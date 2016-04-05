Прохожий написав: detroytred написав:
Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.
просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме
ответь мне и форумчанам почему так получается?
почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?
Дивний. Вже кілька разів відповідав. Але нагадую -- ти знов не відповів на моє, а накропав чергове своє.
Грошове забезпечення я отримував за службу. За зроблене. Відслужене.
І пенсію отримую саме за відслужене.
Якщо призвуть, то будуть платити і пенсію (за відслужене), і грошове забезпечення за службу за призовом.
Чому не призвали теж можу пояснити.
Тому що призвали інших.
Призвали б мене, то іншого не призвали б.
Буде визначено потребу саме в мені, то й призвуть і мене.
Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там.
Я це визнаю.
І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести.
А ви, тупі, його тролите тощо.
Тепер ти напиши чому не у війську?
Ти такий же військовозобов'язаний, як і я. З точки зору обов'язку захищати країну. Всі однакові. Всі військовозобов'язані. Хоч воєнпенс, хоч не служивший срочку громадянин.
Чекаю відповідей на обидва питання.
І оцінювати мою службу (дармоїдством), не знаючи про неї нічого, -- це твоя чергова дурня. Зі стелі. Бо схотілося.