Додано: Сер 05 лип, 2023 10:33

Колега многоZ ( в мордокниге ник Истребин) разместил:





Вчера Thomas C. Theiner в Твиттере написал огромный тред.

Довольно интересно. Почитайте.

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В Германии @derspiegel, @welt, @ntvde и в Австрии @derStandardat пишут, что "Украинское наступление провалилось"... ...

Это дикий бред.

Этот бред происходит потому, что все они брали интервью у одного и того же эксперта, который не разбирается в фазах наступления Украины, которых по крайней мере 5, и мы только в середине Фазы 1 - Истощение и Интердикт.



Мне бы не пришлось создавать эту тему, если бы, например, @derStandardat не путал Штурмовые бригады ВСУ с бригадами Наступательной гвардии Нацгвардии, но...



Причина, по которой люди не считают украинскую Фазу 1 успешной, заключается в том, что люди привыкли к войнам США и НАТО, в которых Фаза 1 представляет собой исключительно авиацию.

Фаза 1 предназначена для истощения сил противника и перехвата/нарушения их коммуникаций. Запад использует истребители и бомбардировщики, и крылатые ракеты для этого.



Во время войны в Персидском заливе 1991 года более 1700 боевых самолетов коалиции потребовалось 37 (!) дней и более 100 000 самолето-вылетов, чтобы истощить иракские силы, достаточные для начала наземной кампании. По иракским целям было выпущено 288 крылатых ракет «Томагавк».



Во время вторжения в Ирак в 2003 году боевые самолеты коалиции совершили 41 000 самолето-вылетов и выпустили 802 «Томагавка» по иракским целям.

На этот раз коалиция пропустила фазу истощения и сразу перешла к Фазе 2 - Непосредственная поддержка с воздуха = бомбардировка дороги на Багдад для 1-го морского пехотинца и 3-я пехотная дивизия.



У Украины нет такой воздушной мощи; а так Украина вынуждена заменить истребители и бомбардировщики на GMLRS, Excalibur, Storm Shadow и беспилотники.



В то время как в операциях США и НАТО небо постоянно кишит истребителями и бомбардировщиками, выглядящими для уничтожения вражеских позиций и техники у Украины в воздухе есть только беспилотники, которые ищут российскую технику, пункты боеприпасов, командные пункты, логистические пункты и т.д., но дроны не могут бомбить эти объекты.

Как только дрон замечает цель, оператор дрона должен запросить измерение, результаты которого затем передаются на пусковую установку M142 HIMARS или M270A1 MLRS, которая вводит координаты цели в ракету GMLRS; или передается на гаубицу M777, PzH 2000, M109A6 или Archer, которая заносит координаты цели в снаряд Экскалибур; либо данные передаются в 7-ю бригаду тактической авиации ВВС Украины, которая заносит координаты цели в Storm Shadow...



Вы заметили, что на все это нужно время? Украина может поразить только российскую технику, которая находится в статике.

В отличие от западных истребителей, которые могут поразить пассажирское сиденье движущегося автомобиля, Украина может поражать только российские транспортные средства и объекты, которые находятся в статике. Огромный недостаток.

Еще хуже: истребитель США может залететь вглубь вражеской территории и поразить десяток целей в 500 км за линией фронта, в то время как дальность действия Украины ограничена:

Дальность Excalibur: 40 км

Дальность GMLRS: 84 км

Дальность Storm Shadow: 500+ км, но только в ограниченных



количествах системы. (GLSDB улучшит HIMARS диапазон, но производственная линия еще не запущена...)



Теперь, если вы Россия, все, что вам нужно сделать, это оставить свою тяжелую технику за пределами диапазона GMLRS, и Украина не сможет ее поразить.



Нет смысла использовать дорогую ракету Storm Shadow, чтобы поразить, например, российский танк Т-90М...

Тем не менее Украина должна истощить тяжелую технику России, прежде чем она сможет начать вторую фазу наступления... и единственный способ сделать это - заманить российские силы в радиус действия GMLRS и Excalibur.

И Украина делает это прямо сейчас, атакуя позиции русских четырьмя из десяти бригад, которые были подготовлены для этого этапа:



• 23-я механизированная бригада

• 31-я механизированная бригада

• 37-я бригада морской пехоты

• 47-я механизированная бригада



Все остальные бригады (например, 35-я морская пехота, 68-я егерская и т. д.) просто поддерживают эти четыре бригады.

На этом этапе могут быть развернуты еще шесть бригад. Теперь русские стоят перед дилеммой: либо вывести свою тяжелую технику вперед и рискуя потерять ее от GMLRS и Excalibur, либо оставить свою тяжелую технику вне досягаемости и позволить Украине совершить неожиданный ранний прорыв через позиции русских... ну, русские решили выдвинуть вперед свою технику, и Украина безжалостно бьет по ней.



Тем не менее, это гораздо более медленный процесс, чем авиация... и в отличие от воздушной кампании Украина теряет войска и технику... и это привело к некоторым аналитикам, объявляющим украинское наступление «провалом»… НЕТ. Эти «аналитики» и «эксперты» просто не понимают украинского плана.



И не понимают, что Украина крепчает с каждым днем: Украина подготовила к наступлению 35 (!) бригад, к создание новых юнитов, разделение существующих юнитов, вывод юнитов с передовой и обновление их... и только 4 из 35 сейчас в бою.



Все остальные на полигонах — тренируются каждый день, чтобы улучшить свои навыки; И учет уроков, извлеченных в

обидно до сих пор.

И каждый день возвращаются войска с учений в странах НАТО и Швеции; и прибывает новая техника - бригады Наступательной гвардии начинали как легкая пехота... и теперь получают танки из Германии и Дании, превращая их в механизированные формирования.



С учений в Европе возвращается так много солдат, что Украина недавно сформировала три новые бригады; и поскольку русские остановили атаки на юге и вдоль Донецкого фронта, Украина недавно отозвала две элитные бригады с фронта, чтобы подготовить их для наступления.



Как может наступление «провалиться», если более 90% сил все еще готовятся к наступлению?



Я не знаю, когда начнется следующая фаза украинского наступления... но я уверен, что она не привязана к дате или определенным географическим точкам.



Я предполагаю, что следующий этап начнется, когда Украина будет уверена, что она уничтожила определенный процент оставшихся российских гаубиц, ракетных установок, систем РЭБ, систем ПВО; и ухудшила российскую логистику, ударив по российским линиям снабжения, и уничтожили большую часть российских складов боеприпасов и командных пунктов... знаете, те же самые параметры, которые вызвали наземную кампанию операции "Буря в пустыне" в 1991 году.



Украинское наступление едва началось. А из-за нехватки авиации Фаза 1 займет гораздо больше времени, чем

люди привыкли... но журналистам нужно каждый день придумывать новую свежую драму.



Но реальная история здесь в том, сколько еще сил готовит Украина, сколько еще сил тренирует Украина и НАТО и сколько еще оборудования Западу нужно пожертвовать для этих

новые юниты.



На этапе 3 украинские войска прорвут позиции русских и освободят Мариуполь; перейдёт Днепр и освободит Северный Крым; и уничтожит российскую армию на юге.



Победа Украины неизбежна. Нам просто нужно немного терпения.

конец







Логіка в цьому є, єдине що у мене викликає невпевненість, чи укомплектовані технікою всі ці підготовлені бригади наступу так, як ті які зараз вже введені в бій. Наскільки відомо мені, вони ще очікують на свою техніку. І часто ця техніка буде трохи гірша (застаріліша), ніж та що вже працює.



Ну і відсутність більш менш масованих ракетних ударів останнім часом говорить про те, що кацапи їх трохи накопичили для чогось.