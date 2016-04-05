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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4516451745184519>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:48

  Hotab написав:detroytred ,


У ВВНЗ не військові?


Вже на порядок менше. Дійшли до того, що баласт. Це все може розказати жіночка після ХАІ. Стандарти НАТО. Які ніяк вам не дійдуть. Мовчки радійте, що вам повезло свого часу. І століттям, що Харків - місто старших офіцерів, а по факту не зможуть навіть цивільних організувати в оборону, якщо не буде чугуєвської бригади..

Про комплексність стандартів НАТО я вам вже нагадав. Але ніяк не дійде до вас. Ну і нехай.

От в тому ви і увесь...
Що зі стелі мечете іншим свої хотєлки зі стелі. Бо схотілося.
Кому мовчки радіти, кому що робити.

Фантазія чергова про організацію оборони Харкова зачьотна.

Так звання пілоту навіщо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:51

  kyk написав:Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада :)

І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.

Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.

До того ж нема жодного викладача хімії з взванням.
В кого ви взнали про це своє виявляється? Звідки цю клоунаду взяли?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:55

  detroytred написав:
  kyk написав:Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада :)

І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.

Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.

До того ж нема жодного викладача хімії зі взванням.

Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:00

  kyk написав:
  detroytred написав:
  kyk написав:Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада :)

І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте.

Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.

До того ж нема жодного викладача хімії зі взванням.

Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.

І що?
2*2=4.
Я десь стверджував "без звання хімію викладати не вийде."???
Де?

На кафедрах з цивільними предметами всі викладачі - цивільні.

Навіщо пілоту взавання мені не написали. Тому що ... - це не відповідь.

З.и. А вийде не вийде --- так я вище сам вказував, що можливо все.
Навіть бойові завдання можуть виконувати цивільні. Без погон.
Перечитайте 3 рази про що мова з мого боку.

А краще розкажіть своє бачення навіщо взвання. Яка його роль, функція. Бо пояснення -- тому що навкруги військові трошки дивне. Особливо від пілота, який без погон виконує (може виконати) бойові завдання зараз. Залишилось тільки запитати: *Та невже ?? Невже справились без погон ...?* (С)
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:42

Hotab

БРАТ ,друже ........Вы не переспорите .
.... я чуть знаком с психиатрией .
Вас тоже тяжело переспорить .
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в Сер 05 лип, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:47

  kyk написав:
  detroytred написав:
  kyk написав:Виявляється, без звання хімію викладати не вийде. Клоунада :)

І де ви таке побачили, виявили?
Зацитуйте. Бо клоунада виходить -- вигадали зі стелі.
До того ж нема жодного викладача хімії зі взванням.

Вам вже 3 рази написали, навіщо погони пілоту і чому вони непотрібні викладачам цивільних предметів. Перечитуйте.

А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду.
Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду 8)
Востаннє редагувалось fler в Сер 05 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:48

Це крапка. Надто багато по колу ходимо.

detroytred ,


Особливо від пілота, який без погон виконує (може виконати) бойові завдання зараз.



Ви зараз яскраво показали, чому таких як ви називають «плюшевий підполковник». Вас і офіцером то до кінця назвати не можна. Ваш рівень фізрука з особливим підходом до учнів. Бо ви геть не можете зрозуміти, навіщо існують військовослужбовці і цивільні. Вас здається, що військові - це щоб командувати «рівняйсь-струнко». Це десь рівень розуміння питання як у студентки першого курсу аграрної академії м. Харків.
. А моє бачення, чому пілот (і не лише пілот, а всі у бойовій частині) військовий, а не цивільний таке:
1. Доступ до державної таємниці. Тактика загальна, тактика авіаційна, карти (положення своїх і чужих військ), бортові паролі «свій-чужий», таємна апаратура на борту.
2. Особиста зброя. Для бойових вильотів. Заняття з вогневої підготовки з особистого пістолета і автомата . Бо при покидання машини на ворожій території необхідно вміти володіти зброєю.
3. Заняття зі спецпідрозділами Альфа та ССО по вмінню вижити на ворожій території, поставити розтяжку, збити погоню, сховатись на місцевості.
4 .безпосередній ризик для життя , навіть за відсутності противника, бо в руках техніка і зброя яка вбиває. А отже право застосовувати цю зброю, захищати себе цією зброєю, доплати за ризик і …. те наступний пункт випливає з попереднього….
5. Кримінальна відповідальність за злочини по розділу у ККУ «військові злочини». Бо ціна злочину висока. Ціна такого злочину - мільйонна техніка та життя людей. І це вимагає особливої відповідальності. Тобто особливі права і особлива відповідальність.
що з цього всього можна провести з цивільним у бойовій частині і що з цього всього потрібно викладачу теорії теплових двигунів у ВВНЗ?
Йому навіть доступ до таємної інформації не потрібний, хоча він його має і справно за це отримує гроші. А доступ не потрібний, бо вся техніка продається по всьому світу разом з її технічним описом і документацією. Жодних секретів у радянській зброї нема. (крім окремої навісної таємної апаратури, яка не є конструкцією техніки, а окремий юніт.

То що, щось дійшло??

І я поверну вас до початку цього діалогу. Жодної вашої вини , що ви зараз , коли війна, геть непотрібний підполковник - нема. Як нема вини людини з інвалідністю. Це вина системи, яка плодила непотрібних офіцерів. Вірніше робила офіцерами тих, хто мав би бути цивільним. І ця система зараз інтенсивно змінюється. Бо ми йдемо в НАТО. Хоч як би ви зараз не дули щоки про свою потрібність в системі.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 лип, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:02

  _Mykola_ написав:flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:05

Хотаб
Офігеть! Це я дую щоки, захищаючись від нападок зі стелі. Офігеть!
Або я хоч натякав щось про свою потребу зараз?!
Скільки можна фантазувати?

1. Насмішили. Доступ до державної таємниці є і у цивільних. Хоч до *особливої важливості*. До чого тут військові?
2. Особиста зброя є і у ВОХРа, про який ви самі ж згадували.
3. Заняття з спецпідрозділами, по виживанню -- і яким боком тут взвання? Без нього ніяк?

Нема викладача теорії теплових двигунів. Є викладач кафедри - див. назву військових кафедр. Де викладач навчає пристроям у складі, наприклад, авіаційного озброєння. І роботи з ним у військовій частині на бойовому ЛА.
Який цивільний ХАІ вивчає комплекси авіаційного озброєння та роботи у військовій частині на бойових ЛА?

То щось дійшло? (С)

Ще б мова була про мою провину?!
Мова поки про те, на якій підставі ви мені (та ін.) затикаєте рота.
А також дискусія чому викладачі військових кафедр ВВНЗ мають взвання.

Я спокійно аргументував, а те що витворяєте ви...
Бо схотілося.
detroytred
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