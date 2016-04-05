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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:45
Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада
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kyk
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:48
Hotab написав:detroytred
,
У ВВНЗ не військові?
Вже на порядок менше. Дійшли до того, що баласт. Це все може розказати жіночка після ХАІ. Стандарти НАТО. Які ніяк вам не дійдуть. Мовчки радійте, що вам повезло свого часу. І століттям, що Харків - місто старших офіцерів, а по факту не зможуть навіть цивільних організувати в оборону, якщо не буде чугуєвської бригади..
Про комплексність стандартів НАТО я вам вже нагадав. Але ніяк не дійде до вас. Ну і нехай.
От в тому ви і увесь...
Що зі стелі мечете іншим свої хотєлки зі стелі. Бо схотілося.
Кому мовчки радіти, кому що робити.
Фантазія чергова про організацію оборони Харкова зачьотна.
Так звання пілоту навіщо?
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detroytred
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:51
kyk написав:
Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада
І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.
Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.
До того ж нема жодного викладача хімії з взванням.
В кого ви взнали про це своє виявляється? Звідки цю клоунаду взяли?
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detroytred
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:55
detroytred написав: kyk написав:
Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада
І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.
Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.
До того ж нема жодного викладача хімії зі взванням.
Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.
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kyk
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Додано: Сер 05 лип, 2023 14:00
kyk написав: detroytred написав: kyk написав:
Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада
І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.
Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.
До того ж нема жодного викладача хімії зі взванням.
Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.
І що?
2*2=4.
Я десь стверджував "без звання хімію викладати не вийде."???
Де?
На кафедрах з цивільними предметами всі викладачі - цивільні.
Навіщо пілоту взавання мені не написали. Тому що ... - це не відповідь.
З.и. А вийде не вийде --- так я вище сам вказував, що можливо все.
Навіть бойові завдання можуть виконувати цивільні. Без погон.
Перечитайте 3 рази про що мова з мого боку.
А краще розкажіть своє бачення навіщо взвання.
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detroytred
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