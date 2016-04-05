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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:02
Василь-Рівне написав: Faceless написав:
"Заморозити" - це лиш на кілька років
Міркую, що тут раціональне зерно в тому, щоб після заморозки відразу вступити в НАТО і тоді божевільний сусід швиденько заспокоїться, бо гопнік проти сильного ніколи не піде, на те він і гопнік.
НАТО не панацея.
Вони й так зрозуміли, що нічого з Україною не вийде.
І це на дуже довгий час.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:04
detroytred
,
прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія
Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.
Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:06
Hotab написав:detroytred
,
прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія
Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.
Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.
Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:10
Hotab написав:detroytred
,
прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія
Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.
Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.
Санкції можна потім почепити на рашку. Приводів знайдеться...
Але про занепад рашки велося й показується навіть без війни і санкцій. Бо нацмени, бо мруть (і від Ковіду), можновладці гризуться, працювати не вміють, все рівно влізуть в Сирію тощо; регіони нестабільні. Да і самі вони рукожопі раби... загнуться.
А Україна буде в цей час тільки розвиватися. Вступить в ЄС, НАТО.
Час для ракетної програми виграє. І т.д.
Один позитив від виграшу часу...
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:12
vt313 написав: Hotab написав:detroytred
,
прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія
Умовою розпаду імперії є:
1. Незняті санкції
2. Військовий тиск з метою змусити нести витрати на війну.
Переговори і примирення може відмінити обидва ці пункти.
Тобто переговори з втратою територій , але не зняття санкцій , виплату репарацій, ми в НАТО, референдуми під ООН на окупованих територіях можна розглядати. Але на такі умови путлєр принаймні зараз не готовий.
Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго.
Отож.
Ніхто не дасть рашці повернутися на ринки, звідки її виперли.
Да і місце зайняте. Потяг тю-тю.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:20
detroytred написав: Faceless написав:
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.
Досить квола спроба маніпуляції.
Кейс "заморозити конфлікт" якраз передбачає те, що падінню кацапстану запобігли, дали передихнути і відновити сили. І тоді так, знову нападе, бо повториться те, що й робилося останні десятиріччя.
Якраз в стані замороженого конфлікту перспективи і ЄС і НАТО віддаляються.
А щоб дотиснути рашку до якогось розпаду, чи економічно, треба якраз свої території повернути.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:22
Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:24
yama написав:Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території
Невеличка тимчасова криза в Європі. Це не "краєугольна цегла"
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:25
vt313 написав:
Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго.
еще один залез в карман к дяде Сэму и решил за него как миллиардеру лучше тратить деньги. Санкции за Крым? нет не слышали.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:48
Faceless написав:
Досить квола спроба маніпуляції.
Кейс "заморозити конфлікт" якраз передбачає те, що падінню кацапстану запобігли, дали передихнути і відновити сили. І тоді так, знову нападе, бо повториться те, що й робилося останні десятиріччя.
Якраз в стані замороженого конфлікту перспективи і ЄС і НАТО віддаляються.
А щоб дотиснути рашку до якогось розпаду, чи економічно, треба якраз свої території повернути.
Квола маніпуляція -- це вважати, що в роісі все буде постійно так само, як "останні десятиріччя", на одній сторінці.
Хоча на попередніх доводилися зміни, які в ній відбуваються.
Теж саме і відносно України.
З мого боку маніпуляції нема. Бо я не проштовхую кейс "замороження конфлікту", а намагаюся знайти знаменник у фундаменті. В аргументації, а не у чиїсь впевненості.
Бо щось не чув раніше заперечень, що рашка загинається. Від тих, хто впевнений зараз, що рашка тільки відновиться та посильнішає у разі передмови.
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