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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:12
Відкрию Вам таємницю -- багато кадрових п-ків не проти бути рядовими, замість
Тобто давайте тоді п-ків не в комвзводи, а в рядові, сержанти.
а давайте... не справляться з взводом? Чи особо ценні? Так після війни користі з них ніякої. Як і до війни було .
Не треба мені таємниць, я в середині. Звичайно, є костяк який хрєнячить як чорти. Молоді стрємящися в генерали. Десь в 34 років вже полковники. Після випуску одразу в ато й в окопи . Пси війни. Я понімаю їм надо. Вони генералами будуть , якщо це ще затянеться й случайно ракета не прилетить. на ключових позиціях в цьому організмі вони. А решта кадрових вищих офіцерів ходить матню теліпає. Поближче до кухні подалі від відповідальності. Даж батальйоном старлєй командує, йому тож надо. В рвущихся вверх свої плюшки. Для нас які? Тішити себе надією, як більшість моїх, шо закінчиться війна ми прийдем і порядок наведем? це не моє. Кінчиться весь порив в генделиках ,під пяні розмови. а коли собутильнікам набридне солдатські байки слухать будуть морди бити.
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Banderlog
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:19
Хотаб
От тому, що отакі, як ви, розуміють підпорядкування а-ля курсант хімічкє, маємо не армійський принцип командир-підлеглий, а ...
І майори миють підлогу, де тупотіли рядові.
І домовляються з підлеглими. Замість віддання наказів.
Це не пагано і не добре.
Але тоді звання та поділ на рядовий, сержантський, офіцерський склад і нафіг не потрібні. І по факту їх тоді нема.
Без погон самий раз.
Авторитетом та ін. просувай свої рішення.
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detroytred
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:23
detroytred , я вам відкрию таємницю… Саме через отаких «ей, полковник» в ВВНЗ (в якому капітан , начальник полілюкса - це взагалі не людина) потім вчорашній курсант (сьогоднішній лейтенант випускник) не розуміє, що капітан бойової частини для нього бог. Бо в ВВНЗ цей курсант нічого не вміючим і не знаючим підполковникам плював у спину. І думає що всі такі.
Чи може вам невідомо, що є «ей, полковник» (у ВВНЗ) і «товариш полковник» у бойовій частині???
2 Банлерлог: зараз брак кадрів. Нові бригади, а де брати стільки навчених і досвідчених.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:25
Banderlog написав:
Відкрию Вам таємницю -- багато кадрових п-ків не проти бути рядовими, замість
Тобто давайте тоді п-ків не в комвзводи, а в рядові, сержанти.
а давайте... не справляться з взводом? Чи особо ценні?
Те, що Ви в середині, я чудово давно знаю.
Але Ви не зрозуміли думки.
Не на комвзоду, а саме в рядові, раз вже бажаєте понижувати.
Давайте до рядових посад.
Так і взводний може матню телепати. Ще й як. Бо менше взводу не дадуть, а далі Кушки не пошлють.
Я поки не зрозумів в чому саме Ви не згодні?
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detroytred
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:29
Hotab написав:detroytred
, я вам відкрию таємницю… Саме через отаких «ей, полковник» із ВВНЗ (в якому капітан , начальник полілюкса) це взагалі не людина) потім вчорашній курсант (сьогоднішній лейтенант випускник) не розуміє, що капітан для нього бог. Бо всВВНЗ цей курсант нічого не вміючи і не знаючим підполковникам плював у спину. І думає що всі такі.
Чи може вам невідомо, що є «ей, полковник» (у ВВНЗ) і «товариш полковник» у бойовій частині???
Ви не знаєте, які бувають капітани в того курсанта?
Це вам невже невідомо, що бувають ще й "пан полковник"? Не знали чи забули згадати?
Так навіщо звання пілотам?
З.и. кому плювали у спину, відомо всім. В тому числі і тим самим, кому плювали. Вам схотілося зі стелі націпити на мене?
Фантазуйте далі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 лип, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:31
detroytred
,
Так навіщо звання пілотам?
Явно не щоб солдатам накази віддавати.
Бо він у бойовій частині виконує бойові завдання. А не у школі в куток ставить.
Так ви як хімічка не вмієте без полковничих погон розказати свій конспект?
А зараз вже вміють.
І склади по миру охороняє ВОХР. І на кухні цивільні.
А ви все думаєте що в школі треба погони.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:34
Hotab написав:detroytred
,
Так навіщо звання пілотам?
Явно не щоб солдатам накази віддавати.
Бо він у бойовій частині виконує бойові завдання. А не у школі в куток ставить.
Так ви як хімічка не вмієте без полковничих погон розказати свій конспект?
Так навіщо?
Свої фантазії про мої вміння залиште собі.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:35
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
,
Так навіщо звання пілотам?
Явно не щоб солдатам накази віддавати.
Бо він у бойовій частині виконує бойові завдання. А не у школі в куток ставить.
Так ви як хімічка не вмієте без полковничих погон розказати свій конспект?
Так навіщо?
Не «навіщо», а тому що. Бойова частина - військові. Школа, склад - цивільні. Не дійшло?
Свої фантазії про мої вміння залиште соб
Я задав питання.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:38
Hotab написав: detroytred написав: Hotab написав:
Явно не щоб солдатам накази віддавати.
Бо він у бойовій частині виконує бойові завдання. А не у школі в куток ставить.
Так ви як хімічка не вмієте без полковничих погон розказати свій конспект?
Так навіщо?
Не «навіщо», а тому що. Бойова частина - військові. Школа - цивільні. Не дійшло?
У ВВНЗ не військові?
Так навіщо?
Нехай навіть так: навіщо у бойовій частині пілоту взання?
Погонами тиснути на кнопки, карти краще розкладати з погонами, тощо?
З.и. я і цивільним викладачем після звільнення там же викладав. Мова не про вплив звання на сам процес викладання.
Можливо все...
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:42
detroytred
,
У ВВНЗ не військові?
Вже на порядок менше. Дійшли до того, що баласт. Це все може розказати жіночка після ХАІ. Стандарти НАТО. Які ніяк вам не дійдуть. Мовчки радійте, що вам повезло свого часу. І стидіться, що через таких от Харків - місто старших офіцерів, а по факту не зможуть навіть цивільних організувати в оборону, якщо не буде чугуєвської механізованої бригади..
и. я і цивільним викладачем після звільнення там же викладав.
Та невже ?? Невже справились без погон викладати?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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