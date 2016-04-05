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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4510451145124513>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:02

  Василь-Рівне написав:
  Faceless написав:"Заморозити" - це лиш на кілька років

Міркую, що тут раціональне зерно в тому, щоб після заморозки відразу вступити в НАТО і тоді божевільний сусід швиденько заспокоїться, бо гопнік проти сильного ніколи не піде, на те він і гопнік.


НАТО не панацея.

Вони й так зрозуміли, що нічого з Україною не вийде.
І це на дуже довгий час.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:04

detroytred ,
прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія


Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.

Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:06

  Hotab написав:detroytred ,
прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія


Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.

Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.


Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:10

  Hotab написав:detroytred ,
прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія


Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.

Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.

Санкції можна потім почепити на рашку. Приводів знайдеться...

Але про занепад рашки велося й показується навіть без війни і санкцій. Бо нацмени, бо мруть (і від Ковіду), можновладці гризуться, працювати не вміють, все рівно влізуть в Сирію тощо; регіони нестабільні. Да і самі вони рукожопі раби... загнуться.

А Україна буде в цей час тільки розвиватися. Вступить в ЄС, НАТО.
Час для ракетної програми виграє. І т.д.

Один позитив від виграшу часу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:12

  vt313 написав:
  Hotab написав:detroytred ,
прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія


Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.

Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.


Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго. :D

Отож.
Ніхто не дасть рашці повернутися на ринки, звідки її виперли.
Да і місце зайняте. Потяг тю-тю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний

Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...

А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.

В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.

Досить квола спроба маніпуляції.
Кейс "заморозити конфлікт" якраз передбачає те, що падінню кацапстану запобігли, дали передихнути і відновити сили. І тоді так, знову нападе, бо повториться те, що й робилося останні десятиріччя.
Якраз в стані замороженого конфлікту перспективи і ЄС і НАТО віддаляються.
А щоб дотиснути рашку до якогось розпаду, чи економічно, треба якраз свої території повернути.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama написав:Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території

Невеличка тимчасова криза в Європі. Це не "краєугольна цегла"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:25

  vt313 написав:Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго.
еще один залез в карман к дяде Сэму и решил за него как миллиардеру лучше тратить деньги. Санкции за Крым? нет не слышали.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:48

  Faceless написав:Досить квола спроба маніпуляції.
Кейс "заморозити конфлікт" якраз передбачає те, що падінню кацапстану запобігли, дали передихнути і відновити сили. І тоді так, знову нападе, бо повториться те, що й робилося останні десятиріччя.
Якраз в стані замороженого конфлікту перспективи і ЄС і НАТО віддаляються.
А щоб дотиснути рашку до якогось розпаду, чи економічно, треба якраз свої території повернути.

Квола маніпуляція -- це вважати, що в роісі все буде постійно так само, як "останні десятиріччя", на одній сторінці.
Хоча на попередніх доводилися зміни, які в ній відбуваються.

Теж саме і відносно України.

З мого боку маніпуляції нема. Бо я не проштовхую кейс "замороження конфлікту", а намагаюся знайти знаменник у фундаменті. В аргументації, а не у чиїсь впевненості.
Бо щось не чув раніше заперечень, що рашка загинається. Від тих, хто впевнений зараз, що рашка тільки відновиться та посильнішає у разі передмови.
detroytred
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