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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4510451145124513
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит)
Я б посперичався
На мій погляд
Чим довше війна - тим вищі шанси розвалу педерації ( вони втрачають час і технології і повинен бути рубіж , після якого наступить розвал імперського мишлення, потім холодильник( а точніше авоська за форточкою , бо холодильників не буде) переможе в телевізора, потім той хто прийде побачить що здатись і заявити що виплатить репарації при умові доступу до технологій - економічно доцільніше)
А от навіть швидка перемога з виходом на кордони 1991 року - педерацію якраз і не розвалить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:41

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.

просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме
ответь мне и форумчанам почему так получается?
почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?

Дивний. Вже кілька разів відповідав. Але нагадую -- ти знов не відповів на моє, а накропав чергове своє.

Грошове забезпечення я отримував за службу. За зроблене. Відслужене.
І пенсію отримую саме за відслужене.
Якщо призвуть, то будуть платити і пенсію (за відслужене), і грошове забезпечення за службу за призовом.

Чому не призвали теж можу пояснити.
Тому що призвали інших.
Призвали б мене, то іншого не призвали б.
Буде визначено потребу саме в мені, то й призвуть і мене.

Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там.
Я це визнаю.

І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести.
А ви, тупі, його тролите тощо.

Тепер ти напиши чому не у війську?
Ти такий же військовозобов'язаний, як і я. З точки зору обов'язку захищати країну. Всі однакові. Всі військовозобов'язані. Хоч воєнпенс, хоч не служивший срочку громадянин.

Чекаю відповідей на обидва питання.
І оцінювати мою службу (дармоїдством), не знаючи про неї нічого, -- це твоя чергова дурня. Зі стелі. Бо схотілося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/1R5tBWL5FHs
Тут зрадоньку потерли так ось 17 хв і далі від бойового медика про «мертві душі»
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:00

Ну от, наче, ж елементарного не розуміють!

  detroytred написав:Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там.
Я це визнаю.

І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести.
А ви, тупі, його тролите тощо.
Іншими словами, якщо ще більше спростити - то якщо вже так випало, що Успіх поліз в яму чистити каналізацію, то вже якщо не вдячні, що за вас це роблять, то хоч зверху не плюйте в цю яму і не зливайте свої словесні нечистоти !
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:09

  Starikan написав:
  pesikot написав:Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта

Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов.
Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.

Як ви збираєтесь щось "заморожувати"? Попросити Хутіна? А він буде вас слухати?..

  Starikan написав:НАТО и Крым - нереально.
Во-первых, рашка встанет на дыбы,

А досі ще не встала, чи що?...
  Starikan написав:во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.

І де тут зв'язок із НАТО та Кримом?..
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.
Не зрозуміє
Можна подумати над парі...

Ба більше
Залужного ефрейтор не може розуміти..він повинен вірити на слово і виконувати накази...

А Кіосакі або Бальцеровича - може розуміти людина з доходом не нижче 1 млн зароблених гривень в рік...
Всі інші їх не розуміють...хоча й читали.
ПС
Нагадати американську приказку
Коли чистильщик взуття чистячи черевики Карнегі( чи Форда чи Фінансиста з Драйзера) розповів в які акції він вклався - то багатий зрозумів - пора втікати з ринку акцій.

Якщо Залужний буде казати для генерала, полковника, то да - не зрозуміє.
Бо форма подання Залужного буде для рівня відповідно генерала, полковника.

Якщо ж Залужний буде казати для рядового, то рядовий все зрозуміє. Бо Залужний пояснить для рівня рядового.

Тому Кіосакі, Бальцерович, да хоч умовно Ейштейн пишуть-кажуть і для генералів і для рядових. Окремо.
І пересічні все чудово розуміють. Якщо це для них.
Якщо мають бажання і мінімальний набір знань.

А у вас все плоско...
Треба розрізняти грані.
А не шаблонно грести.

Ваша приказка про інше.
detroytred
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