Додано: Вів 04 лип, 2023 23:41

Прохожий написав: detroytred написав: Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє. Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.

просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме

ответь мне и форумчанам почему так получается?

почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов? просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форумеответь мне и форумчанам почему так получается?почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?

Дивний. Вже кілька разів відповідав. Але нагадую -- ти знов не відповів на моє, а накропав чергове своє.Грошове забезпечення я отримував за службу. За зроблене. Відслужене.І пенсію отримую саме за відслужене.Якщо призвуть, то будуть платити і пенсію (за відслужене), і грошове забезпечення за службу за призовом.Чому не призвали теж можу пояснити.Тому що призвали інших.Призвали б мене, то іншого не призвали б.Буде визначено потребу саме в мені, то й призвуть і мене.Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там.Я це визнаю.І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести.А ви, тупі, його тролите тощо.Тепер ти напиши чому не у війську?Ти такий же військовозобов'язаний, як і я. З точки зору обов'язку захищати країну. Всі однакові. Всі військовозобов'язані. Хоч воєнпенс, хоч не служивший срочку громадянин.Чекаю відповідей на обидва питання.І оцінювати мою службу (дармоїдством), не знаючи про неї нічого, -- це твоя чергова дурня. Зі стелі. Бо схотілося.