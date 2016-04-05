Успіх написав:Ще, як не дивно, встигає і тут писати)))
Ничего против вас не имею, всего лишь забочусь о вашей (и хлопцах, что рядом с вами) безопасности:
Наши военные в 15 км от линии фронта думают, что они относительно находятся в безопасности или на 20 км, комплекс их может запеленговать... И он переписывает серийные номера телефонов и номера сим-карт... Дальше он возвращается на базу и там это выкладывается на карту, росийское командование смотрит в масштабе и может определить где и в каких позициях есть концентрация личного состава. Поэтому на фронтах даже в 10-15 км желательно не держать телефон постоянно включенным и не забывать, что такая угроза есть.
detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків. (* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ). Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?)) Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків. (* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ). Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?)) Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.
думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"... Успих, как тебе такой вариант?
detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків. (* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ). Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?)) Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
В мене до нього тоді 2 запитання: 1. Тобто, лише будівельник заплатив(може/не факт) овердокуя податків, а всі решта неподоплачували?)) 2. Тобто, люди має повернути кошти за останніх півроку, коли вона ризикувала своїм життям і здоров'ям?(не тільки за себе, а ще і за будівельника і його синів)
detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.
думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"... Успих, как тебе такой вариант?
Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню. Да ти і сам це чудово розумієш.
Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.
Посидиш в окопах/бліндажах 16 місяців, з мишами, жабами, комарами.../ помолишся(навіть якщо ти атеїст) 100500раз, коли будуть періодично недалеко тебе падати снаряди/міни...(особливо, коли ти в той час НЕ маєш де сховатись) - то я б тоді подивився на твоє "остроуміє"!