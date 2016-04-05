Хотаб Якщо б мова була про кількість хліба, то ніяких заперечень з мого боку не було. Але ж мова про лише, а точніше саме -- про балачки, обговорення, обмін думками.
На форумі багато різних людей. Які відображають різні думки груп суспільства. Груп не за професією чи соцстатусом, а за поглядами, думками. Мені цікаво які погляди, думки в них. Хоч я можу з ними абсолютно не погоджуватися. Вам ні. Вас це бісить.
Тому для цього існують правила. Які визначають межі. Загальні для всіх. І я відштовхуюсь саме від них, а не від своїх бажань відносно когось.
До речі, Діоген сидів у бочці взагалі без шкарпеток...І... Мало лі кому що подобається... Це його чисто власна справа.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Чего все так боятся заморозки. Американцам так удобно. Кто мешает вооруженным силам, МО заниматься своим делом. Просто развивать армию, которую 30 лет грабили. Ребенок в 1 год уже должен сам начинать ходить. В 3 года уже бегать должен и сам предложения строить. Ну помогли нам год, два три. А дальше сами. Берите моего товарища, он в южмаш ракеты проектирует. Какого куя вы оставили его программу? Вы чего ждёте? Сисю? Или после войны армию строить не нужно? Всегда кто-то может напасть
Faceless написав:Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем. І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися. Щоб не було отаких постійних протиріч.
припустимо, рф не розвалиться і знову не нападе. Загалом, це всі розуміють. Як на сьогодні.
А от які території рф залишить, питання відкрите і точок для переговорів немає.
Є ще одне невідоме в рівнянні. Хз чого бажає Захід? А ми дуже залежимо від його підтримки.
І тут два моменти: 1. Можливо нам продавити свою волю Заходу. Можливо. Але це треба ще зуміти зробити. 2. Захід настільки великий та різний, що сам не визначився і не може визначитися відносно рашки. І тут виникає ключове питання -- чому???
Колега многоZ ( в мордокниге ник Истребин) разместил:
Вчера Thomas C. Theiner в Твиттере написал огромный тред. Довольно интересно. Почитайте. ------------------------------------ В Германии @derspiegel, @welt, @ntvde и в Австрии @derStandardat пишут, что "Украинское наступление провалилось"... ... Это дикий бред. Этот бред происходит потому, что все они брали интервью у одного и того же эксперта, который не разбирается в фазах наступления Украины, которых по крайней мере 5, и мы только в середине Фазы 1 - Истощение и Интердикт.
Мне бы не пришлось создавать эту тему, если бы, например, @derStandardat не путал Штурмовые бригады ВСУ с бригадами Наступательной гвардии Нацгвардии, но...
Причина, по которой люди не считают украинскую Фазу 1 успешной, заключается в том, что люди привыкли к войнам США и НАТО, в которых Фаза 1 представляет собой исключительно авиацию. Фаза 1 предназначена для истощения сил противника и перехвата/нарушения их коммуникаций. Запад использует истребители и бомбардировщики, и крылатые ракеты для этого.
Во время войны в Персидском заливе 1991 года более 1700 боевых самолетов коалиции потребовалось 37 (!) дней и более 100 000 самолето-вылетов, чтобы истощить иракские силы, достаточные для начала наземной кампании. По иракским целям было выпущено 288 крылатых ракет «Томагавк».
Во время вторжения в Ирак в 2003 году боевые самолеты коалиции совершили 41 000 самолето-вылетов и выпустили 802 «Томагавка» по иракским целям. На этот раз коалиция пропустила фазу истощения и сразу перешла к Фазе 2 - Непосредственная поддержка с воздуха = бомбардировка дороги на Багдад для 1-го морского пехотинца и 3-я пехотная дивизия.
У Украины нет такой воздушной мощи; а так Украина вынуждена заменить истребители и бомбардировщики на GMLRS, Excalibur, Storm Shadow и беспилотники.
В то время как в операциях США и НАТО небо постоянно кишит истребителями и бомбардировщиками, выглядящими для уничтожения вражеских позиций и техники у Украины в воздухе есть только беспилотники, которые ищут российскую технику, пункты боеприпасов, командные пункты, логистические пункты и т.д., но дроны не могут бомбить эти объекты. Как только дрон замечает цель, оператор дрона должен запросить измерение, результаты которого затем передаются на пусковую установку M142 HIMARS или M270A1 MLRS, которая вводит координаты цели в ракету GMLRS; или передается на гаубицу M777, PzH 2000, M109A6 или Archer, которая заносит координаты цели в снаряд Экскалибур; либо данные передаются в 7-ю бригаду тактической авиации ВВС Украины, которая заносит координаты цели в Storm Shadow...
Вы заметили, что на все это нужно время? Украина может поразить только российскую технику, которая находится в статике. В отличие от западных истребителей, которые могут поразить пассажирское сиденье движущегося автомобиля, Украина может поражать только российские транспортные средства и объекты, которые находятся в статике. Огромный недостаток. Еще хуже: истребитель США может залететь вглубь вражеской территории и поразить десяток целей в 500 км за линией фронта, в то время как дальность действия Украины ограничена: Дальность Excalibur: 40 км Дальность GMLRS: 84 км Дальность Storm Shadow: 500+ км, но только в ограниченных
количествах системы. (GLSDB улучшит HIMARS диапазон, но производственная линия еще не запущена...)
Теперь, если вы Россия, все, что вам нужно сделать, это оставить свою тяжелую технику за пределами диапазона GMLRS, и Украина не сможет ее поразить.
Нет смысла использовать дорогую ракету Storm Shadow, чтобы поразить, например, российский танк Т-90М... Тем не менее Украина должна истощить тяжелую технику России, прежде чем она сможет начать вторую фазу наступления... и единственный способ сделать это - заманить российские силы в радиус действия GMLRS и Excalibur. И Украина делает это прямо сейчас, атакуя позиции русских четырьмя из десяти бригад, которые были подготовлены для этого этапа:
• 23-я механизированная бригада • 31-я механизированная бригада • 37-я бригада морской пехоты • 47-я механизированная бригада
Все остальные бригады (например, 35-я морская пехота, 68-я егерская и т. д.) просто поддерживают эти четыре бригады. На этом этапе могут быть развернуты еще шесть бригад. Теперь русские стоят перед дилеммой: либо вывести свою тяжелую технику вперед и рискуя потерять ее от GMLRS и Excalibur, либо оставить свою тяжелую технику вне досягаемости и позволить Украине совершить неожиданный ранний прорыв через позиции русских... ну, русские решили выдвинуть вперед свою технику, и Украина безжалостно бьет по ней.
Тем не менее, это гораздо более медленный процесс, чем авиация... и в отличие от воздушной кампании Украина теряет войска и технику... и это привело к некоторым аналитикам, объявляющим украинское наступление «провалом»… НЕТ. Эти «аналитики» и «эксперты» просто не понимают украинского плана.
И не понимают, что Украина крепчает с каждым днем: Украина подготовила к наступлению 35 (!) бригад, к создание новых юнитов, разделение существующих юнитов, вывод юнитов с передовой и обновление их... и только 4 из 35 сейчас в бою.
Все остальные на полигонах — тренируются каждый день, чтобы улучшить свои навыки; И учет уроков, извлеченных в обидно до сих пор. И каждый день возвращаются войска с учений в странах НАТО и Швеции; и прибывает новая техника - бригады Наступательной гвардии начинали как легкая пехота... и теперь получают танки из Германии и Дании, превращая их в механизированные формирования.
С учений в Европе возвращается так много солдат, что Украина недавно сформировала три новые бригады; и поскольку русские остановили атаки на юге и вдоль Донецкого фронта, Украина недавно отозвала две элитные бригады с фронта, чтобы подготовить их для наступления.
Как может наступление «провалиться», если более 90% сил все еще готовятся к наступлению?
Я не знаю, когда начнется следующая фаза украинского наступления... но я уверен, что она не привязана к дате или определенным географическим точкам.
Я предполагаю, что следующий этап начнется, когда Украина будет уверена, что она уничтожила определенный процент оставшихся российских гаубиц, ракетных установок, систем РЭБ, систем ПВО; и ухудшила российскую логистику, ударив по российским линиям снабжения, и уничтожили большую часть российских складов боеприпасов и командных пунктов... знаете, те же самые параметры, которые вызвали наземную кампанию операции "Буря в пустыне" в 1991 году.
Украинское наступление едва началось. А из-за нехватки авиации Фаза 1 займет гораздо больше времени, чем люди привыкли... но журналистам нужно каждый день придумывать новую свежую драму.
Но реальная история здесь в том, сколько еще сил готовит Украина, сколько еще сил тренирует Украина и НАТО и сколько еще оборудования Западу нужно пожертвовать для этих новые юниты.
На этапе 3 украинские войска прорвут позиции русских и освободят Мариуполь; перейдёт Днепр и освободит Северный Крым; и уничтожит российскую армию на юге.
Победа Украины неизбежна. Нам просто нужно немного терпения. конец
Логіка в цьому є, єдине що у мене викликає невпевненість, чи укомплектовані технікою всі ці підготовлені бригади наступу так, як ті які зараз вже введені в бій. Наскільки відомо мені, вони ще очікують на свою техніку. І часто ця техніка буде трохи гірша (застаріліша), ніж та що вже працює.
Ну і відсутність більш менш масованих ракетних ударів останнім часом говорить про те, що кацапи їх трохи накопичили для чогось.
Успіх написав:Діловодом то я тимчасово, поки нам не дадуть нового командира/офіцера - то я тимчасово ВО.
А нашо вам ахвіцера? Йому треба платити на 3 тисячі більше, ніж Успіху. Успіх обходиться платникам податків дешевше, а роботу робить ту саму.
1. Бо цим займався офіцер, поки не звільнили його за віком (60)
так забий. Отримаєш пару раз пухнастих... та й найдуть замість тебе когось слухнянішого. Нравиться мені їхні загони - в нас нема механізму посадити кадрового полковника командувати взводом. А леййтенанта після кафедри є.... і тіпа, ще ти ж должон. Ти мотивований. А коли ми були лейтенантами то літали як срані віники ) ... Я канєшно як ви в скіглінні толку не бачу. Не буде нічо. Всіх все влаштовує. Короч риба шукає де глибше ,а людина де ліпше.
в нас нема механізму посадити кадрового полковника командувати взводом.
Справа в тому, що навіть при наявності такого механізму це лише б шкодило. Якщо під/полковник - старший викладач гідрогазодинаміки на кафедрі газотурбінних двигунів ВВНЗ , то він загробить не взвод , а навіть відділення. І ПТУ-ник який на рибалці вміє поставити намет , обкопати його для захисту від дощу, приготувати в казані їжу, краще зможе зберегти взвод, ніж цей полковник. Інша справа, що набуя на тих посадах в ВВНЗ були підполковники і полковники, замість жіночки викладачки. Але ця проблема хоч і надто повільно, але вирішувалась.
так забий. Отримаєш пару раз пухнастих.
Забити «писати книгу» у комбата - це піти копати траншеї і носити снаряди. Успіх не дурний в таких питаннях, інстинктивно знаходить де спокійніше. Принцип солдатський десятки років простий і незмінний: більше сидиш у комбата - менше у траншеї з лопатою.
Banderlog написав:Нравиться мені їхні загони - в нас нема механізму посадити кадрового полковника командувати взводом.
В одні ворота гри не буде. Так не буває.
Відкрию Вам таємницю -- багато кадрових п-ків не проти бути рядовими, замість тягнути тягар мороки, яка пов'язана з полковничою посадою. Тобто давайте тоді п-ків не в комвзводи, а в рядові, сержанти. Після полковничого тягара це майже відпустка...
Хоч і з іншої опери, але все ж - подивіться репортаж про нач.поліції генерал-полковника на посаді сержанта. Радіє службі...
А лейтенант ... більше взводу не дадуть, далі Кушки не пошлють.
Звісно це з точки зору не мотивації. А сугубо технічної складової.
тут більше мова про персоналії, але ряд коментарів з приводу організації виробництва, які заслуговують на увагу. ще й в контексті недавніх дебатів, поставити всіх за станки
а саме - схоже у нас має місце проблема впровадження в серійне виробництво дослідних зразків чи взагалі зробити працюючий зразок. я з таким стикався - начебто щось розробили, але коли намагаєшся зробити це - виникає купа складностей. й потім дослідний зразок ще на колінці збирають - а як впровадити у виробництво - знов затик. бо ці наявні автоматичні лінії, у які тільки треба закладати заготовки, мають величезний недолік - переналаштувати їх на щось нове - складно.
тому в нас проблема не в людей, яких можна поставити до станка, а в людях, які можуть все це організувати. й проблема, що забуксовали наші розробки в 2019-2021 роках - не тільки фінансування, а в тому, що не змогли організувати виробництво на наявному обладнанні. а на новому обладнанні - це зовсім інші цифри витрат.
й ця проблема набагато складніша, ніж наявність чи відсутність грошей. бо людей, які можуть організувати виробництво - їх просто немає, а ті, що є - 70+. й щоб з'явилися нові люди - потрібні роки й роки.
хотаб каже, що їх або на фронт, або геть із країни, якщо не будуть за мінімалку організовувати точіння дула на ЧПК, і така політика це не останній рік: або ти патріот і робиш що скаже держава, або чємодан-вокзал-РФ/РП