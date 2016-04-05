Додано: Сер 05 лип, 2023 08:33

тут більше мова про персоналії, але ряд коментарів з приводу організації виробництва, які заслуговують на увагу. ще й в контексті недавніх дебатів, поставити всіх за станкиа саме - схоже у нас має місце проблема впровадження в серійне виробництво дослідних зразків чи взагалі зробити працюючий зразок. я з таким стикався - начебто щось розробили, але коли намагаєшся зробити це - виникає купа складностей. й потім дослідний зразок ще на колінці збирають - а як впровадити у виробництво - знов затик. бо ці наявні автоматичні лінії, у які тільки треба закладати заготовки, мають величезний недолік - переналаштувати їх на щось нове - складно.тому в нас проблема не в людей, яких можна поставити до станка, а в людях, які можуть все це організувати. й проблема, що забуксовали наші розробки в 2019-2021 роках - не тільки фінансування, а в тому, що не змогли організувати виробництво на наявному обладнанні. а на новому обладнанні - це зовсім інші цифри витрат.й ця проблема набагато складніша, ніж наявність чи відсутність грошей. бо людей, які можуть організувати виробництво - їх просто немає, а ті, що є - 70+. й щоб з'явилися нові люди - потрібні роки й роки.