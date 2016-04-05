fler написав:А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду.
Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду
Які проблеми, підключайтесь.
Я відкритий до нових знань. Та визнаю свої помилки.
Ще ви розкажіть мені про навіщо взвання.
Бо кук мовчить.
Зручно вам і Ко нападати?
А от з аргументацією складнощі.
Я ж поки чекаю поки ви змінете формат... як для Успіха.
Тоді і я з чистою совістю перейду на нью-формат.
Бо кнопати багато важкувато.
Натяк про психіатрію - перший дзвоник.
У фундаменті --- бо схотілося.
Нарешті і до мене дійшла така масова черга "Ату! Його".