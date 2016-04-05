Додано: Сер 05 лип, 2023 13:12



Відкрию Вам таємницю -- багато кадрових п-ків не проти бути рядовими, замість

Тобто давайте тоді п-ків не в комвзводи, а в рядові, сержанти.



а давайте... не справляться з взводом? Чи особо ценні? Так після війни користі з них ніякої. Як і до війни було .Не треба мені таємниць, я в середині. Звичайно, є костяк який хрєнячить як чорти. Молоді стрємящися в генерали. Десь в 34 років вже полковники. Після випуску одразу в ато й в окопи . Пси війни. Я понімаю їм надо. Вони генералами будуть , якщо це ще затянеться й случайно ракета не прилетить. на ключових позиціях в цьому організмі вони. А решта кадрових вищих офіцерів ходить матню теліпає. Поближче до кухні подалі від відповідальності. Даж батальйоном старлєй командує, йому тож надо. В рвущихся вверх свої плюшки. Для нас які? Тішити себе надією, як більшість моїх, шо закінчиться війна ми прийдем і порядок наведем? це не моє. Кінчиться весь порив в генделиках ,під пяні розмови. а коли собутильнікам набридне солдатські байки слухать будуть морди бити.