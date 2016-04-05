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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:29
Hotab написав:
Логіка в цьому є, єдине що у мене викликає невпевненість, чи укомплектовані технікою всі ці підготовлені бригади наступу так, як ті які зараз вже введені в бій. Наскільки відомо мені, вони ще очікують на свою техніку. І часто ця техніка буде трохи гірша (застаріліша), ніж та що вже працює.
Ну і відсутність більш менш масованих ракетних ударів останнім часом говорить про те, що кацапи їх трохи накопичили для чогось.
Мы ещё много техники вообще не видели на поле боя, БМП marder и cv90, challenger, stryker где-проскакивал, но в единичных количествах, так же надеюсь леопарды 1 приедут не в следующем году. Хотелось бы больше техники, но партнёры решили так
Ракеты однозначно собирают для каких-то серьёзных целей. Участились удыры по предполагаемым аэродромам, значит Сторм шэдоу и планирующие бомбы создают оркам серьезные проблемы.
После множества появившихся видео с разносом орковской артиллерии действительно напрашивается вывод,что идёт планомерное уничтожение артиллерийских орудий и складов с БК. И действительно, некоторое продвижение наших войск вглубь заставляет орков вскрывать свою технику.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:37
detroytred
,
До того ж отой викладач, як буде складати програму навчання?
Так це треба полковники щоб мені розказували про принцип роботи плунжерного насоса, бо вони цю програму придумали?
Єдине де треба справді військові викладачі- це тактика. А не загальні бакалавратські предмети (гідрогазодинаміка, сопромат, теормех) , програми яких уніфіковані.
І так, кожен дійсно гризе свою морковку, статути і стройову - військовий курсовий офіцер. Загальні предмети, які так само в ХАІ дають цивільним цивільні - дає цивільний. Тоді не буде питань, чому повний Харків полковників, а зброю в руки взяти нема кому.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:38
Hotab написав:
Принцип солдатський десятки років простий і незмінний: більше сидиш у комбата - менше у траншеї з лопатою.
подалі від начальства, поближче до кухні
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:39
Hotab написав:
Не робіть таємницю там де її нема. Комбриг може запросто не літати на бойові (хоча я знаю випадки, коли комбриг тимчасово непридатний по медицині сідав в вертоліт і летів на бойовий під чужим прізвищем, бо не міг бути в стороні) . Так само як комбриг танкової бригади не йде в першому танку в атаку.
Але зами літають і гинуть. До чого ваш спіч?
Так я і не стверджував, що зобов'язаний.
Комбриг готує бригаду до бойових вильотів, сам не приймає участі.
Викладач готує майбутніх вояків, сам не воює.
Тільки на другого ви накладаєте якісь обмеження говорити та неповноцінність.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:40
Hotab написав:
Принцип солдатський десятки років простий і незмінний: більше сидиш НА РУКАХ
у комбата - менше у траншеї з лопатою.
сплошная мудрость, читаю с удовольствием
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vitaliian
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:44
detroytred
,
Комбриг готує бригаду до бойових вильотів, сам не приймає участі.
Викладач готує майбутніх вояків, сам не воює.
Тобто не доходить, що комбриг знає, вміє, за потреби виконає бойовий виліт (і виконує) , а викладач ніколи нічого не зробить на фронті корисного, бо не вміє? Так навіщо йому погони?
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Hotab
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:45
vitaliian написав: Hotab написав:
Принцип солдатський десятки років простий і незмінний: більше сидиш НА РУКАХ
у комбата - менше у траншеї з лопатою.
сплошная мудрость, читаю с удовольствием
Віталік, бійся своєї підсвідомості. А то призовують і залишать у комбата на ліжку. І будеш зразу під полковником.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:47
Hotab написав:
під полковником.
лучше подполковником, чем под генералом. Я военкому скажу что читаю хотаба и меня не возьмут, подумают ид...т какой-то.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:50
vitaliian
,
лучше подполковником, чем под генералом.
Ну там сам визначишся під ким тобі краще.
читаю хотаба и меня не возьмут, подумают ид...т какой-то.
Причому ідіот подвійний, бо воєнкому всю правду викладай: «кажу всім, що не читаю, бо він ідіот, але все одно читаю» , комбо, квадратний ідіот)). Але «ПРИДАТНИЙ з тупою лопатою в руках»
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:51
Hotab написав:detroytred
,
До того ж отой викладач, як буде складати програму навчання?
Так це треба полковники щоб мені розказували про принцип роботи плунжерного насоса, бо вони цю програму придумали?
Єдине де треба справді військові викладачі- це тактика. А не загальні бакалавратські предмети (гідрогазодинаміка, сопромат, теормех) , програми яких уніфіковані.
І так, кожен дійсно гризе свою морковку, статути і стройову - військовий курсовий офіцер. Загальні предмети, які так само в ХАІ дають цивільним цивільні - дає цивільний. Тоді не буде питань, чому повний Харків полковників, а зброю в руки взяти нема кому.
Почніть з прензіями з речників-полковників тощо...
Тих викладачів - раз-два общелся.
І їми стають (повинні ставати) ті, хто служив у військах.
Там купа нюансів, наприклад, а як екзамени, дипломи приймати у учнів?
Комісії з кого складати. Як чергову службу організувати умовно трьома п-ками? І т.д.
Того ж взводному самого треба на місце ставити і начальника курса. Вчити.
Хто буде? Цивільний викладач?
Звісно можна все. Я лейтенантом черговим по частині ходив, бо старших офіцерів не стало. І нічо.
І у варту в полку МіГ-29 на пост чатовим лейтенант-майор, а начварти - полковник.
Все можна...
От тільки мова ж не про неможливість.
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detroytred
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