Байден! Чому ми не в НАТО?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 08:12
То чого він їх ЗАРАЗ не слухає?..
Ні, не вірю. Вона їм не потрібна. Хіба що як виграти час для підготовки до продовження війни. Москалям потрібно все або нічого. Саме тому їх треба нищити.
І що? А все що зараз відбувається це не страшенний удар?
I don't see any difference.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
для "хромадян" рф це буде лише підтвердженням політики пуйла(тобто намагались завадити вступ)
страшений удар (по іміджу) пуйла? в 2022-так, а в 2023му-ні,
Пригожин наніс більш потужний удар, чим вступ до НАТО (вступ до НАТО Фінляндії пуйло навіть агресивно не коментував, прийняв як дійсне)
Зеленський сказав що умови для переговорів не настали-це цілком зрозуміло,
жодна з сторін піде на переговори тільки з позиції сили (в березні 2022 в Стамбулі рф реально розраховувала, що має шанс закінчити "СВО", якщо Україна погодиться на статус-кво), але цей мир тривав би максимум 6 місяців(щоб дати змогу оркам провести мобілізацію, яку вони таки почали через 6 місяців після початку війни)
тому пуйло погодиться на переговори:
ЗСУ буде за 100км від Севастополя або за 200км від москви.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тут більше мова про персоналії, але ряд коментарів з приводу організації виробництва, які заслуговують на увагу. ще й в контексті недавніх дебатів, поставити всіх за станки
а саме - схоже у нас має місце проблема впровадження в серійне виробництво дослідних зразків чи взагалі зробити працюючий зразок. я з таким стикався - начебто щось розробили, але коли намагаєшся зробити це - виникає купа складностей. й потім дослідний зразок ще на колінці збирають - а як впровадити у виробництво - знов затик. бо ці наявні автоматичні лінії, у які тільки треба закладати заготовки, мають величезний недолік - переналаштувати їх на щось нове - складно.
тому в нас проблема не в людей, яких можна поставити до станка, а в людях, які можуть все це організувати. й проблема, що забуксовали наші розробки в 2019-2021 роках - не тільки фінансування, а в тому, що не змогли організувати виробництво на наявному обладнанні. а на новому обладнанні - це зовсім інші цифри витрат.
й ця проблема набагато складніша, ніж наявність чи відсутність грошей. бо людей, які можуть організувати виробництво - їх просто немає, а ті, що є - 70+. й щоб з'явилися нові люди - потрібні роки й роки.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 05 лип, 2023 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:41
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Заморозити" - це лиш на кілька років, як і було з 15 по 22 рік. кацапи знов накопичать сили, і все знов повториться.
що там може "встати на диби"? Нагадаю, вони вже встигли і Запорізьку і Херсонську область включити в свій склад, то ж їх остаточне визволення це вже, з їхньої точки зору, захоплення їх території, що вони встигнути внести в конституцію. Крим тут не буде ніяк вирізнятися, крім складності власне визволення Криму через географію.
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:50
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:50
Заморозити можна по різному.
Інша справа, що, на сьогодні, не видно точок для переговорів.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Міркую, що тут раціональне зерно в тому, щоб після заморозки відразу вступити в НАТО і тоді божевільний сусід швиденько заспокоїться, бо гопнік проти сильного ніколи не піде, на те він і гопнік.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 05 лип, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:58
припустимо, рф не розвалиться і знову не нападе. Загалом, це всі розуміють. Як на сьогодні.
А от які території рф залишить, питання відкрите і точок для переговорів немає.
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