RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4509451045114512>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:31

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  yanyura написав:
  Успіх написав:Ще, як не дивно, встигає і тут писати)))

Ничего против вас не имею, всего лишь забочусь о вашей (и хлопцах, что рядом с вами) безопасности:

Наши военные в 15 км от линии фронта думают, что они относительно находятся в безопасности или на 20 км, комплекс их может запеленговать...
И он переписывает серийные номера телефонов и номера сим-карт...
Дальше он возвращается на базу и там это выкладывается на карту, росийское командование смотрит в масштабе и может определить где и в каких позициях есть концентрация личного состава. Поэтому на фронтах даже в 10-15 км желательно не держать телефон постоянно включенным и не забывать, что такая угроза есть.

https://youtu.be/AN-6hkeCoCY?t=596

Дякую, та ми це все знаємо і вживаємо заходів щодо безпеки відносно "засікання скупчення телефонів".
Починаючи від "ставлення на телефон режим "літачка"" і до... (не можу казати що ще)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:36

А, взагалі, то щось мало варіантів "знавці" накидують))

  detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:41

Наділи окуляри пАтристА і пілінгація нас не бере)))

  pesikot написав:я таке знаю, но вам не скажу
Правильно. Навіщо мені озвучувати тут нашу хитрість?
Після перемоги багато чого озвучу!
А покищо - зберігаємо інфотишу ;) )))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:43

  Успіх написав:
  detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))


Напад росії і білорусі на Україну
Пн 03 июл, 2023 19:47

Пряма пропорція. Проста, як двері.
Особливо позабавило - *...ти автоматично переходиш до виконання пропозиції...*.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26962
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:45

  freeze написав:На меня как многостаночника, кроме минирования, ещё и РХБЗ повесили
Я ж кажу, що тут дуууууже полюбляють робити універсальних солдат))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.

Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.

думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?
Прохожий
 
Повідомлень: 13118
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:55

  Успіх написав:
  freeze написав:На меня как многостаночника, кроме минирования, ещё и РХБЗ повесили
Я ж кажу, що тут дуууууже полюбляють робити універсальних солдат))

Кто о чем, а вшивый о бане.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3864
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:58

То ж треба)-до когось приходить старість, а до когось - мара

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))


Напад росії і білорусі на Україну
Пн 03 июл, 2023 19:47

Пряма пропорція. Проста, як двері.
Особливо позабавило - *...ти автоматично переходиш до виконання пропозиції...*.

Дякую, прочитав ту куйню))
В нас би після оцього прочитаного сказали - "я іпу і плачу... плачу і іпу"© :mrgreen:

В мене до нього тоді 2 запитання:
1. Тобто, лише будівельник заплатив(може/не факт) овердокуя податків, а всі решта неподоплачували?))
2. Тобто, люди має повернути кошти за останніх півроку, коли вона ризикувала своїм життям і здоров'ям?(не тільки за себе, а ще і за будівельника і його синів) :mrgreen:

Будівельник - #жгіістчО! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:59

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.

Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.

думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?

Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню.
Да ти і сам це чудово розумієш.

Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26962
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:06

Диванним воїнам-штурмовикам присвячується...

  Прохожий написав:Успих, как тебе такой вариант?
Посидиш в окопах/бліндажах 16 місяців, з мишами, жабами, комарами.../ помолишся(навіть якщо ти атеїст) 100500раз, коли будуть періодично недалеко тебе падати снаряди/міни...(особливо, коли ти в той час НЕ маєш де сховатись) - то я б тоді подивився на твоє "остроуміє"!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 4509451045114512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5833
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.