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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4513451445154516
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:52

  flyman написав:хотаб каже, що їх або на фронт, або геть із країни, якщо не будуть за мінімалку організовувати точіння дула на ЧПК, і така політика це не останній рік: або ти патріот і робиш що скаже держава, або чємодан-вокзал-РФ/РП

Не за мінімалку, а за достойні гроші, якісно.
І, донатити на ЗСУ, якщо не у війську.

PS. flyman ти вже задонатив свою 1000$???
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55

  flyman написав:нема протиріч:
1. ще два-три контрнаступи і розсиплеться
2. при заморозці воскресне як Фенікс, і як вжухне, а ми не готові, бо шашлики в маю

Ось яка складова реально працює, і допомагає у контрнаступі.
Ваша гривня — наша зброя: українці вклали більше 2 мільярдів гривень у літній наступ

Приєднуйся, не будь жлобом!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55

  Hotab написав:detroytred ,

Комбриг готує бригаду до бойових вильотів, сам не приймає участі.
Викладач готує майбутніх вояків, сам не воює.



Тобто не доходить, що комбриг знає, вміє, за потреби виконає бойовий виліт (і виконує) , а викладач ніколи нічого не зробить на фронті корисного, бо не вміє? Так навіщо йому погони?

Що ще вигадаєте?
Тобто звання лише за бойову роботу?

Звання щоб віддавати накази. І добиватися їх виконання. Не доходить, що вони потрібні не тільки на фронті?

Що і насос не відрегулює викладач?
Або не виконає регламентні роботи на літаку? І т.д.
Тоді знімайте погони з усієї ІАС.
Все можна...

За такою логікою: навіщо погони льотчику?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 12:01, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:56

[quote="5593999:hume"][quote="5593945:Hotab"]


Мы ещё много техники вообще не видели на поле боя, БМП marder и cv90, challenger, stryker где-проскакивал, но в единичных количествах, так же надеюсь леопарды 1 приедут не в следующем году. Хотелось бы больше техники, но партнёры решили так

Ракеты однозначно собирают для каких-то серьёзных целей. Участились удыры по предполагаемым аэродромам, значит Сторм шэдоу и планирующие бомбы создают оркам серьезные проблемы.

Здравствуйте .

Всем Здоровья , Удачи и хорошего дня !

Я имел честь уже четыре раза обслуживать ( обрабатывать ) экипажи "бредли ".
Капсула жизни работает отлично .
Бойцы получают акубаротравму( на жаргоне желток взбалтывает )
, ожоги , НО ЖИВЫ и это главное !

От поступивших бойцов слышу хорошие отзывы о противотанковых управляемых приспособах.

Кто в бою смог разжиться российскими рожками пластиковыми к автомату и патронами , тоже плохого не говорят .
Оружия очень много просто валяется , думаю что будет проблемка после войны .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:06

  detroytred написав:За такою логікою: навіщо погони льотчику?
и вообще голова? я до сих пор не знаю
vitaliian
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