Не за мінімалку, а за достойні гроші, якісно.
І, донатити на ЗСУ, якщо не у війську.
PS. flyman ти вже задонатив свою 1000$???
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:52
Не за мінімалку, а за достойні гроші, якісно.
І, донатити на ЗСУ, якщо не у війську.
PS. flyman ти вже задонатив свою 1000$???
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55
Ось яка складова реально працює, і допомагає у контрнаступі.
Приєднуйся, не будь жлобом!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55
Що ще вигадаєте?
Тобто звання лише за бойову роботу?
Звання щоб віддавати накази. І добиватися їх виконання. Не доходить, що вони потрібні не тільки на фронті?
Що і насос не відрегулює викладач?
Або не виконає регламентні роботи на літаку? І т.д.
Тоді знімайте погони з усієї ІАС.
Все можна...
За такою логікою: навіщо погони льотчику?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 12:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:56
[quote="5593999:hume"][quote="5593945:Hotab"]
Мы ещё много техники вообще не видели на поле боя, БМП marder и cv90, challenger, stryker где-проскакивал, но в единичных количествах, так же надеюсь леопарды 1 приедут не в следующем году. Хотелось бы больше техники, но партнёры решили так
Ракеты однозначно собирают для каких-то серьёзных целей. Участились удыры по предполагаемым аэродромам, значит Сторм шэдоу и планирующие бомбы создают оркам серьезные проблемы.
Здравствуйте .
Всем Здоровья , Удачи и хорошего дня !
Я имел честь уже четыре раза обслуживать ( обрабатывать ) экипажи "бредли ".
Капсула жизни работает отлично .
Бойцы получают акубаротравму( на жаргоне желток взбалтывает )
, ожоги , НО ЖИВЫ и это главное !
От поступивших бойцов слышу хорошие отзывы о противотанковых управляемых приспособах.
Кто в бою смог разжиться российскими рожками пластиковыми к автомату и патронами , тоже плохого не говорят .
Оружия очень много просто валяется , думаю что будет проблемка после войны .
Додано: Сер 05 лип, 2023 12:06
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