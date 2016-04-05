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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:48
Про комплексність стандартів НАТО я вам вже нагадав. Але ніяк не дійде до вас. Ну і нехай.
От в тому ви і увесь...
Що зі стелі мечете іншим свої хотєлки зі стелі. Бо схотілося.
Кому мовчки радіти, кому що робити.
Фантазія чергова про організацію оборони Харкова зачьотна.
Так звання пілоту навіщо?
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:51
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:55
Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:00
І що?
2*2=4.
Я десь стверджував "без звання хімію викладати не вийде."???
Де?
На кафедрах з цивільними предметами всі викладачі - цивільні.
Навіщо пілоту взавання мені не написали. Тому що ... - це не відповідь.
З.и. А вийде не вийде --- так я вище сам вказував, що можливо все.
Навіть бойові завдання можуть виконувати цивільні. Без погон.
Перечитайте 3 рази про що мова з мого боку.
А краще розкажіть своє бачення навіщо взвання. Яка його роль, функція. Бо пояснення -- тому що навкруги військові трошки дивне. Особливо від пілота, який без погон виконує (може виконати) бойові завдання зараз. Залишилось тільки запитати: *Та невже ?? Невже справились без погон ...?* (С)
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:42
Hotab
БРАТ ,друже ........Вы не переспорите .
.... я чуть знаком с психиатрией .
Вас тоже тяжело переспорить .
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в Сер 05 лип, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:47
А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду.
Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду
Востаннє редагувалось fler в Сер 05 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:48
Це крапка. Надто багато по колу ходимо.
detroytred ,
Ви зараз яскраво показали, чому таких як ви називають «плюшевий підполковник». Вас і офіцером то до кінця назвати не можна. Ваш рівень фізрука з особливим підходом до учнів. Бо ви геть не можете зрозуміти, навіщо існують військовослужбовці і цивільні. Вас здається, що військові - це щоб командувати «рівняйсь-струнко». Це десь рівень розуміння питання як у студентки першого курсу аграрної академії м. Харків.
. А моє бачення, чому пілот (і не лише пілот, а всі у бойовій частині) військовий, а не цивільний таке:
1. Доступ до державної таємниці. Тактика загальна, тактика авіаційна, карти (положення своїх і чужих військ), бортові паролі «свій-чужий», таємна апаратура на борту.
2. Особиста зброя. Для бойових вильотів. Заняття з вогневої підготовки з особистого пістолета і автомата . Бо при покидання машини на ворожій території необхідно вміти володіти зброєю.
3. Заняття зі спецпідрозділами Альфа та ССО по вмінню вижити на ворожій території, поставити розтяжку, збити погоню, сховатись на місцевості.
4 .безпосередній ризик для життя , навіть за відсутності противника, бо в руках техніка і зброя яка вбиває. А отже право застосовувати цю зброю, захищати себе цією зброєю, доплати за ризик і …. те наступний пункт випливає з попереднього….
5. Кримінальна відповідальність за злочини по розділу у ККУ «військові злочини». Бо ціна злочину висока. Ціна такого злочину - мільйонна техніка та життя людей. І це вимагає особливої відповідальності. Тобто особливі права і особлива відповідальність.
що з цього всього можна провести з цивільним у бойовій частині і що з цього всього потрібно викладачу теорії теплових двигунів у ВВНЗ?
Йому навіть доступ до таємної інформації не потрібний, хоча він його має і справно за це отримує гроші. А доступ не потрібний, бо вся техніка продається по всьому світу разом з її технічним описом і документацією. Жодних секретів у радянській зброї нема. (крім окремої навісної таємної апаратури, яка не є конструкцією техніки, а окремий юніт.
То що, щось дійшло??
І я поверну вас до початку цього діалогу. Жодної вашої вини , що ви зараз , коли війна, геть непотрібний підполковник - нема. Як нема вини людини з інвалідністю. Це вина системи, яка плодила непотрібних офіцерів. Вірніше робила офіцерами тих, хто мав би бути цивільним. І ця система зараз інтенсивно змінюється. Бо ми йдемо в НАТО. Хоч як би ви зараз не дули щоки про свою потрібність в системі.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 лип, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:02
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:05
Хотаб
Офігеть! Це я дую щоки, захищаючись від нападок зі стелі. Офігеть!
Або я хоч натякав щось про свою потребу зараз?!
Скільки можна фантазувати?
1. Насмішили. Доступ до державної таємниці є і у цивільних. Хоч до *особливої важливості*. До чого тут військові?
2. Особиста зброя є і у ВОХРа, про який ви самі ж згадували.
3. Заняття з спецпідрозділами, по виживанню -- і яким боком тут взвання? Без нього ніяк?
Нема викладача теорії теплових двигунів. Є викладач кафедри - див. назву військових кафедр. Де викладач навчає пристроям у складі, наприклад, авіаційного озброєння. І роботи з ним у військовій частині на бойовому ЛА.
Який цивільний ХАІ вивчає комплекси авіаційного озброєння та роботи у військовій частині на бойових ЛА?
То щось дійшло? (С)
Ще б мова була про мою провину?!
Мова поки про те, на якій підставі ви мені (та ін.) затикаєте рота.
А також дискусія чому викладачі військових кафедр ВВНЗ мають взвання.
Я спокійно аргументував, а те що витворяєте ви...
Бо схотілося.
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