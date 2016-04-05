Starikan написав:американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит)
Я б посперичався На мій погляд Чим довше війна - тим вищі шанси розвалу педерації ( вони втрачають час і технології і повинен бути рубіж , після якого наступить розвал імперського мишлення, потім холодильник( а точніше авоська за форточкою , бо холодильників не буде) переможе в телевізора, потім той хто прийде побачить що здатись і заявити що виплатить репарації при умові доступу до технологій - економічно доцільніше) А от навіть швидка перемога з виходом на кордони 1991 року - педерацію якраз і не розвалить.
detroytred написав:Прикольний. Не відповів на моє питання, зате задав своє.
просто странно что "профессиональный военный" получавший всю жизнь денежное довольствие и на данный момент получающий военную пенсию вместо того чтобы воевать(выполнять работу) занимается демагогией на форуме ответь мне и форумчанам почему так получается? почему из бюджета всю жизнь кормят дармоедов?
Дивний. Вже кілька разів відповідав. Але нагадую -- ти знов не відповів на моє, а накропав чергове своє.
Грошове забезпечення я отримував за службу. За зроблене. Відслужене. І пенсію отримую саме за відслужене. Якщо призвуть, то будуть платити і пенсію (за відслужене), і грошове забезпечення за службу за призовом.
Чому не призвали теж можу пояснити. Тому що призвали інших. Призвали б мене, то іншого не призвали б. Буде визначено потребу саме в мені, то й призвуть і мене.
Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там. Я це визнаю.
І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести. А ви, тупі, його тролите тощо.
Тепер ти напиши чому не у війську? Ти такий же військовозобов'язаний, як і я. З точки зору обов'язку захищати країну. Всі однакові. Всі військовозобов'язані. Хоч воєнпенс, хоч не служивший срочку громадянин.
Чекаю відповідей на обидва питання. І оцінювати мою службу (дармоїдством), не знаючи про неї нічого, -- це твоя чергова дурня. Зі стелі. Бо схотілося.
detroytred написав:Якщо уявити, що ми з Успіхом рівні для призначень на посади, то я повторюю спеціально для недолугого тебе -- я вдячний Успіху, бо я ще тут на дивані, тому що Успіх там. Я це визнаю.
І саме це Успіх вам, тугим, намагається донести. А ви, тупі, його тролите тощо.
Іншими словами, якщо ще більше спростити - то якщо вже так випало, що Успіх поліз в яму чистити каналізацію, то вже якщо не вдячні, що за вас це роблять, то хоч зверху не плюйте в цю яму і не зливайте свої словесні нечистоти !
pesikot написав:Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта
Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов. Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.
Як ви збираєтесь щось "заморожувати"? Попросити Хутіна? А він буде вас слухати?..
Starikan написав:НАТО и Крым - нереально. Во-первых, рашка встанет на дыбы,
А досі ще не встала, чи що?...
Starikan написав:во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.
detroytred написав:Кіосакі та Залужного Успіх розуміє і зрозуміє.
Не зрозуміє Можна подумати над парі...
Ба більше Залужного ефрейтор не може розуміти..він повинен вірити на слово і виконувати накази...
А Кіосакі або Бальцеровича - може розуміти людина з доходом не нижче 1 млн зароблених гривень в рік... Всі інші їх не розуміють...хоча й читали. ПС Нагадати американську приказку Коли чистильщик взуття чистячи черевики Карнегі( чи Форда чи Фінансиста з Драйзера) розповів в які акції він вклався - то багатий зрозумів - пора втікати з ринку акцій.
Якщо Залужний буде казати для генерала, полковника, то да - не зрозуміє. Бо форма подання Залужного буде для рівня відповідно генерала, полковника.
Якщо ж Залужний буде казати для рядового, то рядовий все зрозуміє. Бо Залужний пояснить для рівня рядового.
Тому Кіосакі, Бальцерович, да хоч умовно Ейштейн пишуть-кажуть і для генералів і для рядових. Окремо. І пересічні все чудово розуміють. Якщо це для них. Якщо мають бажання і мінімальний набір знань.
А у вас все плоско... Треба розрізняти грані. А не шаблонно грести.