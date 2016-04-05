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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:36
detroytred написав:
Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:41
pesikot написав:
я таке знаю, но вам не скажу
Правильно. Навіщо мені озвучувати тут нашу хитрість?
Після перемоги багато чого озвучу!
А покищо - зберігаємо інфотишу
)))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:43
Напад росії і білорусі на Україну
Успіх написав: detroytred написав:
Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
Пн 03 июл, 2023 19:47
Пряма пропорція. Проста, як двері.
Особливо позабавило - *...ти автоматично переходиш до виконання пропозиції...*.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:45
freeze написав:
На меня как многостаночника, кроме минирования, ещё и РХБЗ повесили
Я ж кажу, що тут дуууууже полюбляють робити універсальних солдат))
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:54
detroytred написав:
Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни
.
думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:55
Успіх написав: freeze написав:
На меня как многостаночника, кроме минирования, ещё и РХБЗ повесили
Я ж кажу, що тут дуууууже полюбляють робити універсальних солдат))
Кто о чем, а вшивый о бане.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:58
detroytred написав:
Напад росії і білорусі на Україну
Успіх написав: detroytred написав:
Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
(* Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..* Пн 03 июл, 2023 19:47 ).
Ще й зі своїм власним варіантом простим, як двері, за вашим же визначенням.
Щось я не можу знайти того вчорашнього допису будівельника?))
Що там за такий "простий варіант" написала людина НЕ з окопа, яка думає що знає, що краще для людей в окопах?))
Пн 03 июл, 2023 19:47
Пряма пропорція. Проста, як двері.
Особливо позабавило - *...ти автоматично переходиш до виконання пропозиції...*.
Дякую, прочитав ту куйню))
В нас би після оцього прочитаного сказали - "я іпу і плачу... плачу і іпу"©
В мене до нього тоді 2 запитання:
1. Тобто, лише будівельник заплатив(може/не факт) овердокуя податків, а всі решта неподоплачували?))
2. Тобто, люди має повернути кошти за останніх півроку, коли вона ризикувала своїм життям і здоров'ям?(не тільки за себе, а ще і за будівельника і його синів)
Будівельник - #жгіістчО!
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Додано: Вів 04 лип, 2023 22:59
Прохожий написав: detroytred написав:
Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни
.
думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?
Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню.
Да ти і сам це чудово розумієш.
Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 23:06
Прохожий написав:
Успих, как тебе такой вариант?
Посидиш в окопах/бліндажах 16 місяців, з мишами, жабами, комарами.../ помолишся(навіть якщо ти атеїст) 100500раз, коли будуть періодично недалеко тебе падати снаряди/міни...(особливо, коли ти в той час НЕ маєш де сховатись) - то я б тоді подивився на твоє "остроуміє"!
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Додано: Вів 04 лип, 2023 23:07
detroytred написав:
Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
Так , бо цей форум читають долярчики, які в житті не зрозуміють кіосакі або Залужного...
І коли неадеквати підтримують примітива в його помилкових судженнях з освітою 3 класи церковно приходської школи - цитатами кіосакі або Залужного - то висновок один
а - неадеквати самі не розуміють того що цитують
б - примітиви з радістю підтримають будь-яку дурню , яка на їх вигляд робить їх розумними
Згадайте з яким розумним виглядом один персонаж підтримував думку про 4000 доларів зарплати вчителям...
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