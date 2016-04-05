Мы ещё много техники вообще не видели на поле боя, БМП marder и cv90, challenger, stryker где-проскакивал, но в единичных количествах, так же надеюсь леопарды 1 приедут не в следующем году. Хотелось бы больше техники, но партнёры решили так
Ракеты однозначно собирают для каких-то серьёзных целей. Участились удыры по предполагаемым аэродромам, значит Сторм шэдоу и планирующие бомбы создают оркам серьезные проблемы.
Здравствуйте .
Всем Здоровья , Удачи и хорошего дня !
Я имел честь уже четыре раза обслуживать ( обрабатывать ) экипажи "бредли ". Капсула жизни работает отлично . Бойцы получают акубаротравму( на жаргоне желток взбалтывает ) , ожоги , НО ЖИВЫ и это главное !
От поступивших бойцов слышу хорошие отзывы о противотанковых управляемых приспособах.
Кто в бою смог разжиться российскими рожками пластиковыми к автомату и патронами , тоже плохого не говорят . Оружия очень много просто валяется , думаю что будет проблемка после войны .
Denik написав:Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Знову ж таки є інформація як від нас так і від орків як мінімум про охоплення ЗСУ Кліщіївки. Так само і ГШ ЗСУ повідомляє про обстріл орками Кліщіївки яку немає сенсу обстрілювати, якщо там немає ЗСУ. Спецоперація іде за планом ))) (с).
Востаннє редагувалось Denik в Сер 05 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Звання щоб віддавати накази. І добиватися їх виконання.
Які накази в аудиторії? «Встати»? Як же викладачка «хімії та ПММ» бідна дала знання без погон.
Тоді знімайте погони з усієї ІАС
ІАС готує авіаційну техніку до бойового вильоту. Викладач не може навіть це зробити. Бо вивчити в ХАІ конструкцію не означає вміти крутити гайки. І до того ж підполковник не крутить їх на аеродромі. Тобто він такий на війні не потрібний. А в мирний час це може бути жінка, як по хімії.
За такою логікою: навіщо погони льотчику?
За якою ще логікою? «Віддавати накази»? Так це убога логіка викладача. Якому треба погони, щоб вміти поставити на місце курсанта/студента. Без полковничих погон він не справиться , як справляється умовна хімічка, якої всі боялись.
Denik написав:Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Знову ж таки є інформація як від нас так і від орків як мінімум про охоплення ЗСУ Кліщіївки. Спецоперація іде за планом ))) (с).
Значить схоже, що Світан приємно помилився і орки втратять на обох фронтах, а не на одному.
*Утім резервів їм явно не вистачає, оскільки останнім часом розвідка все частіше фіксує факти перекидання військ з інших напрямків фронту.
«Війна — це математика, де все прораховується, — повідомив «24 каналу» військовий експерт Роман Світан. — Їм доведеться або піти з Бахмута до Попасної, або перекинути війська із Запорізького фронту, втративши його. У них зараз виникла дилема. І вирішуватимуть вони її, найвірогідніше, на користь Бахмута, який став для них інформаційним капканом. Цей капкан організував пригожин, загнавши в нього російську армію». https://www.umoloda.kiev.ua/number/3862/2006/176527/
Поступово починає випливати питання: на що розраховують орки? На які козирі? Чи їм вже головне сам процес (боротьби за "атєчєство").
Denik написав:Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Знову ж таки є інформація як від нас так і від орків як мінімум про охоплення ЗСУ Кліщіївки. Спецоперація іде за планом ))) (с).
Значить схоже, що Світан приємно помилився і орки втратять на обох фронтах, а не на одному.
*Утім резервів їм явно не вистачає, оскільки останнім часом розвідка все частіше фіксує факти перекидання військ з інших напрямків фронту.
«Війна — це математика, де все прораховується, — повідомив «24 каналу» військовий експерт Роман Світан. — Їм доведеться або піти з Бахмута до Попасної, або перекинути війська із Запорізького фронту, втративши його. У них зараз виникла дилема. І вирішуватимуть вони її, найвірогідніше, на користь Бахмута, який став для них інформаційним капканом. Цей капкан організував пригожин, загнавши в нього російську армію».
Рівно про це я писав 3 дні тому.
Denik написав:По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту. Звідси у хуйла лишається 2 варіанти: - отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту; - зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні. Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей. Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення. хуйло приїхав.
Звідси і +- активні дії ЗСУ на великій частині лінії зіткнення з одною метою - спалити резерви орків, а далі фронт просто десь обвалиться. Причому обвалиться під час або перед осінніми "виборами", що дасть нову хвилю нестабільності в рашці.
vt313 написав:Реальні санкції вже надовго. Ну дуже надовго.
еще один залез в карман к дяде Сэму и решил за него как миллиардеру лучше тратить деньги. Санкции за Крым? нет не слышали.
Раша поставила під сумнів існуючий світовий порядок, погрожуючи ядерною зброєю. тому її додавлять так, чи інакше. на Заході теж не завжди рахують поточні прибутки/збитки, а дивляться стратегічно.
як з зеленою енергетикою - начебто наразі вона невигідна, але Захід вже переходить. чого б це?
я не говорил нет, я сказал некорректно указывать богатому как ему надо тратить деньги. Можно тихо попросить, но не более. Форумчанин заявил "санкції вже надовго". коректнее говорить: "будем надеяться что санкции надолго". Надо понимать за чей счёт банкет и относиться к нему с уважением, а не с позиции "нам все должны" или "нам будут помогать вечно".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 лип, 2023 13:11, всього редагувалось 2 разів.
Хотаб 1. Викладач навчає не тільки рядових, але і слухачів-офіцерів. Викладач служить в аудиторії лише частину службового часу. Стикатися приходиться і з курсовими. В тому числі п-ком начальником курсу. До того ж згадані вище чергування, як у ВВНЗ, так і у гарнізоні. Де справи не тільки з п-ками командирами частин, а і з генералами.
2. Фантазуйте ще. Про викладач, який пройшов шаблі від техніка не вміє виконувати регламентні роботи, підготовки ЛА. Викладачу в будь-який момент треба підмінити колегу за іншою спеціальністю або взяти на себе інші дисципліни. В тому числі з ІАЗ. Де вивчаються обов'язки впритул до начальника ІАС бригади.
Мені цікаво Ви ще довго будете отаке генерити? Претензії до інших, бо вам схотілося. Краще поясніть хоч за будь-якою логікою -- навіщо погони пілоту? Да і навіщо погони взагалі за вашою логікою?
Як на мене, то ключове саме підпорядкування (тобто поділ на начальників-підлеглих. Тобто право віддавати накази і добиватися їх виконання) за військовими званнями. Не посадами, а саме військовими званнями. Щоб будь-який л-т був начальником для будь-якого рядового, а для нього був начальником будь-який полковник. І т.д. для кожного звання.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
некорректно указывать богатому как ему надо тратить деньги.
Прикольно. Наче він написав в Білий дім листа «Сем, вимагаю санкції і допомогу назавжди». Ого як воно. 2 Детройт: вам відомо про систему підготовки 3+2? Як же бідненькі перші курси без погон вчаться у ВУЗі? А погони вони одягають, коли йдуть стажуватись у бойові частини і сідати за бойову техніку до реальних військових. Тому генеруєте і надуваєте щоки саме ви. Бойові частини - погони. Метаматику , хімію і гідрогазодинаміку вчать цивільні. І це все давно робиться, як вам би не хотілось. Ви пропетляли - радійте.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 лип, 2023 13:16, всього редагувалось 2 разів.