Додано: Сер 05 лип, 2023 13:10

Хотаб

1. Викладач навчає не тільки рядових, але і слухачів-офіцерів.

Викладач служить в аудиторії лише частину службового часу. Стикатися приходиться і з курсовими. В тому числі п-ком начальником курсу.

До того ж згадані вище чергування, як у ВВНЗ, так і у гарнізоні. Де справи не тільки з п-ками командирами частин, а і з генералами.



2. Фантазуйте ще. Про викладач, який пройшов шаблі від техніка не вміє виконувати регламентні роботи, підготовки ЛА.

Викладачу в будь-який момент треба підмінити колегу за іншою спеціальністю або взяти на себе інші дисципліни.

В тому числі з ІАЗ. Де вивчаються обов'язки впритул до начальника ІАС бригади.



Мені цікаво Ви ще довго будете отаке генерити? Претензії до інших, бо вам схотілося.

Краще поясніть хоч за будь-якою логікою -- навіщо погони пілоту?

Да і навіщо погони взагалі за вашою логікою?



Як на мене, то ключове саме підпорядкування (тобто поділ на начальників-підлеглих. Тобто право віддавати накази і добиватися їх виконання) за військовими званнями.

Не посадами, а саме військовими званнями.

Щоб будь-який л-т був начальником для будь-якого рядового, а для нього був начальником будь-який полковник.

І т.д. для кожного звання.