Додано: Сер 05 лип, 2023 14:48



Особливо від пілота, який без погон виконує (може виконати) бойові завдання зараз.





Ви зараз яскраво показали, чому таких як ви називають «плюшевий підполковник». Вас і офіцером то до кінця назвати не можна. Ваш рівень фізрука з особливим підходом до учнів. Бо ви геть не можете зрозуміти, навіщо існують військовослужбовці і цивільні. Вас здається, що військові - це щоб командувати «рівняйсь-струнко». Це десь рівень розуміння питання як у студентки першого курсу аграрної академії м. Харків.. А моє бачення, чому пілот (і не лише пілот, а всі у бойовій частині) військовий, а не цивільний таке:1. Доступ до державної таємниці. Тактика загальна, тактика авіаційна, карти (положення своїх і чужих військ), бортові паролі «свій-чужий», таємна апаратура на борту.2. Особиста зброя. Для бойових вильотів. Заняття з вогневої підготовки з особистого пістолета і автомата . Бо при покидання машини на ворожій території необхідно вміти володіти зброєю.3. Заняття зі спецпідрозділами Альфа та ССО по вмінню вижити на ворожій території, поставити розтяжку, збити погоню, сховатись на місцевості.4 .безпосередній ризик для життя , навіть за відсутності противника, бо в руках техніка і зброя яка вбиває. А отже право застосовувати цю зброю, захищати себе цією зброєю, доплати за ризик і …. те наступний пункт випливає з попереднього….5. Кримінальна відповідальність за злочини по розділу у ККУ «військові злочини». Бо ціна злочину висока. Ціна такого злочину - мільйонна техніка та життя людей. І це вимагає особливої відповідальності.що з цього всього можна провести з цивільним у бойовій частині і що з цього всього потрібно викладачу теорії теплових двигунів у ВВНЗ?Йому навіть доступ до таємної інформації не потрібний, хоча він його має і справно за це отримує гроші. А доступ не потрібний, бо вся техніка продається по всьому світу разом з її технічним описом і документацією. Жодних секретів у радянській зброї нема. (крім окремої навісної таємної апаратури, яка не є конструкцією техніки, а окремий юніт.То що, щось дійшло??І я поверну вас до початку цього діалогу. Жодної вашої вини , що ви зараз , коли війна, геть непотрібний підполковник - нема. Як нема вини людини з інвалідністю. Це вина системи, яка плодила непотрібних офіцерів. Вірніше робила офіцерами тих, хто мав би бути цивільним. І ця система зараз інтенсивно змінюється. Бо ми йдемо в НАТО. Хоч як би ви зараз не дули щоки про свою потрібність в системі.