думки самих вояків, що вони пропонують стосовно заміни.
А срач -- це і є, наприклад, отакі ваші оцінки та вигадки зі стелі (що приємно від срачу, звикли жити в лайні). Саме це і є срач.

І побудовано все у вас, як завжди, на дурні та вигадках зі стелі. Бо схотілося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:57

  beee написав:
Investor_K написав:Ну що там на ЗАЕС?
Тревожно.
У меня, например, даже проявляется обеспокоенность

Держи яйца в руках, а не в холодильнике
pesikot
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  #<1 ... 4507450845094510
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