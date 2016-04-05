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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4510451145124513>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
Так , бо цей форум читають долярчики, які в житті не зрозуміють кіосакі або Залужного...
І коли неадеквати підтримують примітива в його помилкових судженнях з освітою 3 класи церковно приходської школи - цитатами кіосакі або Залужного - то висновок один
а - неадеквати самі не розуміють того що цитують
б - примітиви з радістю підтримають будь-яку дурню , яка на їх вигляд робить їх розумними

Згадайте з яким розумним виглядом один персонаж підтримував думку про 4000 доларів зарплати вчителям...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:08

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Є проблема, вона піднята, в саме цей момент гра в одні ворота -- що Успіх скиглить.

Наприклад, на цих же сторінках є Бобуа, який теж розглядає питання заміни.

думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?

Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню.
Да ти і сам це чудово розумієш.

Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.

выделенное выше неправда?
дурня?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:10

  Успіх написав:
  Прохожий написав:Успих, как тебе такой вариант?
Посидиш в окопах/бліндажах 16 місяців, з мишами, жабами, комарами.../ помолишся(навіть якщо ти атеїст) 100500раз, коли будуть періодично недалеко тебе падати снаряди/міни...(особливо, коли ти в той час НЕ маєш де сховатись) - то я б тоді подивився на твоє "остроуміє"!

понял
ты против замены "профессиональными военными"
удачи
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Дякую, прочитав ту куйню))
Ти настільки примітив що не зрозумів суті..
Розясню на пальцях..
1 Твій командир , мотивуючи тим що ти висиш на форумі і вимагаєш заміни може відкомандирувати тебе на лінію+1 км до дої яка вважається бойовою.
2 Ця його дія , залишить тебе в армії але забере в тебе 100 000 бойових

А тепер сам собі скажи
Скільки тижнів ти витримаєш до написання сльозного рапорту командиру з проханням повернути тебе в бойову частину, а ти в свою чергу обіцяєш перестати скиглити на форумі фінанс юа
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо самі учора спркійнісінько піднімали тему для десятків тисяч умовних долярчиків.
Так , бо цей форум читають долярчики, які в житті не зрозуміють кіосакі або Залужного...
І коли неадеквати підтримують примітива в його помилкових судженнях з освітою 3 класи церковно приходської школи - цитатами кіосакі або Залужного - то висновок один
а - неадеквати самі не розуміють того що цитують
б - примітиви з радістю підтримають будь-яку дурню , яка на їх вигляд робить їх розумними

Згадайте з яким розумним виглядом один персонаж підтримував думку про 4000 доларів зарплати вчителям...

Ось на першому реченні, яке абсолютно не відповідає дійсності, далі і побудований єралашик.
Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.

А взагілі ви типово намагаєтесь увести в бік від свого зашквару.
І до речі, зі всіх питань за день ви вирішили обговорити-відреагувати лише одне -- про срач.
Прохожий - нафантазував про чіпів, дейлів і т.д.

Чудові думки)))
Точніше якісь дурні рефлексії...
Навіщо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:18

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:думаю что чип(детройтред) и дейл(муха) прихватив подругу гаечку(виталина) должны помочь с заменой, особенно учитывая то что насколько Я понимаю детройтред "обученный профессионал" т.к. много лет получал деньги за службу и теперь на военной пенсии но ему до 60ти, сможет обучить муху а гаечка будет медсестрой или "книгу вести"...
Успих, как тебе такой вариант?

Це ти не думаєш, а фантазуєш якусь дурну маячню.
Да ти і сам це чудово розумієш.

Мені тільки, як завжди, цікаво -- навіщо? Навіщо такі дурні хфантазії розповів? Поясни. Дійсно цікаво.

выделенное выше неправда?
дурня?

Виділене є суттю твого повідомлення?
В тебе примітивніша демагогія - якщо виділене правда і не дурня, то все інше також.

Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.
Тому повторюю -- навіщо свою фантазію накропав? Поясни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:26

Який там Вжик.

Зображення

Сам пожене кацапів прямо до Сибіру. Кого не зʼїсть.

прихватив подругу гаечку(виталина)

Її не можна. Вона піднімає економіку України. Прямо на ірпінському дивані. . Цікаво, що це за послуги такі? 😄
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:28

  pesikot написав:Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта

Я тоже.
Может, Соскин и Чаплыга знают.
Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов.
Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.

НАТО и Крым - нереально.
Во-первых, рашка встанет на дыбы, во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.

просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме
ответь мне и форумчанам почему так получается?
почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.
Не зрозуміє
Можна подумати над парі...

Ба більше
Залужного ефрейтор не може розуміти..він повинен вірити на слово і виконувати накази...

А Кіосакі або Бальцеровича - може розуміти людина з доходом не нижче 1 млн зароблених гривень в рік...
Всі інші їх не розуміють...хоча й читали.
ПС
Нагадати американську приказку
Коли чистильщик взуття чистячи черевики Карнегі( чи Форда чи Фінансиста з Драйзера) розповів в які акції він вклався - то багатий зрозумів - пора втікати з ринку акцій.
budivelnik
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