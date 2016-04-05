detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
Так , бо цей форум читають долярчики, які в житті не зрозуміють кіосакі або Залужного... І коли неадеквати підтримують примітива в його помилкових судженнях з освітою 3 класи церковно приходської школи - цитатами кіосакі або Залужного - то висновок один а - неадеквати самі не розуміють того що цитують б - примітиви з радістю підтримають будь-яку дурню , яка на їх вигляд робить їх розумними
Згадайте з яким розумним виглядом один персонаж підтримував думку про 4000 доларів зарплати вчителям...
detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.
Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.
думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"... Успих, как тебе такой вариант?
Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню. Да ти і сам це чудово розумієш.
Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.
Посидиш в окопах/бліндажах 16 місяців, з мишами, жабами, комарами.../ помолишся(навіть якщо ти атеїст) 100500раз, коли будуть періодично недалеко тебе падати снаряди/міни...(особливо, коли ти в той час НЕ маєш де сховатись) - то я б тоді подивився на твоє "остроуміє"!
понял ты против замены "профессиональными военными" удачи
Ти настільки примітив що не зрозумів суті.. Розясню на пальцях.. 1 Твій командир , мотивуючи тим що ти висиш на форумі і вимагаєш заміни може відкомандирувати тебе на лінію+1 км до дої яка вважається бойовою. 2 Ця його дія , залишить тебе в армії але забере в тебе 100 000 бойових
А тепер сам собі скажи Скільки тижнів ти витримаєш до написання сльозного рапорту командиру з проханням повернути тебе в бойову частину, а ти в свою чергу обіцяєш перестати скиглити на форумі фінанс юа
detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
Так , бо цей форум читають долярчики, які в житті не зрозуміють кіосакі або Залужного... І коли неадеквати підтримують примітива в його помилкових судженнях з освітою 3 класи церковно приходської школи - цитатами кіосакі або Залужного - то висновок один а - неадеквати самі не розуміють того що цитують б - примітиви з радістю підтримають будь-яку дурню , яка на їх вигляд робить їх розумними
Згадайте з яким розумним виглядом один персонаж підтримував думку про 4000 доларів зарплати вчителям...
Ось на першому реченні, яке абсолютно не відповідає дійсності, далі і побудований єралашик. Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.
А взагілі ви типово намагаєтесь увести в бік від свого зашквару. І до речі, зі всіх питань за день ви вирішили обговорити-відреагувати лише одне -- про срач. Прохожий - нафантазував про чіпів, дейлів і т.д.
Прохожий написав:думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"... Успих, как тебе такой вариант?
Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню. Да ти і сам це чудово розумієш.
Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.
выделенное выше неправда? дурня?
Виділене є суттю твого повідомлення? В тебе примітивніша демагогія - якщо виділене правда і не дурня, то все інше також.
Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє. Тому повторюю -- навіщо свою фантазію накропав? Поясни.
pesikot написав:Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта
Я тоже. Может, Соскин и Чаплыга знают. Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов. Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.
НАТО и Крым - нереально. Во-первых, рашка встанет на дыбы, во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.
detroytred написав:Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.
просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме ответь мне и форумчанам почему так получается? почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?
detroytred написав:Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.
Не зрозуміє Можна подумати над парі...
Ба більше Залужного ефрейтор не може розуміти..він повинен вірити на слово і виконувати накази...
А Кіосакі або Бальцеровича - може розуміти людина з доходом не нижче 1 млн зароблених гривень в рік... Всі інші їх не розуміють...хоча й читали. ПС Нагадати американську приказку Коли чистильщик взуття чистячи черевики Карнегі( чи Форда чи Фінансиста з Драйзера) розповів в які акції він вклався - то багатий зрозумів - пора втікати з ринку акцій.