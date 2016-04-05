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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:56
Хотаб
Якщо б мова була про кількість хліба, то ніяких заперечень з мого боку не було.
Але ж мова про лише, а точніше саме -- про балачки, обговорення, обмін думками.
На форумі багато різних людей. Які відображають різні думки груп суспільства. Мені цікаво які думки в них. Хоч я можу з ними абсолютно не погоджуватися.
Вам ні. Вас це бісить.
Тому для цього існують правила. Які визначають межі. Загальні для всіх.
І я відштовхуюсь саме від них, а не від своїх бажань відносно когось.
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detroytred
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:03
Чего все так боятся заморозки. Американцам так удобно. Кто мешает вооруженным силам, МО заниматься своим делом. Просто развивать армию, которую 30 лет грабили. Ребенок в 1 год уже должен сам начинать ходить. В 3 года уже бегать должен и сам предложения строить. Ну помогли нам год, два три. А дальше сами. Берите моего товарища, он в южмаш ракеты проектирует. Какого куя вы оставили его программу? Вы чего ждёте? Сисю?
Или после войны армию строить не нужно? Всегда кто-то может напасть
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:05
vt313 написав: detroytred написав: Faceless написав:
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.
припустимо, рф не розвалиться і знову не нападе. Загалом, це всі розуміють. Як на сьогодні.
А от які території рф залишить, питання відкрите і точок для переговорів немає.
Є ще одне невідоме в рівнянні.
Хз чого бажає Захід?
А ми дуже залежимо від його підтримки.
І тут два моменти:
1. Можливо нам продавити свою волю Заходу. Можливо. Але це треба ще зуміти зробити.
2. Захід настільки великий та різний, що сам не визначився і не може визначитися відносно рашки.
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detroytred
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