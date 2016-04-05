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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:06
Faceless написав: Starikan написав: pesikot написав:
Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта
Я тоже.
Может, Соскин и Чаплыга знают.
Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных
вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов.
Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.
НАТО и Крым - нереально.
Во-первых, рашка встанет на дыбы, во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.
"Заморозити" - це лиш на кілька років, як і було з 15 по 22 рік. кацапи знов накопичать сили, і все знов повториться.
що там може "встати на диби"? Нагадаю, вони вже встигли і Запорізьку і Херсонську область включити в свій склад, то ж їх остаточне визволення це вже, з їхньої точки зору, захоплення їх території, що вони встигнути внести в конституцію. Крим тут не буде ніяк вирізнятися, крім складності власне визволення Криму через географію.
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
і? будем готуватися:
набудуємо тим часом ще більше ще кращих доріг від кордону РФ
а всім незгодним зробим канцелкальче
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:08
detroytred написав: Faceless написав:
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.
нема протиріч:
1. ще два-три контрнаступи і розсиплеться
2. при заморозці воскресне як Фенікс, і як вжухне, а ми не готові, бо шашлики в маю
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:08
Hotab написав:
Інша справа, що набуя на тих посадах в ВВНЗ були підполковники і полковники, замість жіночки викладачки. Але ця проблема хоч і надто повільно, але вирішувалась.
Так же, як з комбригом, який вмудрився за все АТО не зробити жодного бойового вильоту?
Оце проблема.
А проблема в балансі між спеціалізацією та універсальностю завжди була і буде.
Справа не у завищенні взвань.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:09
detroytred
,
Так же, як з комбригом, який вмудрився не зробити жодного бойового вильоту?
Оце проблема.
Ти знаєш таких комбригів? Це у тебе в підтернопільському селі такі до тебе з самогоном у куфайці заходять?
А, це Детройт… Це у якій бригаді такі комбриги? Може показати загиблих підполковників-пілотів, якщо ви не в темі???
Справа не у завищенні взвань.
Справа у тому, що у ВВНЗ викладачам досить бути цивільними. Ця світова тенденція і у нас уже реалізовується.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:11
Hotab написав:detroytred
,
Так же, як з комбригом, який вмудрився не зробити жодного бойового вильоту?
Оце проблема.
Ти знаєш таких комбригів? Це у тебе в підтернопільському селі такі до тебе з самогоном у куфайці заходять?
Та ні, вигадав зі стелі, як ти про підтернопільске село, самогон, куфайку.
Жгі ще.
З фантазіями в тебе все гаразд.
*Може показати загиблих підполковників-пілотів, якщо ви не в темі???* -- навіщо мені показувати. В темі. І цього не заперечував.
Можна і цивільними. Тільки потім не дивуєтеся, чому так у війську - по січовому...
І чому офіцери не розуміють значення стройової підготовки. І чому різниця між ними і рядовими майже нема.
Про світову тенденцію - це добре. Тільки вона йде у комплексі з іншими стандартами НАТО. Тому і діє.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 лип, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:15
Faceless написав:
"Заморозити" - це лиш на кілька років, як і було з 15 по 22 рік. кацапи знов накопичать сили, і все знов повториться.
що там може "встати на диби"? Нагадаю, вони вже встигли і Запорізьку і Херсонську область включити в свій склад, то ж їх остаточне визволення це вже, з їхньої точки зору, захоплення їх території, що вони встигнути внести в конституцію. Крим тут не буде ніяк вирізнятися, крім складності власне визволення Криму через географію.
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Війна закінчиться(остаточно) коли здохне путін. Пишу це в 10 раз.
Поки путін живий(при владі) конфлікт не закінчиться це очевидно для мене.
Коли він здохне з 99% ймовірністю буде украдений "мир навіки", якщо наша влада не буде тупити, звичайно. Такий мир як з Фінляндією, наприклад. І в РФ нарешті зрозуміють що Україна це не їх сфера впливу. Хто не зрозуміє - телевізор пояснить.
На щастя чекати вже не довго - максимум рік.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:16
detroytred
, так а в чому проблема??
Підполковники (комески і замкомбриги) літають і гинуть. Треба загиблі комбриги??
Якщо комбриг не літає на найнебезпечніші завдання, значить і не отримує. Але він організовує польоти, планує застосування бригади. Втрата комбрига - це мінус 25% бойових можливостей бригади принаймні на деякий час. То в чому проблема? Що не так?
Можна і цивільними. Тільки потім не дивуєтеся, чому так у війську - по січовому...
І чому офіцери не розуміють значення стройової підготовки. І чому різниця між ними і рядовими майже нема.
Стройову підготовку дає Ваня взводний, курсовий офіцер, а не полковник з кафедри. Не набивайте значення там, де його нема.
Давайте конкретно:
Аеродинаміку мені читав дідусь 65 років цивільний, а теорію теплових двигунів полковник. Обидва предмети знаю на відмінно. Що не так? Стройовій вчив ваня взводний. Статутам теж.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:21
Hotab написав:detroytred
, так а в чому проблема??
Підполковники (комески і замкомбриги) літають і гинуть. Треба загиблі комбриги??
Якщо комбриг не літає на найнебезпечніші завдання, значить і не отримує. Але він організовує польоти, планує застосування бригади. Втрата комбрига - це мінус 25% бойових можливостей бригади принаймні на деякий час. То в чому проблема? Що не так?
Я і так сказав більше, ніж треба.
Це не місце для обговорень. Брехні з мого боку не було. Крапка.
Мій посил був не в тому, що всі такі і всюди так.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
, так а в чому проблема??
Підполковники (комески і замкомбриги) літають і гинуть. Треба загиблі комбриги??
Якщо комбриг не літає на найнебезпечніші завдання, значить і не отримує. Але він організовує польоти, планує застосування бригади. Втрата комбрига - це мінус 25% бойових можливостей бригади принаймні на деякий час. То в чому проблема? Що не так?
Я і так сказав більше, ніж треба.
.
Не робіть таємницю там де її нема. Комбриг може запросто не літати на бойові (хоча я знаю випадки, коли комбриг тимчасово непридатний по медицині сідав в вертоліт і летів на бойовий під чужим прізвищем, бо не міг бути в стороні) . Так само як комбриг танкової бригади не йде в першому танку в атаку.
Але зами літають і гинуть. До чого ваш спіч?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:28
Hotab написав:
Стройову підготовку дає Ваня взводний, курсовий офіцер, а не полковник з кафедри. Не набивайте значення там, де його нема.
Давайте конкретно:
Аеродинаміку мені читав дідусь 65 років цивільний, а теорію теплових двигунів полковник. Обидва предмети знаю на відмінно. Що не так? Стройовій вчив ваня взводний. Статутам теж.
Про стройову було не про те, хто дає, а про нерозуміння її значення деякими офіцерами.
Справа не у знаннях, які дає викладач. На тренажерах два дідусі вчили...
А у комплексному вихованні майбутнього офіцера. В процесі усього його навчання у ВВНЗ. Які закладаються основи. Ваня взводний робить свою частину. Викладач свою.
До того ж отой викладач, як буде складати програму навчання? Якщо в ній все тісно пов'язане з до рівня начальника інженерно-авіаційної служби, з іншими дисциплінами.
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